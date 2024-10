Der Große Preis von Sao Paulo am Wochenende live auf Sky

Vorberichte am Sonntag ab 16:30 Uhr live auf Sky Sport F1 Sprint am Samstag ab 14:15 Uhr live Das Sky Sport F1 Team am Wochenende im Einsatz: Die Sky Experten Ralf Schumacher und Timo Glock, Kommentator Sascha Roos und Moderator Peter Hardenacke Für ein besonderes Rennerlebnis: Der Sonntag in UHD/HDR, zahlreiche innovative Funktionen wie On-Board-Kameras, „Pitlane Channel“, „Data Channel“, „Driver Tracker“ und „Was hab‘ ich verpasst?“-Funktion Streame die Formel 1 mit dem Sky X-Traumpass



Die Formel 1 bietet weiterhin höchsten Unterhaltungswert und das Titelrennen spitzt sich zu. Nach Ferraris-Doppelsieg in Austin konnte Lando Norris in Mexiko-Stadt einen weiteren Zweifach-Erfolg der Scuderia erst kurz vor Schluss verhindern, indem er acht Runden vor Rennende Charles Leclerc doch noch hinter sich ließ.

Während Carlos Sainz Platz eins bejubelte, freute sich Norris, dass er auf Titelverteidiger und WM-Führenden Max Verstappen – den Niederländer brachten gleich mehrere Zeitstrafen aufgrund seiner kompromisslosen Fahrweise im Zweikampf mit Norris nur auf Rang sechs – ordentlich Boden gutmachte.

47 Punkte Vorsprung bei noch vier ausstehenden Rennen besitzt derweil noch Verstappen, der insbesondere die aktuelle Pace und die Formschwankungen seines Boliden im Interview mit Sky Sport F1 bemängelt.

Besonders viel Zeit zur Analyse bleibt Red Bull hierfür nicht, denn schon am kommenden Wochenende geht es in der brasilianischen Metropole Sao Paulo, auf dem Autodromo Jose Carlos Pace, besser bekannt als Interlagos, weiter.

Ein weiteres, spannendes und vielversprechendes Rennen samt Sprint steht an, auf das Sky Sport die Zuschauer:innen bereits ab Donnerstag mit „Warm Up – Das Motorsport Spezial“ einstimmt. Vom 1. Freien Training bis zur letzten Pressekonferenz können die Motorsportfreunde alles auf dem Non-Stop Motorsportsender Sky Sport F1 verfolgen. Moderator Peter Hardenacke begrüßt die Zuschauer:innen gemeinsam mit Sky Experte Timo Glock, der zusammen mit Sascha Roos alle Sessions in Sao Paulo live kommentiert. An der Strecke fängt zudem Reporterin Sandra Baumgartner die Stimmen ein. Zusätzlich wird das Rennen außerdem in UHD/HDR angeboten.

Sendeplan für den Großen Preis von Sao Paulo auf Sky Sport F1:

Donnerstag, 31.10.:

22:30 – 22:45 Uhr: „Warm Up – das Motorsport Spezial“ auf Sky Sport News

22:45 – 23:45 Uhr: Formel 1 – Pressekonferenz Fahrer

Freitag, 1.11.:

15:15 – 17:00 Uhr: Formel 1 – 1. Freies Training

17:00 – 18:00 Uhr: Formel 1 – Pressekonferenz Teamchefs

19:15 – 20:45 Uhr: Formel 1 – Sprint Qualifying

Samstag, 2.11.:

14:15 – 16:15 Uhr: Formel 1 – Sprint

18:30 – 20:30 Uhr: Formel 1 – Qualifying

20:30 – 21:00 Uhr: Formel 1 – Pressekonferenz Qualifying

Sonntag, 3.11.:

16:30 – 17:55 Uhr: Formel 1 – Vorberichte

17:55 – 19:45 Uhr: Formel 1 – Rennen

19:45 – 20:30 Uhr: Formel 1 – Analysen & Interviews

20:30 – 21:00 Uhr: Formel 1 – Pressekonferenz Rennen

21:00 – 21:30 Uhr: Formel 1 – Ted’s Notebook: GP Sao Paulo

