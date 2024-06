Der Große Preis von Österreich live bei Sky

Das Formel 1 Rennen am Sonntag ab 13:30 Uhr live auf Sky Sport F1

Das Sky Sport F1 Team am Sprint-Wochenende im Einsatz: Sky Experte Timo Glock, Kommentator Sascha Roos, Reporterin Sandra Baumgartner und Moderator Peter Hardenacke

Darüber hinaus: die Formel 2, die Formel 3 und der Porsche Supercup am Wochenende live auf Sky Sport F1

Außerdem das „24h-Rennen Spa 2024“ am Samstagabend ab 20:30 Uhr live auf Sky Sport F1

Für ein besonderes Rennerlebnis auf Sky Q: Alle Sessions in UHD/HDR, zahlreiche innovative Funktionen wie On-Board-Kameras, „Pitlane Channel“, „Data Channel“, „Driver Tracker“ und „Was hab‘ ich verpasst?“-Funktion.

Sky überträgt alle 24 Rennen der Saison 2024 vom ersten freien Training bis zur finalen Pressekonferenz nach der Siegerehrung live

Wien, 26. Juni 2024 – Die Formel 1 ist zu Gast in Österreich! Es ist das zweite Rennen des aktuellen Triple-Headers und zugleich ist der Große Preis von Österreich das dritte Sprint-Wochenende in diesem Jahr.

Auf dem durch die Steiermark führenden Red Bull Ring gilt es die Ideallinie zu erwischen, gehört er mit einer Länge von 4,318 km schließlich zu den kürzeren Strecken der Saison. Überholmanöver sind vor allem an der Start-Ziel-Geraden zu erwarten.

In die Geschichtsbücher ging das Rennen 2023 ein, dürfte den wenigsten Fahrern jedoch in guter Erinnerung geblieben sein. Über 1200 Track-Limit-Vergehen notierte man beim Rennen im vergangenen Jahr – ein großes Chaos mit nachträglichen Strafen war die Folge, so dass das Endergebnis erst Stunden später feststand. Damit sich dies nicht wiederholt, wurde nun ein temporäres Kiesbett an den neuralgischen Punkten in Kurve 9 und 10 angelegt.

Damals so wie am vergangenen Wochenende in Barcelona stand einmal mehr Max Verstappen ganz oben auf dem Podest, profitierte zuletzt in Spanien jedoch vom schlechten Start Lando Norris‘. Zwar besitzt McLaren derzeit das schnellste Auto, für den Sieg reicht es aktuell dennoch nicht – in Barcelona fehlten am Ende 2,2 Sekunden. Ob Norris nun ausgerechnet beim Heim-Grand-Prix Red Bulls triumphiert?

Ab Donnerstag ist Sky mit „Warm Up – Das Motorsport Spezial" live dabei. Vom 1. Freien Training bis zur letzten Pressekonferenz können Motorsportfans alles auf dem Non-Stop Motorsportsender Sky Sport F1 verfolgen. Moderator Peter Hardenacke stimmt die Zuschauer:innen gemeinsam mit Sky Experte Timo Glock auf das Rennen ein, der zudem mit Sascha Roos alle Sessions in Barcelona live kommentiert. Reporterin Sandra Baumgartner fängt die Stimmen an der Strecke ein.

Die Formel 1® auf Sky Q: Alles an einem Ort

Das Rennen in Spielberg gibt es auf Sky ohne Werbeunterbrechungen während des Renngeschehens zu sehen. Zuschauer:innen können sich on Demand auf Sky Q und Sky Go immer das Beste der Formel 1 und des Motorsports ansehen, wann es ihnen passt. Mit zahlreichen innovativen Funktionen wie 20 On-Board-Kameras aller Fahrer, dem „Data Channel“ und dem „Driver Tracker“ sowie der smarten „Was hab‘ ich verpasst?“-Funktion können sie ihr Rennerlebnis individuell gestalten. Zudem können Sky Kund:innen Highlight-Videos aller Sessions und die besten Klassiker-Rennen jederzeit auf Sky Q abrufen.

Sendeplan für den Großen Preis von Österreich auf Sky Sport F1:

Donnerstag, 27.6.:

16:30 – 16:45 Uhr: „Warm Up – das Motorsport Spezial“ auf Sky Sport News

19:15 – 20:00 Uhr: Formel 1 – Pressekonferenz Fahrer

Freitag, 28.6.:

8:55 – 9:50 Uhr: Formel 3 – Training

10:05 – 11:00 Uhr: Formel 2 – Training

12:15 – 14:00 Uhr: Formel 1 – 1. Freies Training

14:00 – 14:40 Uhr: Formel 3 – Qualifying

14:55 – 15:35 Uhr: Formel 2 – Qualifying

16:15 – 17:45 Uhr: Formel 1 – Sprint Qualifying

17:45 – 18:45 Uhr: Formel 1 – Pressekonferenz Teamchefs

Samstag, 29.6.:

9:20 – 10:25 Uhr: Formel 3 – 1. Rennen

11:15 – 13:00 Uhr: Formel 1 – Sprint

13:00 – 13:20 Uhr: Formel – Pressekonferenz Sprint

13:20 – 14:30 Uhr: Formel 2 – 1. Rennen

15:30 – 17:30 Uhr: Formel 1 – Qualifying

17:30 – 18:00 Uhr: Formel 1 – Pressekonferenz Qualifying

20:30 – 8:20 Uhr: 24h-Rennen Spa 2024

Sonntag, 30.6.:

8:20 – 9:30 Uhr: Formel 3 – 2. Rennen

9:50 – 11:15 Uhr: Formel 2 – 2. Rennen

11:40 – 12:30 Uhr: Porsche Mobil 1 Supercup – Rennen

13:30 – 14:55 Uhr: Formel 1 – Vorberichte

14:55 – 16:45 Uhr: Formel 1 – Rennen

16:45 – 17:30 Uhr: Formel 1 – Analysen & Interviews

17:30 – 18:00 Uhr: Formel 1 – Pressekonferenz

18:00 – 18:30 Uhr: Formel 1 – Ted’s Notebook: GP Österreich

Montag, 1.7.:

14:00 – 14:30 Uhr: Analyse-Show auf Sky Sport News

