Der Kampf um die Tabellenführung in der Tipico Bundesliga! Der 7. Spieltag mit dem Gipfeltreffen SK Rapid – Salzburg am Sonntag live und exklusiv bei Sky

Der Schlager SK Rapid – Salzburg am Sonntag ab 16:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Zuvor ab 13:30 Uhr LASK – Admira, WAC – Sturm exklusiv als Einzeloption oder in der Konferenz

Am Samstag ab 16:00 Uhr Ried – Hartberg, St. Pölten – WSG Tirol und Altach – Austria Wien exklusiv als Einzeloption oder in der Konferenz

Die Sky Experten am Wochenende: Hans Krankl und Toni Pfeffer am Samstag sowie Alfred Tatar und Walter Kogler am Sonntag

Am 7. Spieltag der Tipico Bundesliga erwartet Fußballfans am Sonntag ein echtes Highlight! Der SK Rapid greift im Spitzenspiel Zweiter gegen Erster Salzburgs Tabellenführung an. Beide Teams dominieren bisher die noch junge Saison. Der SK Rapid steht vor dem Schlager bei fünf Siegen und einem Unentschieden, während der Meister die ersten sechs Partien allesamt für sich entscheiden konnte. Wer behält im Bundesliga-Hit die Oberhand? Die Antwort gibt es ab 16:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1.

Bereits am frühen Sonntag-Nachmittag dürfen sich Sky Seher auf zwei vielversprechende Partien freuen: Der LASK bekommt es mit der Admira zu tun. Die Oberösterreicher haben am vergangenen Wochenende mit dem 2:0 Erfolg über Sturm den dritten Platz verteidigt und lauern mit drei bzw. fünf Punkte Abstand hinter dem Spitzenduo. Ob die Linzer mit dem dritten Sieg in Serie an den zweiten Platz heranrücken können, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 zu sehen. Das Parallelspiel lautet WAC gegen Sturm. Die Wölfe ließen gegen die Admira nichts anbrennen und feierten einen 3:1 Erfolg. Für die Grazer lief die vergangene Runde bekanntlich weniger erfreulich. Ob Sturm zurück auf die Siegerstraße kehrt oder dem WAC der zweite Sieg en suite gelingt, kann live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 verfolgt werden. Beide Partien laufen zusätzlich ab 13:30 Uhr in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1.

Bereits am Samstag ist der TSV Hartberg bei der SV Ried zu Gast. Nach dem Erfolg über die Wiener Austria wird das Team von Markus Schopp im Duell gegen Tabellenschlusslicht Ried alles daransetzen nachzulegen. Das Match wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 übertragen. Zeitgleich kommt es zum Duell SKN St. Pölten gegen die WSG Tirol. Die Niederösterreicher haben mit einem 4:0 Schützenfest gegen die SV Ried bereits ihren dritten Sieg eingefahren und rangieren als Überraschungsmannschaft der Saison auf Platz 4. Ob der nächste Dreier folgt, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4 zu sehen. In der dritten Samstagspartie gastiert die Wiener Austria beim SCR Altach. Für die Veilchen läuft die Saison noch nicht ganz nach Wunsch. Am vergangenen Spieltag ließ die Mannschaft von Peter Stöger die Chance ungenutzt sich oben festzusetzen. Ob es für die Austria gegen Altach wieder etwas zum Jubeln gibt, zeigt sich live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2. Alternativ können ab 16:00 Uhr alle drei Samstagspartien in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 verfolgt werden.



Die 7. Runde der Tipico Bundesliga live & exklusiv bei Sky:

Samstag, 7. November 2020

16:00 Uhr:

Cashpoint SCR Altach – FK Austria Wien, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

SV Guntamatic Ried – TSV Prolactal Hartberg, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

spusu SKN St. Pölten – WSG Swarovski Tirol, live und exklusiv auf Sky Sport Austria 4

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Jörg Künne

Sky Experten: Hans Krankl & Toni Pfeffer

Sonntag, 8. November 2020

13:30 Uhr:

RZ Pellets WAC – SK Puntigamer Sturm Graz, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

LASK – FC Flyeralarm Admira, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

16:30 Uhr:

SK Rapid Wien – FC Red Bull Salzburg, live und exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Thomas Trukesitz

Sky Experte: Alfred Tatar & Walter Kogler

Video-Highlights und Stimmen gibt es nach den Spielen auf skysportaustria.at.

Beitragsbild: GEPA