Der Klassiker Borussia Dortmund gegen den FC Bayern mit dem Sky Experten Lothar Matthäus am Samstagabend live und exklusiv bei Sky

Sky Experte Lothar Matthäus, Sebastian Hellmann und Wolff-Christoph Fuss berichten vom „tipico Topspiel der Woche“ aus dem Signal Iduna Park

Der Samstagnachmittag mit Britta Hofmann und Sky Experte Didi Hamann ab 14:00 Uhr am Samstagnachmittag

Der Sonntag unter anderem mit Oliver Kahn und Stefan Reuter sowie Didi Hamann bei „Sky90“ und allem rund um die Sonntagsspiele in „Dein Fußball Sonntag – Die Bundesliga Show“ mit den „Highlights XXL“

Das beste TV-Erlebnis: Borussia Dortmund gegen den FC Bayern in UHD und HDR

Immer am Ball mit Sky X: Die smarte „Was hab‘ ich verpasst?“-Funktion feiert beim Klassiker BVB gegen den FC Bayern seine Sky X Premiere auf IOS und Android Geräten

Der Klassiker elektrisiert die Fans der Deutschen Bundesliga: der BVB empfängt im Topspiel der Woche den FC Bayern. Die beiden Spitzenteams trennt derzeit lediglich ein Punkt, weshalb Borussia Dortmund mit einem Sieg sogar an den Bayern vorbeiziehen und die Tabellenführung übernehmen könnte.



Insbesondere der Auswärtssieg beim VfL Wolfsburg und die damit verbundene Rückkehr des zuvor verletzten Erling Haalands sorgten beim BVB zuletzt für Optimismus, nachdem man das bittere Ausscheiden in der UEFA Champions League verkraften musste.



Der FC Bayern hingegen ist längst für das Achtelfinale der Königsklasse qualifiziert, hatte in den vergangenen Wochen dennoch mit gewissen Unruhen zu kämpfen – zuletzt aufgrund einer turbulenten Mitgliederversammlung. Aus sportlicher Sicht müssen die Bayern auf Joshua Kimmich verzichten. Dennoch geht der Tabellenführer als leichter Favorit in die Partie. So ist mit einem spannenden Klassiker unter Flutlicht zu rechnen.



Ab 17:30 Uhr begrüßen Sky Experte Lothar Matthäus, Moderator Sebastian Hellmann und Kommentator Wolff-Christoph Fuss die Zuschauer:innen zum Klassiker aus dem Signal Iduna Park. Neben der Live-Übertragung auf Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Bundesliga UHD bietet Sky die Partie auch im Tactical Feed auf Sky Sport Bundesliga 4 sowie eine Star Cam auf Sky Sport Bundesliga 3 an.



Hoffenheim gegen Frankfurt und Bielefeld gegen Köln am Nachmittag

Sky überträgt ab 14:00 Uhr den kompletten Bundesliga-Samstag live und exklusiv. Moderatorin Britta Hofmann begrüßt gemeinsam mit Sky Experte Didi Hamann die Zuschauer zur Primetime der Deutschen Bundesliga im „tipico Countdown“ und stimmt sie auf die Spiele des Nachmittags ein. Unter anderem empfängt die TSG Hoffenheim die Eintracht aus Frankfurt und Arminia Bielefeld trifft auf den 1. FC Köln.



Alle fünf Spiele des Nachmittags überträgt Sky wahlweise als Einzelspiele und in der Original Sky Konferenz.



Zur Einstimmung auf den Samstag widmet sich bereits am Donnerstagabend um 20:00 Uhr „Matchplan“ dem Duell zwischen Borussia Dortmund dem FC Bayern. In der Taktik-Challenge bei Moderator Jan Henkel vertritt Manuel Baum den BVB, während Daniel Thioune seinen Plan aus Sicht der Bayern präsentiert.



2. Deutsche Bundesliga am Samstagabend mit FC St. Pauli – FC Schalke 04 um 20:30 Uhr

Abgerundet wird der Samstagabend mit dem Spitzenspiel zwischen dem FC St. Pauli und dem FC Schalke 04. Mit einem Sieg könnten die Königsblauen den Abstand auf die Hamburger auf drei Punkte verkürzen. St. Pauli hingegen möchte seine Position als Tabellenführer untermauern und am Millerntor den nächsten Sieg feiern.



„Bundesliga – Deine Vorschau“ am Freitag mit den Highlights des Freitagabendspiels

Eingeläutet wird das Bundesliga-Wochenende bei Sky am Freitagabend ab 21:30 Uhr in „Bundesliga – Deine Vorschau“, in der Moderator Yannick Erkenbrecher mit Dennis Aogo den anstehenden Bundesliga-Spieltag bespricht. Im Anschluss zeigt Sky ab 22.30 Uhr direkt nach Spielende eine ausführliche Zusammenfassung des Freitagabendspiels zwischen dem 1. FC Union Berlin und RB Leipzig.



„Sky90“ und „Dein Fußball Sonntag – Die Bundesliga Show“ mit den Highlights der Sonntagsspiele

Die Spiele des Samstags, insbesondere das Topspiel am Abend, stehen auch am Morgen danach bei „Sky90“ im Fokus. Am Sonntag ab 11:30 Uhr begrüßt Moderator Patrick Wasserziehr dieses Mal u.a. Oliver Kahn und Stefan Reuter sowie Sky Experte Didi Hamann.



Nach den Live-Übertragungen der Sonntagsspiele der 2. Deutschen Bundesliga beginnt um 16:30 Uhr „Dein Fußball Sonntag – Die Show“ mit Nele Schenker und Michael Leopold, in deren Verlauf in „Highlights XXL“ direkt nach Abpfiff ausführliche Spielzusammenfassungen der beiden Bundesliga-Sonntagsspiele von knapp einer Viertelstunde Länge gezeigt werden – schneller nach Spielende und ausführlicher als Highlights irgendwo sonst zu sehen sind. Um 17:30 Uhr gibt es die Highlights von VfB Stuttgart gegen Hertha BSC und um 19:30 Uhr die Zusammenfassung der Partie zwischen Borussia Mönchengladbach und dem SC Freiburg.



Darüber hinaus werden am Bundesliga-Nachmittag die Ereignisse des Wochenendes ausführlich analysiert und diskutiert, unter anderem in den neuen Formaten „100% Meijer“ und „Didi Hamann spricht – Klartext“, in denen die bewährten Sky Experten zu Wort kommen werden. In „2. Liga – 1. Sahne“ wird auch der Spieltag der 2. Deutschen Bundesliga nochmals analysiert und abgerundet.



Premiere beim Klassiker: Die smarte „Was hab‘ ich verpasst?“-Funktion jetzt auch auf Sky X

Die smarte „Was hab‘ ich verpasst?“-Funktion erfreut sich bereits auf Sky Q großer Beliebtheit. Ab sofort verpassen auch Fußballfans mit Sky X auf IOS und Android Geräten bei den Partien der Deutschen Bundesliga sowie 2. Deutschen Bundesliga keine Schlüsselmomente mehr. Dank der „Was hab‘ ich verpasst?“-Funktion können entscheidende Spielszenen wie Tore und Elfmeter während der Live-Übertragung jederzeit auf Knopfdruck abgerufen werden. Nach Aufruf der jeweiligen Highlight-Szene schaltet Sky X nahtlos zurück zum Live-Spiel.



Der 14. Bundesliga-Spieltag bei Sky



Donnerstag:

19:30 Uhr: „2. Bundesliga – Deine Vorschau“ auf Sky Sport News



20:00 Uhr: „Matchplan“ mit Borussia Dortmund (Manuel Baum) – FC Bayern (Daniel Thioune) auf Sky Sport Bundesliga 1



Freitag:

15:30 Uhr: „Wer wird MVP?“ auf Sky Sport Bundesliga 1



18:00 Uhr: 2. Bundesliga live: Konferenz und Einzelspiele auf Sky Sport Bundesliga 1 bis 3



21:00 Uhr: „Meine Geschichte – das Leben von Patrick Wiencek“ auf Sky Sport Bundesliga 1



21:30 Uhr: „Bundesliga – Deine Vorschau“ auf Sky Sport Bundesliga 1

22:30 Uhr: „Highlights XXL“ mit 1. FC Union Berlin – RB Leipzig auf Sky Sport Bundesliga 1



Super Samstag:

13:00 Uhr: 2. Bundesliga live: Konferenz und Einzelspiele auf Sky Sport Bundesliga 3 bis 6 (und 7 bis 10)

14:00 Uhr: „tipico Countdown“ + die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1



15:15 Uhr: TSG 1899 Hoffenheim – Eintracht Frankfurt auf Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga UHD

15:25 Uhr: Bayer 04 Leverkusen – SpVgg Greuther Fürth auf Sky Sport Bundesliga 3

15:25 Uhr: 1. FSV Mainz 05 –VfL Wolfsburg auf Sky Sport Bundesliga 4

15:25 Uhr: Arminia Bielefeld – 1. FC Köln auf Sky Sport Bundesliga 5

15:25 Uhr: FC Augsburg – VfL Bochum auf Sky Sport Bundesliga 6



17:30 Uhr: „Alle Spiele, alle Tore: Die Interwetten Highlight-Show“ auf Sky Sport Bundesliga 2



17:30 Uhr: „tipico Topspiel der Woche“ Borussia Dortmund – FC Bayern auf Sky Sport Bundesliga 1, Sky Sport Bundesliga UHD und im Tactical Feed auf Sky Sport Bundesliga 4 sowie die Star Cam auf Sky Sport Bundesliga 3.

20:00 Uhr: 2. Bundesliga live mit dem Topspiel FC St. Pauli – FC Schalke 04 auf Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga UHD

21:15 Uhr: „Glanzparade on Tour – die Show mit Buschmann und Fuss“ auf Sky Sport Bundesliga 1



22:15 Uhr: „Alle Spiele, alle Tore: Die Interwetten Highlight-Show“ auf Sky Sport Bundesliga 1



Super Sonntag:

11:30 Uhr: „Sky90 – die Fußballdebatte“ auf Sky Sport Bundesliga 1



13:00 Uhr: 2. Bundesliga live: Konferenz und Einzelspiele auf Sky Sport Bundesliga 1 bis 6

16:30 – 22:00 Uhr: „Dein Fußball Sonntag – Die Bundesliga Show“ auf Sky Sport Bundesliga 1

16.45 – 17.15 Uhr: „100% Meijer“ auf Sky Sport Bundesliga 1



17:30 – 18:00 Uhr: „Highlights XXL“ mit VfB Stuttgart – Hertha BSC auf Sky Sport Bundesliga 1



18:00 – 18:30 Uhr: 2. Liga – „1. Sahne: Dein Rückblick“ auf Sky Sport Bundesliga 1

19:00 – 19:15 Uhr: „Didi Hamann spricht – Klartext“ auf Sky Sport Bundesliga 1



19:30 – 20:00 Uhr: „Highlights XXL“ mit Borussia Mönchengladbach – SC Freiburg auf Sky Sport Bundesliga 1



23:00 Uhr: „Bundesliga kompakt“ auf Sky Sport Bundesliga 1

Bild: Imago