Der große tipico Bundesliga Saisonrückblick 2019/20

via

via Sky Sport Austria

Die Tipico Bundesliga kehrt in die österreichischen Stadien und damit auch auf Sky Sport Austria zurück. Die heimische Liga startet am Freitag, 11.09.2020 in die neue Saison: Der SK Rapid Wien empfängt den FC Flyeralarm Admira und danach hat der LASK den FK Austria Wien zu Gast. Natürlich live auf Sky Sport Austria!

Zur Einstimmung haben Christoph Jochum und Natalie Ramler einen sehenswerten Rückblick auf die letzte Saison gestaltet. Wir blicken gemeinsam mit Sky-Moderatoren und Experten zurück: Großartige Erinnerungen, tolle Spiele und jede Menge Tore.