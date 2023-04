Der große Showdown: SK Sturm Graz gegen Salzburg mit Co-Kommentator Andreas Herzog und Sky Experte Marc Janko am Sonntag live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Das Topspiel im Titelkampf zwischen SK Sturm und Salzburg am Sonntag ab 16:15 Uhr live

Sky Experte Andreas Herzog begleitet das Spitzenspiel als Co-Kommentator, Marc Janko ist zudem in Graz-Liebenau als Experte im Einsatz

Marko Stankovic arbeitet die Begegnung als Analyse-Experte auf

Zuvor ab 13:30 Uhr LASK – SK Rapid und Austria Wien – Austria Klagenfurt live & exklusiv als Einzeloption oder in der Konferenz

Die Qualifikationsgruppe am Samstag ab 16:15 Uhr: SCR Altach – SV Ried und WSG Tirol – Austria Lustenau live & exklusiv als Einzeloption oder in der Konferenz

Bereits am Freitag ab 19:00 Uhr WAC – TSV Hartberg mit Moderatorin Kimberly Budinsky und Gast-Experte Michael Liendl live & exklusiv bei Sky

Die Sky Experten am Wochenende: Alfred Tatar am Samstag & Hans Krankl am Sonntag

Spannung pur in der 26. Runde der ADMIRAL Bundesliga! Sky Seher:innen dürfen sich auf das Duell um die Tabellenführung zwischen dem SK Sturm und Salzburg freuen.

SK Sturm gegen Salzburg um die Tabellenführung mit Co-Kommentator Andreas Herzog und Sky Experte Marc Janko live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Seit 2014 ging der Meisterteller der ADMIRAL Bundesliga immer nach Salzburg, doch in dieser Saison träumt auch der SK Sturm vom Titel. Nur zwei Punkte trennen die Grazer vom Ligakrösus aus der Mozartstadt. Am Sonntag kommt es zum Ligagipfel zwischen den beiden Top-Teams. Kann Sturm als Tabellenführer in die letzten sechs Spiele gehen, oder siegen die Bullen beim Gastspiel in Graz? Ab 16:15 Uhr begrüßt Moderator Johannes Brandl gemeinsam mit Sky Experte Marc Janko die Sky Zuseher:innen live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2. David Eder kommentiert das Topspiel gemeinsam mit Sky Experte Andreas Herzog, der als Co-Kommentator im Einsatz sein wird. Als Analyse-Experte liefert Marko Stankovic spannende Einblicke in die taktischen Winkelzüge der Spitzenteams.

Der Sonntag in der ADMIRAL Bundesliga startet bereits um 13:30 Uhr mit den Spielen LASK – SK Rapid und Austria Wien – Austria Klagenfurt. Die Linzer sind in der Meistergruppe noch ungeschlagen und wollen sich in der Tabelle weiter von den Hütteldorfern absetzen. Die Partie kann live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 verfolgt werden. Zeitgleich kommt es in Wien-Favoriten zum Duell zwischen der Wiener und der Klagenfurter Austria. Wer sich durchsetzt, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4 zu sehen. Beide Spiele werden zudem in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 ausgestrahlt.

Das Spitzenspiel in der Qualifikationsgruppe bei WSG Tirol – Austria Lustenau am Samstag mit Sky Experte Alfred Tatar live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Bereits am Freitag startet die 26. Runde der ADMIRAL Bundesliga mit der Partie WAC gegen TSV Hartberg. Während die Kärntner mit einem Sieg auf das Spitzenduo aufschließen könnten, möchte die Schopp-Elf den Abstand auf den Abstiegsrang vergrößern. Die Partie ist ab 19:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 zu sehen. Moderatorin Kimberly Budinsky begrüßt als Experten den Ex-WAC-Kapitän Michael Liendl.

Weiter geht es in der Qualifikationsgruppe am Samstag um 16:15 Uhr mit zwei Parallel-Spielen. In Vorarlberg empfängt der SCR Altach die SV Ried zum Kellerduell. Zwei Punkte fehlen der SV Ried auf den Nicht-Abstiegsrang. Können die Innviertler mit einem Sieg die rote Laterne im Ländle abgeben? Die Antwort gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2. Zeitgleich kommt es in Innsbruck zum Spitzenspiel der Qualifikationsgruppe zwischen WSG Tirol und Tabellenführer Austria Lustenau. Im Rennen um das Europacup-Play-off trennt die Silberberger-Elf nur ein Punkt vom Aufsteiger. Wer die Partie für sich entscheidet, kann live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 verfolgt werden. Zudem werden die zwei Partien in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 gezeigt.

Die 26. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky:



Freitag, 21. April 2023



19:00 Uhr:

RZ Pellets WAC – TSV Egger Glas Hartberg, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Kimberly Budinsky

Experte: Michael Liendl



Samstag, 22. April 2023

16:15 Uhr:

CASHPOINT SCR Altach – SV Guntamatic Ried, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

WSG Tirol – SC Austria Lustenau, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Constanze Weiss

Sky Experte: Alfred Tatar

Sonntag, 23. April 2023

13:30 Uhr:

LASK – SK Rapid Wien, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

FK Austria Wien – SK Austria Klagenfurt, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Michael Ganhör

Sky Experte: Hans Krankl

16:15 Uhr:

SK Puntigamer Sturm Graz – FC Red Bull Salzburg, live auf Sky Sport Austria 2

Moderation: Johannes Brandl

Sky Experte: Marc Janko

Kommentator: David Eder

Co-Kommentator: Andreas Herzog

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Beitragsbild: Imago