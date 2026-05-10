Der 31. Spieltag der ADMIRAL Bundesliga mit dem Wiener Derby SK Rapid gegen Austria Wien – heute ab 16:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria

Ein Novum im internationalen Fußball: Zum ersten Mal werden in einer höchsten Spielklasse die Cheftrainer beider Teams mit einem Mikrofon live ausgestattet

Anweisungen und Ansprachen von Johannes Hoff Thorup und Stephan Helm können während des laufenden Wiener Derbys verfolgt werden

Zur selben Zeit kommt es in der Meistergruppe auch zum Spitzenspiel zwischen dem LASK und Red Bull Salzburg – live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

Sturm Graz trifft ebenso zeitgleich im Steirer Derby auswärts auf den TSV Hartberg – live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

Sky-Experte am Sonntag: Marc Janko

Streame die ADMIRAL Bundesliga mit Sky X live!

Nur noch zwei Spieltage stehen in der ADMIRAL Bundesliga Saison 2025/26 an. Drei Teams dürfen sich noch Hoffnungen auf den Meistertitel machen. Zudem findet am Sonntag in Hütteldorf das 350. Wiener Derby statt, wenn der SK Rapid ab 16:00 Uhr die Austria empfängt. Die Fans dürfen sich bei Sky zudem auf eine echte Innovation freuen: Rapid-Trainer Johannes Hoff Thorup und Austria-Coach Stephan Helm sind während des Spiels mit einem Mikrofon ausgestattet. So können die Zuseher:innen alle Anweisungen, Emotionen und Worte live hören. Außerdem liefern zusätzliche Kameras im Spielertunnel spektakuläre Derby-Bilder. Das letzte Derby im April endete remis, wer kann sich dieses Mal durchsetzen? Die Antwort gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3.

Zur selben Zeit empfängt der LASK den FC Red Bull Salzburg. Die Linzer trafen am vergangenen Spieltag auf den SK Rapid und konnten sich mit 3:1 durchsetzen. Somit rangieren die Cupsieger mit 33 Punkten auf Rang eins. Die Salzburger empfingen zuletzt Sturm Graz und mussten in der dritten Minute der Nachspielzeit den Ausgleich hinnehmen. Wer das Spitzenspiel in der oberösterreichischen Hauptstadt für sich entscheidet, sehen Fans live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2.

Meister Sturm Graz kämpft um letzte Meisterchance

Der amtierende Meister aus Graz muss am Sonntag auswärts beim TSV Hartberg ran. Axel Kayombo rettete dem Team von Trainer Fabio Ingolitsch gegen Salzburg mit seinem Treffer immerhin noch einen Punkt. Allerdings warten die Grazer seit mittlerweile fünf Spielen auf einen Sieg. Hartberg verlor zuletzt mit 0:1 gegen Austria Wien und hat nun vier Zähler Rückstand auf Platz fünf. Schafft es Graz zurück in die Erfolgsspur oder stellt Hartberg dem amtierenden Meister im Steirer Derby ein Bein im Titelkampf? Die Antwort gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4.

Am Sonntag begrüßt Moderator Johannes Brandl ab 16:00 Uhr die Zuseher:innen aus dem Studio, Sky Experte Marc Janko analysiert die Spielzüge und Situationen der Teams. Die Vorberichte und die Konferenz werden auf Sky Sport Austria 1 übertragen.

Die 31. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky

Sonntag, 10. Mai 2026

16:00 Uhr

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

SK Rapid – FK Austria Wien live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

LASK – FC Red Bull Salzburg live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

TSV Egger Glas Hartberg – SK Puntigamer Sturm Graz live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

Moderation: Johannes Brandl

Sky-Experte: Marc Janko

Bild: GEPA