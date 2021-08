Der komplette Samstag der Deutschen Bundesliga mit dem „Topspiel der Woche“ FC Bayern München gegen Hertha BSC live und exklusiv bei Sky

Bevor sich die Deutsche Bundesliga in die erste Länderspielpause der noch jungen Saison verabschiedet, steht am Wochenende der 3. Spieltag auf dem Programm.

Sky überträgt ab 14:00 Uhr den kompletten Samstag der Deutschen Bundesliga live. Gemeinsam mit dem Sky Experten Didi Hamann begrüßt Moderator Michael Leopold die Zuschauer:innen mit dem „tipico Countdown“ und stimmt sie auf die Spiele des Nachmittags ein. Auf dem Programm stehen am „Super Samstag“ die Partien zwischen dem 1. FC Köln mit Florian Kainz und dem VfL Bochum sowie dem VfB Stuttgart und dem SC Freiburg. In den weiteren Begegnungen des Nachmittags empfängt der FC Augsburg die Werkself aus Leverkusen, Arminia Bielefeld trifft auf Oliver Glasners Eintracht Frankfurt und die SpVgg Greuther Fürth ist beim 1. FSV Mainz 05 zu Gast.

Alle Spiele des Nachmittags überträgt Sky live und exklusiv, wahlweise als Einzelspiele und in der Original Sky Konferenz.

Direkt im Anschluss treffen im „tipico Topspiel der Woche“ der FC Bayern München und Hertha BSC aufeinander. Während der Rekordmeister den vierten Pflichtspiel-Sieg in Folge anstrebt, wollen die Berliner als einzige verbliebene Mannschaft ohne Punktgewinn mit einem Erfolgserlebnis in die Länderspielpause gehen. Ab 17:30 Uhr begrüßen Sky Experte Lothar Matthäus, Moderator Sebastian Hellmann und Kommentator Wolff-Christoph Fuss die Zuschauer:innen zum Spiel in der Allianz Arena.

Neben der Live-Übertragung auf Sky Sport Bundesliga 1 bietet Sky die Partie auch im Tactical Feed auf Sky Sport Bundesliga 3 an. Exklusiv für Sky Q Kund:innen werden die Partie in München wie auch die Begegnung zwischen Köln und Bochum am Nachmittag auch in Ultra HD und HDR auf Sky Sport Bundesliga UHD übertragen.

Am Abend kommt es im Topspiel der 2. Deutschen Bundesliga zum Duell zweier Teams, für die der Saisonauftakt enttäuschend verlaufen ist, wenn Absteiger Schalke 04 Fortuna Düsseldorf empfängt. Beide Mannschaften haben nach vier Spieltagen jeweils nur vier Punkte auf dem Konto und benötigen dringend einen Sieg, um die Aufstiegsränge zumindest vorerst nicht aus dem Blickfeld zu verlieren. Sky Experte Torsten Mattuschka und Stefan Hempel melden sich ab 20:00 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 2 live aus Gelsenkirchen. Neben dem Duell auf Schalke überträgt Sky von Freitag bis Sonntag auch alle weiteren Begegnungen der 2. Deutschen Bundesliga wahlweise als Einzelspiel und in der Konferenz live.

„Sky90“mit Rudi Völler, Toni Schumacher und Lothar Matthäus, „100% Meijer“ und „Lothar Matthäus spricht – Klartext“ am Sonntag

Neben den umfassenden Live-Übertragungen aus der Deutschen Bundesliga und der 2. Deutschen Bundesliga dürfen sich Sky Kund:innen auf zahlreiche neue und bewährte Formate freuen. Nach dem neuen „Super Samstag“ eröffnet die Fußballdebatte „Sky90“, die ab sofort wieder exklusiv auf Sky Sport Bundesliga zu sehen sein wird, den neuen „Super Sonntag“. Zu Gast sind dieses Mal Rudi Völler, Weltmeister und Geschäftsführer Sport bei Bayer 04 Leverkusen, sowie FC-Legende Toni Schumacher, der währender seiner Karriere beim 1. FC Köln Europameister und zwei Mal Vizeweltmeister wurde. Komplettiert wird die Runde von Sky Experte Lothar Matthäus.

Nach den Live-Übertragungen der Sonntagsspiele der 2. Deutschen Bundesliga beginnt um 16:30 Uhr „Dein Fußball Sonntag – Die Show“ mit Britta Hofmann und Yannick Erkenbrecher, in deren Verlauf in „Highlights XXL“ direkt nach Abpfiff ausführliche Spielzusammenfassungen der beiden Bundesliga-Sonntagsspiele von knapp einer Viertelstunde Länge gezeigt werden – schneller nach Spielende und ausführlicher als Highlights irgendwo sonst zu sehen sind. Um 17:30 Uhr gibt es die Highlights von Union Berlin gegen Borussia Mönchengladbach und um 19:30 Uhr die Zusammenfassung der Partie zwischen Tabellenführer VfL Wolfsburg und RB Leipzig.

Darüber hinaus werden am Bundesliga-Nachmittag die Ereignisse des Wochenendes ausführlich analysiert und diskutiert, unter anderem in den neuen Formaten „100% Meijer“ und „Lothar Matthäus spricht – Klartext“, in denen die bewährten Sky Experten zu Wort kommen werden. In „2. Liga – 1. Sahne“ wird auch der Spieltag der 2. Bundesliga nochmal analysiert und abgerundet.

Neues Format am Freitagnachmittag: „Wer wird MVP?“

Jede Woche messen sich die Kickbase Manager Janni und Titi mit dem Ziel das beste Team des Bundesliga-Spieltags aufzustellen. Dafür haben sie jeweils €250 Millionen zur Verfügung, um nach aktuellen Marktwerten die punktestärksten Spieler in ihr Team zu holen. Ihr großes Ziel dabei, den MVP („Most Valuable Player“), also besten Spieler des ganzen Spieltags in Ihren Reihen zu haben. Die 30-minütige Sendung wird freitags vor einem Bundesliga-Spieltag um 15:30 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1 ausgestrahlt.

Der 3. Spieltag der Deutschen Bundesliga bei Sky

Donnerstag:

20:00 Uhr: „Matchplan“ mit FC Bayern München (Marcel Koller) – Hertha BSC (Alexander Nouri) auf Sky Sport Bundesliga 1

Freitag:

15:30 Uhr: „Wer wird MVP?“ auf Sky Sport Bundesliga 1

18:00 Uhr: 2. Bundesliga live auf Sky Sport Bundesliga 1 bis 3

21:00 Uhr: „Meine Geschichte – das Leben von Thilo Kehrer“ auf Sky Sport Bundesliga 1

21:30 Uhr: „Bundesliga – Deine Vorschau“ auf Sky Sport Bundesliga 1

22:30 Uhr: „Highlights XXL“ mit Borussia Dortmund – TSG 1899 Hoffenheim auf Sky Sport Bundesliga 1

Super Samstag:

13:00 Uhr: 2. Bundesliga live: Konferenz und Einzelspiele auf Sky Sport Bundesliga 3 bis 6 (und 7 bis 10)

14:00 Uhr: „tipico Countdown“ + die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1

15:15 Uhr: 1. FC Köln – VfL Bochum auf Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga UHD

15:25 Uhr: VfB Stuttgart – SC Freiburg auf Sky Sport Bundesliga 3

15:25 Uhr: FC Augsburg – Bayer 04 Leverkusen auf Sky Sport Bundesliga 4

15:25 Uhr: Arminia Bielefeld – Eintracht Frankfurt auf Sky Sport Bundesliga 5

15:25 Uhr: 1. FSV Mainz 05 – SpVgg Greuther Fürth auf Sky Sport Bundesliga 6

17:30 Uhr: „Alle Spiele, alle Tore: Die Interwetten Highlight-Show“ auf Sky Sport Bundesliga 2

17:30 Uhr: „tipico Topspiel der Woche“ FC Bayern München – Hertha BSC auf Sky Sport Bundesliga 1, Sky Sport Bundesliga UHD und im Tactical Feed auf Sky Sport Bundesliga 3

20:00 Uhr: 2. Bundesliga live mit dem Topspiel FC Schalke 04 – Fortuna Düsseldorf auf Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga UHD

21:15 Uhr: „Alle Spiele, alle Tore: Die Interwetten Highlight-Show“ auf Sky Sport Bundesliga 1

Super Sonntag:

11:30 Uhr: „Sky90 – die Fußballdebatte“ auf Sky Sport Bundesliga 1

13:00 Uhr: 2. Bundesliga live: Konferenz und Einzelspiele auf Sky Sport Bundesliga 1 bis 4

16:30 – 20:15 Uhr: „Dein Fußball Sonntag – Die Bundesliga Show“ auf Sky Sport Bundesliga 1

16:45 – 17:15 Uhr: „100% Meijer“ auf Sky Sport Bundesliga 1

17:30 – 18:00 Uhr: „Highlights XXL“ mit 1. FC Union Berlin – Borussia Mönchengladbach auf Sky Sport Bundesliga 1

18:00 – 18:30 Uhr: 2. Liga – „1. Sahne: Dein Rückblick“ auf Sky Sport Bundesliga 1

18:30 – 19:00 Uhr: „Fußball 360 Grad“ auf Sky Sport Bundesliga 1

19:00 – 19:15 Uhr: „Lothar Matthäus spricht – Klartext“ auf Sky Sport Bundesliga 1

19:30 – 20:00 Uhr: „Highlights XXL“ mit VfL Wolfsburg – RB Leipzig auf Sky Sport Bundesliga 1

23:00 Uhr: „Bundesliga kompakt“ auf Sky Sport Bundesliga 1

