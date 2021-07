Der große Bundesliga Saisonrückblick 2020/21

via

via Sky Sport Austria

Die ADMIRAL Bundesliga kehrt in die österreichischen Stadien und damit auch auf Sky Sport Austria zurück. Die heimische Liga startet am heutigen Freitag, 23.07.2021 mit einem Top-Spiel in die neue Saison: Der SK Sturm Graz empfängt Serienmeister Red Bull Salzburg (ab 19:15 Uhr live & frei empfangbar auf Sky Sport Austria 1 und im Livestream auf skysportaustria.at)

Zur Einstimmung haben Christoph Jochum und Natalie Ramler einen sehenswerten Rückblick auf die letzte Saison gestaltet. Wir blicken zurück: Großartige Erinnerungen, tolle Spiele, legendäre Interviews und jede Menge Tore.

Alle Spiele der ADMIRAL Bundesliga, alle UEFA Bewerbe sowie die Premier League live nur auf Sky – jetzt Sky sichern und den besten Live-Sport für nur €25 pro Monat genießen