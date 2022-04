Der PL-Schlager Liverpool vs. ManUtd & das DFB-Pokal-Halbfinale JETZT LIVE auf Sky

Das „Match of the Week” an der Anfield Road am Dienstag ab 20:30 Uhr mit Sky Experte Mladen Petric, Field-Reporter Sven Töllner und Kommentator Florian Schmidt-Sommerfeld auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport UHD

Ein dickes Ausrufezeichen setzten Jürgen Klopp und der FC Liverpool am Wochenende im Halbfinale des FA Cups gegen Manchester City. Bereits zur Pause führten die Reds 3:0. City-Trainer Guardiola, der allerdings gleich mehrere Spieler schonte, konnte nur noch die beiden Anschlusstreffer beklatschen.

In der Liga stehen die Citizens jedoch weiterhin einen Punkt vor dem Tabellenzweiten aus Liverpool. Eine Meisterschaftsentscheidung am vergangenen 32. Spieltag, als die beiden Titelanwärter ebenfalls direkt aufeinandertrafen, blieb beim 2:2-Remis noch aus.

Für Liverpool geht das straffe Programm am Dienstagabend bereits weiter. Das Nachholspiel vom 30. Spieltag ist zugleich das North-West Derby zwischen den Reds und Erzrivale Manchester United, das dank eines Dreierpacks von Cristiano Ronaldo – nach zuvor nur einem Sieg aus den vergangenen sieben Partien – einen 3:2-Erfolg über Schlusslicht Norwich City feierte.

Ab 20:30 Uhr begrüßen die Sky Experten Mladen Petric und Florian Schmidt-Sommerfeld die Zuschauer am Dienstagabend im „Match of the Week“ auf Sky Sport 2. Sky Q Kunden können das North-West Derby zusätzlich in UHD genießen.

Dienstag:

20:30 Uhr: FC Liverpool – Manchester United live auf Sky Sport 2 und Sky Sport UHD

Der DFB-Pokal geht diese Woche in die nächste Runde – nur Sky überträgt alle Spiele live (mit Sky-X die Spiele live streamen)! Hier findest Du einen Überblick über beide Ansetzungen der Halbfinals im TV!

Dienstag:

20:45 Uhr: Hamburger SV – SC Freiburg (ab 20:15 Uhr auf Sky Sport 1 HD)

(Red.)

Beitragsbild: Imago.