Der letzte Spieltag der Deutschen Bundesliga am Samstag live bei Sky Sport

Christian Ilzer muss mit der TSG Hoffenheim auswärts bei Gladbach antreten – ab 15:00 Uhr live bei Sky

Meister Bayern München mit Konrad Laimer empfängt den 1. FC Köln – ebenfalls ab 15:00 Uhr live bei Sky

Michael Gregoritsch und der FC Augsburg wollen sich für den Europacup qualifizieren und treffen zeitgleich auf Union Berlin – live zu sehen bei Sky

Der BVB ist zeitgleich am Samstagnachmittag mit Marcel Sabitzer zu Gast bei Werder Bremen – zu sehen live bei Sky

Die Entscheidung im Abstiegskampf mit dem direkten Duell zwischen St. Pauli und Wolfsburg sowie der Partie von Heidenheim gegen Mainz – live bei Sky

In der Deutschen Bundesliga steht am Samstag der 34. und letzte Spieltag der Saison 2025/26 an. Alle Teams sind zeitgleich um 15:30 Uhr im Einsatz und es sind noch einige Entscheidungen offen. So duellieren sich gleich drei Teams um den letzten freien Platz für die Champions League. Christian Ilzer würde sich diesen gern mit Hoffenheim schnappen. Die Kraichgauer belegen zurzeit den fünften Platz, punktgleich mit Stuttgart auf Rang vier. Ilzer und Co. müssen am Samstag auswärts bei Borussia Mönchengladbach ran. Auch Leverkusen hat als Sechster noch Chancen auf den heiß begehrten Platz vier. Ob sie in die Königsklasse einziehen können, sehen Fans live bei Sky.

Der schon feststehende Meister aus München darf sich vor heimischem Publikum aus der Bundesligasaison verabschieden. Die Bayern mit ÖFB-Teamspieler Konrad Laimer empfangen den 1. FC Köln. Fans sehen die Begegnung live bei Sky.

Vizemeister Borussia Dortmund ist mit Marcel Sabitzer zum Saisonabschluss nochmals bei Werder Bremen gefordert. Die Bremer rangieren auf Platz 15, haben aber dank eines Vorsprungs von vier Punkten auf das Schlusstrio den Klassenerhalt schon sicher. Wer kann sich mit einem Sieg in die Sommerpause verabschieden? Die Antwort gibt es live bei Sky.

Der FC Augsburg liegt mit 43 Punkten auf dem neunten Platz der Tabelle und hat nur einen Zähler Rückstand auf Rang sieben, der die Conference League-Qualifikationsphase bedeuten würde. Dafür brauchen Michael Gregoritsch und Co. aber dringend Punkte gegen Union Berlin. Die Form des FCA legt ein erfolgreiches Ergebnis nahe, denn die Fuggerstädter sind seit sechs Partien unbesiegt. Aber auch die Berliner können auf ein gelungenes Wochenende zurückblicken. Den Eisernen gelang der erste Sieg unter Cheftrainerin Marie-Louise Eta und damit der Einzug in die Geschichtsbücher. Ob Augsburg noch in den Europacup einzieht, sehen die Zuseher:innen live bei Sky.

Spannende Entscheidungen stehen im Tabellenkeller bevor. Mit dem VfL Wolfsburg, dem FC St. Pauli und dem 1. FC Heidenheim haben gleich drei Teams 26 Punkte. Der direkte Klassenerhalt ist für keine Mannschaft mehr möglich, es gibt nur noch den Kampf um die Relegation. Dabei kommt es zum direkten Duell zwischen St. Pauli und Wolfsburg. Die Kiezkicker brauchen einen Sieg, warten aber schon seit neun Spielen auf ein Erfolgserlebnis. Aber auch für Wolfsburg könnte ein Unentschieden zu wenig sein, sollte sich Heidenheim zuhause gegen Mainz durchsetzen. Die Entscheidung im Abstiegskampf gibt es live bei Sky zu sehen.

538 der insgesamt 617 Begegnungen der Deutschen Bundesliga und 2. Deutschen Bundesliga auf Sky Sport

Ab dieser Saison überträgt Sky Sport 538 der insgesamt 617 Begegnungen der Deutschen Bundesliga und 2. Deutschen Bundesliga live in voller Länge, darunter neu alle Freitagabendspiele der Deutschen Bundesliga, die Sky Sport im Rahmen des „Flutlicht-Freitags“ präsentiert, sowie alle Samstagsspiele der Deutschen Bundesliga inklusive des „Topspiel der Woche“ am Samstag um 18:30 Uhr. Mit dem neuen interaktiven Service „My Matchday“ bietet Sky Sport die Einzelspiele am Samstagnachmittag wahlweise auch mit „Match-Alarm“ sowie in der Mehrfachbildansicht „Multiview“ alle Spiele in voller Länge auf einen Blick, sodass Fans kein Tor verpassen. Die Sonntagspartien der Bundesliga zeigt Sky Sport immer sofort nach Abpfiff Re-Live in voller Länge. Darüber hinaus strahlt Sky Sport an allen drei Tagen des Wochenendes alle Spiele der 2. Deutschen Bundesliga live, einzeln und in der Konferenz aus.

Die Deutsche Bundesliga bei Sky Sport:

Super Samstag:

13:30 Uhr: „Tipico Countdown“ auf Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Bundesliga 1, Sky Sport News und Sky Sport Bundesliga UHD

15:00 Uhr: FC Bayern München – 1. FC Köln live auf Sky Sport Bundesliga 1, Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga UHD

15:00 Uhr: Bayer Leverkusen – Hamburger SV live auf Sky Sport Bundesliga 2

15:00 Uhr: Eintracht Frankfurt – VfB Stuttgart live auf Sky Sport Bundesliga 3

15:00 Uhr: SC Freiburg – RB Leipzig live auf Sky Sport Bundesliga 4

15:00 Uhr: Werder Bremen – Borussia Dortmund live auf Sky Sport Bundesliga 5

15:00 Uhr: Borussia Mönchengladbach – TSG Hoffenheim live auf Sky Sport Bundesliga 6

15:00 Uhr: 1. FC Union Berlin – FC Augsburg live auf Sky Sport Bundesliga 7

15:00 Uhr: FC St. Pauli – VfL Wolfsburg live auf Sky Sport Bundesliga 8

15:00 Uhr: 1. FC Heidenheim – 1. FSV Mainz 05 live auf Sky Sport Bundesliga 9

15:15 Uhr: „Multiview“ auf Sky Sport Bundesliga 10

Bild: Imago