Der Qualigruppen-Auftakt der ADMIRAL Bundesliga JETZT LIVE & EXKLUSIV bei Sky

via

via Sky Sport Austria

Am Samstag ab 16:00 Uhr Admira – Ried und Altach – Hartberg exklusiv als Einzeloption oder in der Konferenz

Toni Pfeffer als Sky Experten am Samstag im Einsatz

Am kommenden Wochenende dürfen sich Sky Seher:innen auf den Auftakt der Qualifikations- und der Meistergruppe der ADMIRAL Bundesliga freuen.

Am Samstagnachmittag (ab 16 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria – streame die Spiele mit dem Sky X Traumpass) eröffnet Andreas Herzogs Admira die Qualifikationsgruppe mit dem Heimspiel gegen die SV Ried. Ob die Oberösterreicher mit einem Sieg in die Finalrunde starten, ist ab 16:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 zu sehen. Parallel trifft das Tabellenschlusslicht Altach auf Hartberg. Kann Klaus Schmidt sein Debüt mit den Steirern gewinnen? Die Antwort gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3. Beide Spiele werden zudem in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 gezeigt.

Der Samstag der 23. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky:



Samstag, 12. März 2022



16:00 Uhr:

FC Flyeralarm Admira – SV Guntamatic Ried, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

Cashpoint SCR Altach – TSV Egger Glas Hartberg, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1



19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1



Moderation: Constanze Weiss

Sky Experte: Toni Pfeffer

Beitragsbild: GEPA.