Der große Preis von Österreich am Wochenende live bei Sky Sport

Das Sky Sport F1 Team am Wochenende in Österreich im Einsatz: Sky Experte Timo Glock, Kommentator Sascha Roos, Moderator Peter Hardenacke und Co-Moderatorin Sandra Baumgartner

Darüber hinaus: Formel 2, Formel 3 und der Porsche Supercup sowie die Moto2, 3 und E am Wochenende live

„Backstage Boxengasse – Der Formel 1 Podcast“ mit Ralf und David Schumacher

Sky Experte Ralf Schumacher: „Wundertüte Mercedes“

Sky Experte Ralf Schumacher wird 50 – Sonderprogramm am Montag auf Sky Sport F1

In der Steiermark ist alles bereit für einen packenden Dreikampf zwischen McLaren, Mercedes und Gastgeber Red Bull. Die Hochgeschwindigkeitsstrecke in Spielberg bietet mit ihren langen Geraden beste Voraussetzungen für Überholmanöver. Angesichts der angekündigten Hitze rücken beim Großen Preis von Österreich jedoch auch Reifentemperatur und Motorkühlung verstärkt in den Fokus – das Temperaturmanagement der Teams könnte entscheidend sein.

„‚McLaren und Mercedes sind zwar schnell und stark“, ordnet Sky Experte Ralf Schumacher die Ausgangslage vor dem Rennen ein. Mercedes bleibe jedoch weiterhin eine „Wundertüte“, während Red Bull mit Max Verstappen auf bewährte Effizienz setzen könne – so Schumacher im Sky Podcast Backstage Boxengasse, bei dem auch Sohn David Schumacher zu Gast war.

Der 23-Jährige tritt nach seinem überraschenden Klassensieg und Platz vier im Gesamtrang beim 24-Stunden-Rennen am Nürburgring nun auch in Spa an. Sky Sport überträgt das Rennen samt Qualifikation von Donnerstag bis Sonntag live.

Neben der Formel 1 und dem 24-Stunden-Rennen überträgt Sky Sport darüber hinaus die MotoGP aus den Niederlanden sowie die Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) aus Griechenland. So dürfen sich Sky Zuschauer:innen auf rund 80 Stunden Live-Motorsport freuen.

Ab Donnerstag ist Sky mit „Warm Up – Das Motorsport Spezial“ in Spielberg live dabei. Vom 1. Freien Training bis zur letzten Pressekonferenz können die Motorsportfreund:innen alles auf dem Non-Stop Motorsportsender Sky Sport F1 verfolgen. Moderator Peter Hardenacke stimmt die Zuschauer:innen gemeinsam mit Sky Experte Timo Glock auf das Rennen ein, der zudem mit Sascha Roos alle Sessions der Formel 1 aus Österreich live kommentiert. Reporterin Sandra Baumgartner fängt die Stimmen an der Strecke ein. Sky Q und Sky Stream Kund:innen können alle Sessions zusätzlich in UHD/HDR verfolgen.

Sky Experte Ralf Schumacher feiert runden Geburtstag

Anlässlich seines 50. Geburtstags wird es am kommenden Montag auf Sky Sport F1 ein Sonderprogramm zu Ehren des Sky Experten geben. Unter anderem werden seine sechs Formel-1-Siege nochmals in voller Länge sowie die Episode „Hardenacke trifft… Ralf Schumacher“ ausgestrahlt.

Sky Extra präsentiert: Die Sky Fan Lounge auf dem Red Bull Ring

Neben der Übertragung des F1 GP von Österreich wird Sky auch für seine Kund:innen vor Ort in Spielberg präsent sein. In der Sky Fan Lounge können diese sich bei einem kühlen Getränk und weiteren Aktivitäten wie Gewinnspielen und Meet & Greets mit bekannten Gesichtern aus der Live-Übertragung von Sky Sport auf das Rennen einstimmen. Die Sky Fan Lounge ist Teil des Treueprogramms Sky Extra.

Sendeplan der Formel 1 für den Großen Preis von Österreich – auf Sky Sport F1:

Donnerstag, 26.6.:

16:30 – 16:45 Uhr: „Warm Up – das Motorsport Spezial“ auf Sky Sport News

19:15 – 20:15 Uhr: Formel 1 – Pressekonferenz Fahrer

Freitag, 27.6.:

9:55 – 10:50 Uhr: Formel 3 – Training

11:05 – 12:00 Uhr: Formel 2 – Training

13:15 – 15:00 Uhr: Formel 1 – 1. Freies Training

15:00 – 15:40 Uhr: Formel 3 – Qualifying

15:55 – 16:35 Uhr: Formel 2 – Qualifying

16:45 – 18:30 Uhr: Formel 1 – 2. Freies Training

18:30 – 19:30 Uhr: Formel 1 – Pressekonferenz Teamchefs

Samstag, 28.6.:

9:55 – 11:00 Uhr: Formel 3 – 1. Rennen

12:15 – 14:05 Uhr: Formel 1 – 3. Freies Training

14:05 – 15:15 Uhr: Formel 2 – 1. Rennen

15:30 – 17:30 Uhr: Formel 1 – Qualifying

17:30 – 18:00 Uhr: Formel 1 – Pressekonferenz Qualifying

Sonntag, 29.6.:

8:20 – 9:30 Uhr: Formel 3 – 2. Rennen

9:50 – 11:15 Uhr: Formel 2 – 2. Rennen

11:40 – 12:30 Uhr: Porsche Mobil 1 Supercup – Rennen

13:30 – 14:55 Uhr: Formel 1 – Vorberichte

14:55 – 16:45 Uhr: Formel 1 – Rennen

16:45 – 17:30 Uhr: Formel 1 – Analysen & Interviews

17:30 – 18:00 Uhr: Formel 1 – Pressekonferenz Rennen

18:00 – 18:30 Uhr: Formel 1 – Ted’s Notebook: GP Österreich

Sendeplan der MotoGP für den Großen Preis der Niederlande live bei Sky Sport:

Freitag, 27.06.:

8:25 – 8:55 Uhr: Pressekonferenz Fahrer auf Sky Sport Mix

8:55 -9:40 Uhr: Moto3: 1. Freies Training auf Sky Sport Mix

9:40 – 10:35 Uhr: Moto2: 1. Freies Training auf Sky Sport Mix

10:35 – 11:45 Uhr: MotoGP: 1. Freies Training auf Sky Sport Mix

13:10 – 13:55 Uhr: Moto3: Training auf Sky Sport Mix

13:55 – 14:50 Uhr: Moto2: Training auf Sky Sport Mix

14:50 – 16:15 Uhr: MotoGP: Training auf Sky Sport Mix

16:55 – 17:40 Uhr: MotoE: Qualifying auf Sky Sport Mix

Samstag, 28.06.:

8:35 – 9:15 Uhr: Moto3: 2. Freies Training auf Sky Sport Mix

9:15 -10:00 Uhr: Moto2: 2. Freies Training auf Sky Sport Mix

10:00 – 10:45 Uhr: MotoGP: 2. Freies Training auf Sky Sport Mix

10:45 – 12:00 Uhr: MotoGP: Qualifying auf Sky Sport Mix

12:10 – 12:45 Uhr: MotoE: 1. Rennen auf Sky Sport Mix

12:45 – 13:40 Uhr: Moto3: Qualifying auf Sky Sport Mix

13:40 – 14:30 Uhr: Moto2: Qualifying auf Sky Sport Mix

14:30 – 16:05 Uhr: MotoGP: Sprint auf Sky Sport Mix

16:05 – 16:50 Uhr: MotoE: 2. Rennen auf Sky Sport Mix

Sonntag, 29.06.:

9:35 – 10:35 Uhr: MotoGP: “Warum Up – GP Niederlande“ auf Sky Sport Mix

10:35 – 12:00 Uhr: Moto3: Rennen auf Sky Sport Mix

12:00 – 13:15 Uhr: Moto2: Rennen auf Sky Sport Mix

13:15 – 15:30 Uhr: MotoGP: Rennen auf Sky Sport Mix

Sendeplan für das 24h-Rennen in Spa:

Donnerstag, 26.06.:

21:10 – 22:45 Uhr: 24h-Rennen Spa Qualifying auf Sky Sport F1

Freitag, 27.06.:

19:30 – 20:15 Uhr: 24 h-Rennen Spa Superpole auf Sky Sport F1

Samstag, 28.06.:

15:30 – 6:00 Uhr (Nacht auf Sonntag): 24h-Rennen Spa 2025 auf Sky Sport 1

Sonntag, 29.06:

6:00 – 17:30 Uhr: 24h-Rennen Spa 2025 auf Sky Sport 1

Sendeplan für die World Rally Championship in Griechenland:

Donnerstag, 26.06.:

17:00 – 18:00 Uhr: WRC: EKO Rally Acropolis Griechenland auf Sky Sport Mix

Samstag, 28.06.:

9:00 – 10:00 Uhr: WRC: EKO Rally Acropolis Griechenland auf Sky Sport Top Event

16:00 – 17:00 Uhr: WRC: EKO Rally Acropolis Griechenland auf Sky Sport 2

Sonntag, 29.06.:

8:00 – 9:00 Uhr: WRC: EKO Rally Acropolis Griechenland auf Sky Sport Mix

13:00 – 14:30 Uhr: WRC: EKO Rally Acropolis Griechenland auf Sky Sport 2

