Der Klassiker Salzburg vs. Rapid sowie die Duelle von LASK & Austria HEUTE LIVE bei Sky!

Die Bundesliga am Sonntag mit dem Klassiker Salzburg gegen Rapid live & exklusiv bei Sky Sport Austria!

Am Sonntagnachmittag steht ab 16:00 Uhr eine Dreier-Konferenz am Programm. In Salzburg empfängt der Meister den SK Rapid. Können die Hütteldorfer der makellosen Struber-Elf den ersten Punktverlust zuführen? Die Antwort gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2. Zeitgleich ist Austria Lustenau beim LASK gefordert. Ob die Lustenauer den ersten Saisonsieg feiern können, wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 übertragen. Außerdem wartet ein Austria-Duell auf die Sky Zuseher:innen, wenn die Wiener Austria auf die Klagenfurter Austria trifft. Wer sich durchsetzt, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4 zu sehen. Die drei Spiele werden zusätzlich in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 ausgestrahlt.

Sonntag, 3. September 2023



16:00 Uhr:

FC Red Bull Salzburg – SK Rapid Wien, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

LASK – SC Austria Lustenau, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

FK Austria Wien – SK Austria Klagenfurt, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1



Moderation: Johannes Brandl

Sky Experte: Marc Janko



19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Bild: GEPA