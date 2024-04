Der LASK möchte Salzburg erneut bezwingen

Der LASK möchte gegen Salzburg ein Kunststück wiederholen: Als bisher einziger Teilnehmer der Meistergruppe konnten die Linzer die Bullen in der laufenden Bundesliga-Saison schlagen – noch dazu auswärts. Am Freitag gastiert das Team von Neo-Coach Maximilian Ritscher wieder bei Red Bull Salzburg (ab 19 Uhr auf Sky Sport Austria 1 – streame das Spiel mit dem Sky X-Traumpass).



Die Linzer wollen ausgerechnet gegen die Salzburger, wieder in die Spur finden, nachdem sie am Mittwoch Trainer Thomas Sageder von seinen Aufgaben entbunden haben. Für ihn sitzt nun sein ehemaliger Co-Trainer Ritscher bis zum Saisonende auf der Bank der Oberösterreicher.

Am 11. Spieltag dieser Saison erzielte der derzeit angeschlagene Kapitän Robert Zulj den entscheidenden Treffer beim Auswärtssieg in Salzburg, um den Erfolg gegen die Bullen perfekt zu machen. Einfach wird es für den LASK aber sicherlich nicht: Seit der Heimpleite sind die Mozartstädter nämlich seit 16 Spielen in der Liga ungeschlagen.

Die Highlights vom Sieg des LASK in Salzburg

(Red.)/Bild: GEPA