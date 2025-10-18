Die Deutsche Bundesliga heute live auf Sky Sport

Im „Tipico Topspiel der Woche“ empfängt der FC Bayern mit Konrad Laimer Borussia Dortmund und Marcel Sabitzer am Samstag ab 17:30 Uhr live

Zuvor am Samstag das Duell zwischen RB Leipzig mit Nicolas Seiwald und Christoph Baumgartner und dem HSV – ab 15:00 Uhr live

Am Flutlicht-Freitag trifft Union Berlin auf Borussia Mönchengladbach – ab 19:30 Uhr live, auch in UHD/HDR und Dolby Atmos

Sieh die Deutsche Bundesliga mit Sky Stream live!

Am kommenden Samstag steht der erste Klassiker der neuen Saison an. Im „Tipico Topspiel der Woche“ empfängt der FC Bayern als ungeschlagener Tabellenführer den BVB, der auf dem zweiten Tabellenplatz lauert. Können die Dortmunder den Lauf der Bayern und vor allem den von Harry Kane stoppen, oder sind die Münchner zu gut in Form und setzen ihre ungeschlagene Serie fort?

Zuvor treffen die drittplatzierten Leipziger mit Nicolas Seiwald und Christoph Baumgartner auf den HSV. Die Sachsen stehen nur einen Punkt hinter Dortmund in der Tabelle und könnten sogar an den Borussen vorbeiziehen. Der Aufsteiger aus Hamburg möchte seine Position im Tabellenmittelfeld festigen.

538 der insgesamt 617 Begegnungen der Deutschen Bundesliga und 2. Deutschen Bundesliga auf Sky Sport

Ab dieser Saison überträgt Sky Sport 538 der insgesamt 617 Begegnungen der Deutschen Bundesliga und 2. Deutschen Bundesliga live in voller Länge, darunter neu alle Freitagabendspiele der Deutschen Bundesliga, die Sky Sport im Rahmen des „Flutlicht-Freitags“ präsentiert, sowie alle Samstagsspiele der Deutschen Bundesliga inklusive des „Topspiel der Woche“ am Samstag um 18:30 Uhr. Mit dem neuen interaktiven Service „My Matchday“ bietet Sky Sport die Einzelspiele am Samstagnachmittag wahlweise auch mit „Match-Alarm“ sowie in der Mehrfachbildansicht „Multiview“ alle Spiele in voller Länge auf einen Blick, sodass Fans kein Tor verpassen. Die Sonntagspartien der Bundesliga zeigt Sky Sport immer sofort nach Abpfiff Re-Live in voller Länge. Darüber hinaus strahlt Sky Sport an allen drei Tagen des Wochenendes alle Spiele der 2. Deutschen Bundesliga live, einzeln und in der Konferenz aus.

Die Deutsche Bundesliga heute live bei Sky Sport

Super Samstag

14:00 Uhr: „Tipico Countdown“ auf Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Bundesliga UHD

15:00 Uhr: RB Leipzig – Hamburger SV auf Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga UHD

15:00 Uhr: VfL Wolfsburg – VfB Stuttgart auf Sky Sport Bundesliga 2

15:00 Uhr: 1. FSV Mainz 05 – Bayer Leverkusen auf Sky Sport Bundesliga 3

15:00 Uhr: 1. FC Köln – FC Augsburg auf Sky Sport Bundesliga 4

15:00 Uhr: 1. FC Heidenheim – Werder Bremen auf Sky Sport Bundesliga 5

15:00 Uhr: „Multiview“ auf Sky Sport Bundesliga 6

15:30 Uhr: Watch Party auf Sky Sport Bundesliga 7

17:30 Uhr: „Tipico Topspiel der Woche“ FC Bayern München – Borussia Dortmund live auf Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Bundesliga UHD und im Tactical Feed auf Sky Sport Bundesliga 3

Bild: Imago