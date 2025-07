Der Große Preis von Ungarn am Wochenende live auf Sky Sport

Sky-Experte Ralf Schumacher in „Backstage Boxengasse – Der Formel 1 Podcast": „Hamilton muss die Kurve kriegen"

Vorberichte zum Rennen am Sonntag ab 13:30 Uhr live auf Sky Sport F1

Darüber hinaus: Die Formel 2, Formel 3 und der Porsche Mobil1 Supercup live

Das Sky Sport F1 Team am Wochenende in Belgien im Einsatz: Sky-Experte Ralf Schumacher, Kommentator Sascha Roos, Moderator Peter Hardenacke und Co-Moderatorin Sandra Baumgartner

Das Formel-1-Rennwochenende in Budapest mit dem Ungarn-GP live auf Sky – streame das Rennen mit Sky X live!

Vor dem Grand Prix in Ungarn geht der Fokus Richtung Ferrari. Nach dem jüngsten Update zeigt sich Sky-Experte Ralf Schumacher gespannt: „Die Hinterachse kann nun in Budapest das erste Mal so richtig zum Tragen kommen“, glaubt der frühere Formel-1-Pilot in Backstage Boxengasse – Der Formel 1 Podcast.

Charles Leclerc zeigte bereits in Spa, was mit dem neuen Paket möglich ist. Mit einem starken Wochenende fuhr der Monegasse auf das Podium. „Leclerc hat im Verhältnis zu Hamilton mit dem neuen Auto ein perfektes Wochenende abgerufen. Er hat es unter allen Bedingungen hingekriegt – das ist eine schöne Tendenz für ihn und das Team“, lobt Schumacher und ergänzt: „Das macht das Ganze für Lewis nicht leichter, weil das Team dann noch mehr auf Charles hören wird.“

Während Leclercs Formkurve nach oben zeigt – es war der fünfte Podestplatz in dieser Saison – kämpft Lewis Hamilton weiter um Konstanz. Zwar zeigte der siebenfache Weltmeister in Spa mit einer beherzten Aufholjagd von Startplatz 18 auf Rang sieben eine beachtliche Vorstellung und wurde zum „Fahrer des Tages“ gewählt, doch ein Podium in einem Hauptrennen blieb ihm in dieser Saison bislang verwehrt.

„Lewis tut sich schwer mit Änderungen“

Schumacher zeigte einerseits Verständnis für die derzeitige Lage des Briten, der nach seinem Wechsel zu Ferrari grundsätzlich noch mit dem Boliden ringt: „Lewis tut sich einfach schwerer mit Änderungen, er ist da einfach sensibler. Ich würde ihm aber noch ein bisschen Zeit einräumen“, erklärt der Sky-Experte.

Gleichzeitig blickt er dennoch kritisch auf die bisherige Saisonbilanz Hamiltons: „Man sollte nicht zu früh urteilen bei Hamilton. Ich hätte es mir aber bislang nicht ganz so schlimm vorgestellt. Es waren natürlich auch Lichtblicke dabei wie in China. Im Großen und Ganzen ist es aber schon ein bisschen traurig, das mit anzusehen. Ich drücke ihm die Daumen, denn er muss die Kurve kriegen. Wenn das so zu Ende geht in dieser Saison, dann weiß ich nicht, ob die Zusammenarbeit auf lange Sicht noch Sinn machen würde.“

Technisch anspruchsvolle Traditionsstrecke

Seit 1986 ist der Hungaroring ein fester Bestandteil des Formel-1-Kalenders. Die traditionsreiche Strecke, rund 20 Kilometer nordöstlich von Budapest gelegen, bietet mit ihren 4,3 Kilometern Länge und 14 Kurven nicht nur eine beeindruckende Kulisse, sondern zählt auch zu den technisch anspruchsvollsten Kursen der Saison. Aufgrund der engen, kurvenreichen Charakteristik spielen Strategie und die Startposition eine entscheidende Rolle – wie auch Sky-Kommentator Sascha Roos in Backstage Boxengasse betont.

Ab Donnerstag ist Sky mit „Warm Up – Das Motorsport Spezial“ in Ungarn live dabei. Vom 1. Freien Training bis zur letzten Pressekonferenz können Motorsportbegeisterte alles auf dem Non-Stop Motorsportsender Sky Sport F1 verfolgen. Moderator Peter Hardenacke stimmt die Zuschauer:innen gemeinsam mit Sky-Experte Ralf Schumacher auf das Rennen ein, der zudem mit Sascha Roos alle Sessions der Formel 1 aus Budapest live kommentiert. Reporterin Sandra Baumgartner fängt die Stimmen an der Strecke ein. Sky Q und Sky Stream Kund:innen können alle Sessions zusätzlich in UHD/HDR verfolgen.

Sendeplan der Formel 1 für den Großen Preis von Ungarn – auf Sky Sport F1

Donnerstag, 31.7.

16:30 – 16:45 Uhr: „Warm Up – das Motorsport Spezial“ auf Sky Sport News

19:15 – 20:15 Uhr: Formel 1 – Pressekonferenz Fahrer

Freitag, 1.8.

9:55 – 10:50 Uhr: Formel 3 – Training

11:05 – 12:00 Uhr: Formel 2 – Training

13:15 – 15:00 Uhr: Formel 1 – 1. Freies Training

15:00 – 15:40 Uhr: Formel 3 – Qualifying

15:55 – 16:35 Uhr: Formel 2 – Qualifying

16:45 – 18:30 Uhr: Formel 1 – 2. Freies Training

18:30 – 19:30 Uhr: Formel 1 – Pressekonferenz Teamchefs

Samstag, 2.8.

9:55 – 11:00 Uhr: Formel 3 – 1. Rennen

12:15 – 14:05 Uhr: Formel 1 – 3. Freies Training

14:05 – 15:15 Uhr: Formel 2 – 1. Rennen

15:30 – 17:30 Uhr: Formel 1 – Qualifying

17:30 – 18:00 Uhr: Formel 1 – Pressekonferenz Qualifying

Sonntag, 3.8.

8:20 – 9:30 Uhr: Formel 3 – 2. Rennen

9:50 – 11:15 Uhr: Formel 2 – 2. Rennen

11:40 – 12:30 Uhr: Porsche Mobil 1 Supercup – Rennen

13:30 – 14:55 Uhr: Formel 1 – Vorberichte

14:55 – 16:45 Uhr: Formel 1 – Rennen

16:45 – 17:30 Uhr: Formel 1 – Analysen & Interviews

17:30 – 18:00 Uhr: Formel 1 – Pressekonferenz Rennen

Bild: Imago