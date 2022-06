Der Rasenklassiker in Wimbledon ab 11:45 Uhr live und exklusiv auf Sky und im Livestream

Ab heute heißt es wieder „Quiet please“, wenn auf dem heiligen Rasen von Wimbledon die besten Spielerinnen und Spieler der Tenniswelt um den prestigeträchtigsten Titel ihres Sports kämpfen. Sky überträgt den Höhepunkt des Tennisjahres wieder exklusiv auf bis zu fünf Sendern – insgesamt rund 350 Stunden live.

Sky berichtet ab dem 27. Juni täglich live auf bis zu fünf Sendern insgesamt 350 Stunden live und exklusiv vom Höhepunkt des Tennisjahres

Live aus dem Sky Studio in Wimbledon: Tennis-Konferenz auf Sky Sport 1 mit Sky Experte Patrik Kühnen und im Wechsel Yannick Erkenbrecher und Katharina Kleinfeldt

Starke Co-Kommentator:innen: Mischa Zverev, Michael Stich und Julia Görges

Women@Wimbledon im Rahmen des Frauensport-Monats Juli auf Sky: Am 1. Juli kompletter Sendetag mit Frauen-Tennis auf Sky Sport 3

Umfassende Berichterstattung auf Sky Sport News, u.a. tägliches Format „Wimbledon Kompakt“ um 22:30 Uhr mit den Highlights des Tages

Auf Sky Sport Austria 1 zeigt Sky die Spiele der österreichischen Tennisspieler:innen. In der Zeit in der keine Österreicher:innen auf dem Court stehen, erwartet Sky Seher:innen bis einschließlich des Viertelfinals täglich die Konferenz, in der die Zuschauer:innen das Beste aus Wimbledon miterleben können – Live-Matches, Highlights, Analysen und Interviews.

Durch die Konferenz und den Live-Tag in Wimbledon führen vor Ort aus dem Studio Sky Experte Patrik Kühnen sowie Yannick Erkenbrecher im Wechsel mit Katharina Kleinfeldt. Auf Sky Sport 2 läuft immer das Geschehen vom Center Court live, auf Sky Sport 3 bis 5 die jeweils besten aktuell laufenden Matches von den anderen Courts.



Besonderheit ab diesem Jahr: Der mittlere Sonntag ist nicht mehr spielfrei und es sind aktuell jeweils vier Herren- und Damen-Partien für diesen Tag angesetzt – wetterbedingte Änderungen immer möglich.





Mischa Zverev, Julia Görges und Michael Stich live als Co-Kommentator:innen am Mikrofon

Ähnlich wie im Vorjahr sind auch beim diesjährigen Turnier wieder renommierte Co-Kommentator:innen für Sky im Einsatz. In der ersten Turnierwoche (27.6. – 3.7.) wird Mischa Zverev täglich die Spiele mit kommentieren. Der 34-Jährige ist weiterhin aktiver Spieler auf der Tour. In Wimbledon war das Erreichen der 3. Runde im Jahr 2017 sein bislang größter Erfolg.



Ab der zweiten Turnierwoche übernehmen dann Julia Görges und Michael Stich. Görges, die 2018 noch im Halbfinale von Wimbledon stand und im Herbst 2020 ihre Karriere beendete, wird ab dem zweiten Montag im Einsatz sein. Anschließend wird sie die entscheidende Turnierphase der Damen im Viertelfinale, Halbfinale und Finale als Co-Kommentatorin begleiten.



Bei den Herren wird der ehemalige Wimbledon-Sieger Michael Stich die Übertragung ab dem Viertelfinale live am Mikrofon begleiten.



Women@Wimbledon – Frauen-Tennis pur am 1. Juli auf Sky Sport 3

Am ersten Freitag, 1. Juli, zeigt Sky anlässlich des Frauensport-Monats Juli bei Sky den kompletten Tag Frauen-Tennis aus Wimbledon auf Sky Sport 3. Neben dem Live-Programm kommen dann Tennis-Fans in den Genuss, sich denkwürdige Finalspiele noch einmal anzuschauen.



„Wimbledon Kompakt” täglich ab 22:30 Uhr auf Sky Sport News

Sky Sport News wird die beiden Turnierwochen in Wimbledon umfassend begleiten. Bereits vor dem Turnierstart am Samstag, 25. Juni, um 18:00 Uhr gibt es ein „Wimbledon Spezial“ mit einer Vorschau auf das Tennis-Highlight des Jahres. Täglich um 11:00 Uhr in „Welcome to Wimbledon“ stimmt der Newssender dann ein auf den bevorstehenden Turniertag mit den anstehenden Matches.



Zum Ende jedes Turniertages gibt es die Highlights in „Wimbledon Kompakt“ auf Sky Sport News. Täglich werden um 22:30 Uhr die Highlights des zurückliegenden Tages, Analysen und die Stimmen der Spielerinnen und Spieler präsentiert.



Wimbledon 2022 live bei Sky:



1. Woche

Montag, 27.6. ab 11:45 Uhr auf Sky Sport Austria 1 sowie Sky Sport 1 bis Sky Sport 5

Dienstag, 28.6. ab 11:45 Uhr auf Sky Sport Austria 1 sowie Sky Sport 1 bis Sky Sport 5

Mittwoch, 29.6., ab 11:45 Uhr auf Sky Sport Austria 1 sowie Sky Sport 1 bis Sky Sport 5

Donnerstag, 30.6., ab 11:45 Uhr auf Sky Sport Austria 1 sowie Sky Sport 1 bis Sky Sport 5

Freitag, 1.7., ab 11:45 Uhr auf Sky Sport Austria 1 sowie Sky Sport 1 bis Sky Sport 5

Samstag, 2.7., ab 11:45 Uhr auf Sky Sport Austria 1 sowie Sky Sport 1 bis Sky Sport 5

Sonntag, 3.7. ab 11:45 Uhr auf Sky Sport Austria 1 sowie Sky Sport 1 bis Sky Sport 5



2. Woche

Montag, 4.7. ab 11:45 Uhr auf Sky Sport Austria 1 sowie Sky Sport 1 bis Sky Sport 5

Dienstag, 5.7. die Viertelfinal-Spiele ab 13:45 Uhr auf Sky Sport Austria 1 sowie Sky Sport 1 bis Sky Sport 3

Mittwoch, 6.7., die Viertelfinal-Spiele ab 13:45 Uhr auf Sky Sport Austria 1 sowie Sky Sport 1 bis Sky Sport 3

Donnerstag, 7.7., das Damen-Halbfinale 13:45 Uhr auf Sky Sport Austria 1 sowie Sky Sport 1

Freitag, 8.7., das Herren-Halbfinale ab 13:45 Uhr auf Sky Sport Austria 1 sowie Sky Sport 1

Samstag, 9.7., das Damen-Finale ab 14:45 Uhr auf Sky Sport Austria 1 sowie Sky Sport 1, das Herren-Doppelfinale im Anschluss auf Sky Sport Austria 1 sowie Sky Sport 1

Sonntag, 10.7., das Herren-Finale ab 14:45 Uhr auf Sky Sport Austria 1 sowie Sky Sport 1, das Damen-Doppelfinale im Anschluss auf Sky Sport Austria 1 sowie Sky Sport 1

Bild: Imago