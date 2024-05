Die Formel 1 zu Gast in den USA: Der Miami-GP am Sonntag live bei Sky

Das Rennen am Sonntagabend ab 20:30 Uhr live

Ein Beachclub, ein künstlich angelegter Jachthafen und dazu viele Promis. Rund um das Football-Stadion der Miami Dolphins wird auch dieses Mal eine riesige Show geboten, wenn der Formel 1 Zirkus in Miami Halt macht. Ähnlich wie in Las Vegas wird in Floridas Metropole auf reichlich Glamour und Entertainment gesetzt. Für beste Unterhaltung sorgt auch der Asphalt: Der Miami International Autodrome zählt zu den schnellsten Strecken im Rennkalender – bis zu 320 km/h Topspeed sowie eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 220 km/h sind möglich. Zugleich ist es das zweite Sprint-Wochenende in diesem Jahr.

Den Grand Prix im Sunshine State, der am Wochenende zum dritten Mal ausgetragen wird, gewann bisher stets Max Verstappen. Bei Red Bull kehrt derweil jedoch keine Ruhe ein. Gerüchten zufolge will nun Chefdesigner Adrian Newey den Rennstall offenbar verlassen. Dies wäre ein herber Schlag mit weitreichenden Folgen für Red Bull, glaubt auch Sky Experte Ralf Schumacher im Interview mit Sky Sport News.

Ab Donnerstag ist Sky mit „Warm Up – Das Motorsport Spezial“ live dabei. Vom 1. Freien Training bis zur letzten Pressekonferenz können die Motorsportfreunde alles auf dem Non-Stop Motorsportsender Sky Sport F1 verfolgen. Moderator Peter Hardenacke stimmt die Zuschauer:innen auf das Rennen ein, Sascha Roos wird alle Sessions in Miami gemeinsam mit Sky Experte Ralf Schumacher live kommentieren. Sky Q Kund:innen können das Rennen zusätzlich in UHD/HDR verfolgen.

Das Rennen in Miami gibt es auf Sky ohne Werbeunterbrechungen während des Renngeschehens zu sehen. Zuschauer:innen können sich on Demand auf Sky Q und Sky Go immer das Beste der Formel 1 und des Motorsports ansehen, wann es ihnen passt. Mit zahlreichen innovativen Funktionen wie 20 On-Board-Kameras aller Fahrer, dem „Data Channel“ und dem „Driver Tracker“ sowie der smarten „Was hab‘ ich verpasst?“-Funktion können sie ihr Rennerlebnis individuell gestalten. Zudem können Sky Kund:innen Highlight-Videos aller Sessions und die besten Klassiker-Rennen jederzeit auf Sky Q abrufen.

Sendeplan für den Großen Preis von Miami live auf Sky Sport F1:

Donnerstag, 2.5.:

22:30 – 22:45 Uhr: „Warm Up – das Motorsport Spezial“ auf Sky Sport News

22:45 – 23:30 Uhr: Formel 1 – Pressekonferenz Fahrer

Freitag, 3.5.:

16:00 – 16:50 Uhr: F1 Academy – 1. Freies Training

18:15 – 20:00 Uhr: Formel 1 – 1. Freies Training

20:30 – 21:20 Uhr: Formel 1 – Pressekonferenz Teamchefs

21:20 – 22:15 Uhr: F1 Academy – 2. Freies Training

22:15 – 23:45 Uhr: Formel 1 – Sprint Qualifying

Samstag, 4.5.:

16:25 – 17:05 Uhr: F1 Academy – Qualifying

17:15 – 19:00 Uhr: Formel 1 – Sprint

19:00 – 19:30 Uhr: Formel 1 – Pressekonferenz Sprint

20:00 – 20:50 Uhr: F1 Academy – 1. Rennen

21:30 – 23:30 Uhr: Formel 1 – Qualifying

23:30 – 00:00 Uhr: Formel 1 – Pressekonferenz Qualifying

Sonntag, 5.5.:

19:00 – 19:50 Uhr: F1 Academy – 2. Rennen

20:30 – 21:55 Formel 1 – Vorberichte

21:55 – 23:45 Uhr: Formel 1 – Rennen

23:45 – 00:30 Uhr: Formel 1 – Analysen & Interviews

00:30 – 01:00 Uhr: Formel 1 – Pressekonferenz Rennen

01:00 – 01:30 Uhr: Formel 1 – Ted’s Notebook: Miami

Montag, 6.5.:

14:00 – 14.15 Uhr: Highlights auf Sky Sport News

