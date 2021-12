Der komplette 6. Spieltag der UEFA Europa League & UEFA Europa Conference League live bei Sky Sport Austria

Das Heimspiel des SK Sturm gegen AS Monaco am Donnerstag ab 18:00 Uhr live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Parallel das Duell des Gruppensiegers LASK gegen HJK Helsinki live bei Sky Sport Austria

Direkt im Anschluss kämpft der SK Rapid in Genk um den dritten Gruppenplatz live bei Sky Sport Austria

Sky zeigt ausgewählte Top-Hits des Abends linear und alle weiteren Begegnungen für Sky Kund:innen im Live-Stream auf skysportaustria.at/streaming/

Johannes Brandl moderiert den UEFA Super Donnerstag und Sky Experte Alfred Tatar sorgt für fundierte Analysen

Sky präsentiert die UEFA Europa League und die neue UEFA Europa Conference League komplett und 252 von 282 Live-Spielen exklusiv

Wien, 7. Dezember 2021 – Am UEFA Super Donnerstag dürfen sich Sky Seher:innen wieder auf die volle Ladung Fußball freuen! Der 6. Spieltag bietet wieder zahlreiche spannende Begegnungen. Mit dabei Rapid und Sturm in der Europa League & der LASK in der Conference League. Zuseher:innen bei Sky Sport Austria erleben die komplette UEFA Europa League- sowie UEFA Europa Conference League-Saison 2021/22 live. Sky überträgt in Österreich die attraktivsten Begegnungen linear und alle weiteren Spiele im Live-Stream auf skysportaustria.at/streaming/.





SK Rapid, SK Sturm, der LASK und alle weiteren Spiele des 6. Spieltags live bei Sky Sport Austria

Sky Anchor Johannes Brandl stimmt auch am letzten Spieltag der Gruppenphase die Sky Seher:innen ab 18:00 Uhr auf einen fulminanten Fußball-Abend ein. Kult Sky Experte Alfred Tatar versorgt die Fußballfans mit fundierten Analysen. Im Fokus der Berichterstattung zum vierten Spieltag der UEFA Europa League & UEFA Europa Conference League stehen die drei österreichischen Starter.



Am fünften Spieltag wurde das Aus des SK Sturm in der UEFA Europa League mit der Niederlage gegen PSV Eindhoven besiegelt. Im letzten Gruppenspiel der Hammergruppe B treffen die Grazer auf Tabellenführer AS Monaco. Das Team von Niko Kovac steht bereits als Gruppensieger fest. Kann sich der SK Sturm mit einem Erfolgserlebnis aus den europäischen Bewerben verabschieden? Die Antwort gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria. Kommentator Martin Konrad & Field-Reporter Michael Ganhör sind für Sky in Graz. Die Vorberichterstattung startet um 18:00 Uhr.



Parallel empfängt der LASK im letzten Gruppenspiel der UEFA Europa Conference League HJK Helsinki. Mit dem Sieg gegen Maccabi Tel-Aviv am vergangenen Spieltag sicherten sich die Linzer bereits den Gruppensieg. Das international ungeschlagene Team von Andreas Wieland will auch das letzte Gruppenspiel für sich entscheiden und Selbstvertrauen tanken. Ob der LASK sich gegen den finnischen Meister durchsetzen kann, ist ab 18:00 Uhr live auf Sky Sport Austria zu sehen. Kommentator Gerhard Krabath führt durch die 90 Minuten und Field-Reporter Jörg Künne fängt die Stimmen vor Ort ein.





Um 18:45 Uhr liefert Sky eine 5er Konferenz mit den beiden Spielen der österreichischen Teilnehmer, Real Sociedad gegen PSV Eindhoven, sowie der spannenden Entscheidung in der noch völlig offenen Gruppe C bei Napoli – Leicester City und Legia Warschau – Spartak Moskau. Die Original Sky Konferenz wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 übertragen.



Direkt im Anschluss geht es für den SK Rapid im Entscheidungsspiel gegen den KRC Genk um den dritten Platz der UEFA Europa League Gruppe H und damit den Verleib auf der internationalen Bühne. Im Hinspiel mussten sich die Hütteldorfer den Belgiern knapp mit 0:1 geschlagen geben. Neo-Coach Ferdinand Feldhofer will bei seinem UEFA Europa League Debüt mit dem SK Rapid als Sieger vom Platz gehen und das Achtelfinale der UEFA Conference League erreichen. Das entscheidende letzte Gruppenspiel der Grün-Weißen überträgt Sky Sport Austria ab 21:00 Uhr live. Gerfried Pröll kommentiert die Partei live in Genk und führt nach dem Spiel die Interviews.



Neben den zehn linearen Topspielen mit allen österreichischen Teams sind alle weiteren Begegnungen des 6. Spieltags für Sky Kund:innen im Live-Stream auf skysportaustria.at/streaming/ zu sehen. Die Spiele der österreichischen Vereine können neben den Einzelspielen zudem in der Original Sky Konferenz verfolgt werden.



Der 6. Spieltag der UEFA Europa League & UEFA Europa Conference League live bei Sky Sport Austria



Der UEFA Super Donnerstag

Die Original Sky Konferenz mit umfassender Vorberichterstattung ab 18:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

Sturm Graz – AS Monaco ab 18:45 Uhr live auf Sky Sport Austria 2

LASK – HJK Helsinki ab 18:45 Uhr live auf Sky Sport Austria 3

Fenerbahce Istanbul – Eintracht Frankfurt ab 18:45 Uhr live auf Sky Sport Austria 4

Real Sociedad – PSV Eindhoven ab 18:45 Uhr live auf Sky Sport Austria 5

Royal Antwerpen – Olympiakos Piräus ab 18:45 Uhr live auf Sky Sport Austria 6



KRC Genk – Rapid Wien ab 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2

Lazio Rom – Galatasaray Istanbul ab 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 3

Union Berlin – Slavia Prag ab 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 4

SC Braga – Roter Stern Belgrad ab 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 5

Tottenham Hotspur – Stade Rennes ab 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 6



Moderation: Johannes Brandl

Sky Experte: Alfred Tatar



Alle weiteren Begegnungen des 6. Spieltags sind für Sky Kund:innen im Live-Stream auf skysportaustria.at/streaming/ zu sehen.

Artikelbild: GEPA