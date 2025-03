MotoGP: Der Grand Prix von Amerika am Wochenende live bei Sky Sport

Von Freitag bis Sonntag insgesamt über 18 Stunden live: Eddie Mielke und Sky Experte Florian Alt kommentieren, Moderatorin Sandra Baumgartner führt durch die Sendung

Alle Rennen, Qualifyings und Trainings der MotoGP™, Moto2™ und Moto3™ sowie die MotoE™: Sky Sport überträgt 2025 alle 22 Grand-Prix-Wochenenden und berichtet mehr als 400 Stunden live

Besser hätte sich Marc Márquez seinen Start bei Ducati Lenovo nicht erträumen können. An den ersten beiden Grand-Prix-Wochenenden gelangen ihm in vier Rennen vier Siege. Bei allen vier Triumphen belegte sein jüngerer Bruder Alex jeweils den Platz direkt hinter ihm. Damit hat das Brüderpaar mit 132 bisher die maximal mögliche Punktausbeute erreicht. Am kommenden Wochenende wollen die beiden beim Grand Prix von Amerika ihre perfekte Saison fortsetzen. Insbesondere Francesco Bagnaia will die Dominanz der Spanier durchbrechen und seinen Anspruch auf den WM-Titel untermauern.

Sky Sport berichtet von Freitag bis Sonntag insgesamt über 18 Stunden live vom dritten Grand-Prix-Wochenende der Saison in Austin, Texas. Alle Trainings, alle Qualifyings, der Tissot Sprint und die Grand-Prix-Rennen werden live auf Sky Sport Mix übertragen. Eddie Mielke und Sky Experte Florian Alt sind als Kommentator und Co-Kommentator im Einsatz. Als Moderatorin führt Sandra Baumgartner die Zuschauer:innen durch das dritte MotoGP-Wochenende des Jahres.

MotoGP 2025 bei Sky Sport

Mit allen Trainings und Qualifyings sowie allen Tissot Sprints und Grand-Prix-Rennen der MotoGP, Moto2, Moto3 sowie allen Qualifyings und Rennen der FIM MotoE™ World Championship berichtet Sky Sport 2025 über 400 Stunden live aus den aufregendsten Motorrad-Rennserien der Welt. Sky Sport wird 2025 alle 22 Grand-Prix-Wochenenden live übertragen.

Das Team von Sky Sport bleibt 2025 unverändert: Als Kommentatoren werden wieder Eddie Mielke und Lukas Gajewski im Einsatz sein. An ihrer Seite wird immer einer der Sky Experten Lukas Tulovic, Florian Alt und Marvin Fritz als Co-Kommentator zu hören sein. Ihr Arbeitsplatz wird wieder der Kommandostand im neuen MotoGP-Studio von Sky Sport in Unterföhring sein. Durch die Sendungen führen Lisa Hofmann und Sandra Baumgartner.

Am Rennsonntag können Fans bereits vor Beginn der Übertragung von Sky Sport live an der Strecke dabei sein. Ab 16:35 Uhr läuft dann „Warm Up – GP Amerika“ mit dem englischen Originalkommentar live auf Sky Sport Mix.

MotoGP: Der Grand Prix von Amerika live bei Sky Sport

Freitag:

14:25 Uhr: Pressekonferenz Fahrer auf Sky Sport Mix

14:55 Uhr: Moto3: 1. Freies Training auf Sky Sport Mix

15:40 Uhr: Moto2: 1. Freies Training auf Sky Sport Mix

16:35 Uhr: MotoGP: 1. Freies Training auf Sky Sport Mix

19:10 Uhr: Moto3: Training auf Sky Sport Mix

19:55 Uhr: Moto2: Training auf Sky Sport Mix

20:50 Uhr: MotoGP: Training auf Sky Sport Mix

Samstag:

14:35 Uhr: Moto3: 2. Freies Training auf Sky Sport Mix

15:15 Uhr: Moto2: 2. Freies Training auf Sky Sport Mix

16:00 Uhr: MotoGP: 2. Freies Training auf Sky Sport Mix

16:45 Uhr: MotoGP: Qualifying auf Sky Sport Mix

18:45 Uhr: Moto3: Qualifying auf Sky Sport Mix

19:40 Uhr: Moto2: Qualifying auf Sky Sport Mix

20:30 Uhr: MotoGP: Sprint auf Sky Sport Mix

Sonntag:

16:35 Uhr: MotoGP: “Warum Up – GP Amerika“ auf Sky Sport Mix

17:35 Uhr: Moto3: Rennen auf Sky Sport Mix

19:00 Uhr: Moto2: Rennen auf Sky Sport Mix

20:20 Uhr: MotoGP – Grand Prix von Amerika: Das Rennen auf Sky Sport Mix

Bild: Imago