Der Meisterkrimi und das 350. Wiener Derby samt Weltpremiere live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Der 31. Spieltag der ADMIRAL Bundesliga mit dem Wiener Derby SK Rapid gegen Austria Wien – ab 16:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Ein Novum im internationalen Fußball: Zum ersten Mal werden in einer höchsten Spielklasse die Cheftrainer beider Teams mit einem Mikrofon live ausgestattet

Anweisungen und Ansprachen von Johannes Hoff Thorup und Stephan Helm können während des laufenden Wiener Derbys verfolgt werden

Zur selben Zeit kommt es in der Meistergruppe auch zum Spitzenspiel zwischen dem LASK und Red Bull Salzburg – live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

Sturm Graz trifft ebenso zeitgleich im Steirer Derby auswärts auf den TSV Hartberg – live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

In der Qualifikationsgruppe kommt es bereits am Samstag im Abstiegskampf zu den Duellen Ried gegen den WAC, WSG Tirol gegen Blau-Weiß und GAK gegen Altach

Die Sky Experten am Wochenende: Peter Stöger am Samstag & Marc Janko am Sonntag

Nur noch zwei Spieltage stehen in der ADMIRAL Bundesliga Saison 2025/26 an. Drei Teams dürfen sich noch Hoffnungen auf den Meistertitel machen. Zudem findet am Sonntag in Hütteldorf das 350. Wiener Derby statt, wenn der SK Rapid ab 16:00 Uhr die Austria empfängt. Die Fans dürfen sich bei Sky zudem auf eine echte Innovation freuen: Rapid-Trainer Johannes Hoff Thorup und Austria-Coach Stephan Helm sind während des Spiels mit einem Mikrofon ausgestattet. So können die Zuseher:innen alle Anweisungen, Emotionen und Worte live hören. Außerdem liefern zusätzliche Kameras im Spielertunnel spektakuläre Derby-Bilder. Das letzte Derby im April endete remis, wer kann sich dieses Mal durchsetzen? Die Antwort gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3.

Zur selben Zeit empfängt der LASK den FC Red Bull Salzburg. Die Linzer trafen am vergangenen Spieltag auf den SK Rapid und konnten sich mit 3:1 durchsetzen. Somit rangieren die Cupsieger mit 33 Punkten auf Rang eins. Die Salzburger empfingen zuletzt Sturm Graz und mussten in der dritten Minute der Nachspielzeit den Ausgleich hinnehmen. Wer das Spitzenspiel in der oberösterreichischen Hauptstadt für sich entscheidet, sehen Fans live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2.

Der amtierende Meister aus Graz muss am Sonntag auswärts beim TSV Hartberg ran. Axel Kayombo rettete dem Team von Trainer Fabio Ingolitsch gegen Salzburg mit seinem Treffer immerhin noch einen Punkt. Allerdings warten die Grazer seit mittlerweile fünf Spielen auf einen Sieg. Hartberg verlor zuletzt mit 0:1 gegen Austria Wien und hat nun vier Zähler Rückstand auf Platz fünf. Schafft es Graz zurück in die Erfolgsspur oder stellt Hartberg dem amtierenden Meister im Steirer Derby ein Bein im Titelkampf? Die Antwort gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4.

Am Sonntag begrüßt Moderator Johannes Brandl ab 16:00 Uhr die Zuseher:innen aus dem Studio, Sky Experte Marc Janko analysiert die Spielzüge und Situationen der Teams. Die Vorberichte und die Konferenz werden auf Sky Sport Austria 1 übertragen.

Der Abstiegskampf in der Qualifikationsgruppe am Samstag live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Am Samstag ab 16:00 Uhr sind WSG Tirol und Blau-Weiß Linz im Einsatz. Die Tiroler gingen zuletzt mit 0:4 gegen den GAK unter. Blau-Weiß Linz musste am vergangenen Spieltag nach vier Spielen ohne Niederlage und zehn eingefahrenen Punkten gegen Ried wieder einmal eine Niederlage hinnehmen und rutschte auf den letzten Tabellenplatz. Können die Linzer wieder zurückschlagen oder sichert sich Tirol mit einem Sieg den Klassenerhalt? Die Antwort gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4.

Der Wolfsberger AC ist am Samstagnachmittag zu Gast bei der SV Ried. Auf den wichtigen 1:0-Erfolg gegen den GAK folgte nun am vergangenen Montag ein 4:1-Auswärtssieg in Altach. Der WAC konnte dadurch den letzten Rang verlassen und hat nun zwei Punkte Vorsprung auf den Abstiegsplatz. Die Rieder gewannen zuletzt mit 2:0 gegen Blau-Weiß Linz und liegen in der Qualifikationsgruppe weiterhin auf Platz eins. Das Duell zwischen dem WAC und Ried wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 übertragen.

Ebenfalls am Samstag empfängt der GAK den SCR Altach. Nach zwischenzeitlich vier sieglosen Spielen in Serie fegten die Grazer am vergangenen Wochenende mit 4:0 über WSG Tirol hinweg. Die Gäste aus Altach waren erst am Montag im Einsatz und mussten sich dem WAC mit 1:4 geschlagen geben. Wer sich am Samstag den Sieg holt, sehen Sky Kund:innen live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3.

Die Partien am Samstag werden von Moderator Jörg Künne und Sky Experte Peter Stöger begleitet. Die Vorberichte und die Konferenz werden auf Sky Sport Austria 1 übertragen.

Die 31. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky:

Samstag, 9. Mai 2026

16:00 Uhr

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

SV Oberbank Ried – RZ Pellets WAC live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

Grazer AK 1902 – SCR Altach live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

WSG Tirol – FC Blau-Weiß Linz live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

Moderation: Jörg Künne

Sky Experte: Peter Stöger

Sonntag, 10. Mai 2026

16:00 Uhr

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

SK Rapid – FK Austria Wien live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

LASK – FC Red Bull Salzburg live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

TSV Egger Glas Hartberg – SK Puntigamer Sturm Graz live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

Moderation: Johannes Brandl

Sky Experte: Marc Janko

Bild: GEPA