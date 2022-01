Der Rückrundenstart der Deutschen Bundesliga: Im Topspiel empfängt Oliver Glasner mit Eintracht Frankfurt den BVB mit Erling Haaland am Samstagabend! Der Super Samstag live und exklusiv bei Sky

Mit Britta Hofmann und Sky Experte Didi Hamann ab 14:00 Uhr am Samstagnachmittag

Sky Experte Lothar Matthäus, Sebastian Hellmann und Wolff-Christoph Fuss berichten im Anschluss vom „tipico Topspiel der Woche“ aus dem Deutsche Bank Park

Der Sonntag unter anderem mit Martin Harnik sowie Didi Hamann bei „Sky90“ und allem rund um die Sonntagsspiele in „Dein Fußball Sonntag – Die Bundesliga Show“ mit den „Highlights XXL“

Das beste TV-Erlebnis: Bayer Leverkusen gegen 1. FC Union Berlin und Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund jeweils in UHD und HDR, innovative Features wie „Meine Konferenz“ und die „Was hab‘ ich verpasst?“-Funktion auf Sky Q

Zusatzfunktion: Soundoption als attraktive Alternative zur „Original-Stadionatmosphäre“

Wien, 5. Jänner 2022 – Die Deutsche Bundesliga startet in die Rückrunde und hält am Samstag ein Topspiel mit österreichischer Beteiligung bereit: Eintracht Frankfurt trifft auf Borussia Dortmund. Das Team von Oliver Glasner geht selbstbewusst in das Duell mit dem Tabellenzweiten und Pokalsieger aus Dortmund. Immerhin konnte man sechs der vergangenen sieben Bundesligapartien gewinnen. Der BVB hingegen muss siegen, um seine derzeit eher kleine Chance auf die Meisterschaft zu wahren.



Ab 17:30 Uhr begrüßen Sky Experte Lothar Matthäus, Moderator Sebastian Hellmann und Kommentator Wolff-Christoph Fuss die Zuschauer:innen zum Spiel aus dem Deutsche Bank Park. Neben der Live-Übertragung auf Sky Sport Bundesliga 1 bietet Sky die Partie auch im Tactical Feed auf Sky Sport Bundesliga 3 an.



Zur Einstimmung widmet sich bereits am Donnerstagabend um 20:00 Uhr „Matchplan“ dem Duell zwischen Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund. In der Taktik-Challenge bei Moderator Jan Henkel vertritt Achim Beierlorzer Eintracht Frankfurt, während Andre Schubert seinen Plan aus Sicht der Dortmunder präsentiert.





Der Super Samstag auf Sky startet mit fünf packenden Partien der Deutschen Bundesliga

RB Leipzig will die Rückrunde mit Domenico Tedesco positiver gestalten will als die erste Hälfte der Saison. Nur 22 Punkte und Rang zehn hieß es am Jahresende – die Leipziger blieben bisher deutlich hinter ihren Erwartungen zurück. Mit dem 1. FSV Mainz 05 wartet jedoch ein Gegner, der unter Trainer Bo Svensson zu alter Stärke zurückgefunden hat. Anfang 2021 übernahm der Däne die 05er, die sich zu diesem Zeitpunkt auf dem vorletzten Tabellenplatz befanden. Der drohende Abstieg wurde in der vergangenen Saison nicht nur verhindert – dank Svensson stehen die Mainzer in der laufenden Spielzeit sogar noch vor Gegner Leipzig, auf einem beachtlichen neunten Platz mit Blick Richtung Europapokal-Plätze. Somit ist in Leipzig am Samstagnachmittag ein spannendes Duell zu erwarten. Ähnliches gilt auch in Leverkusen, wenn Bayer 04 den 1. FC Union Berlin empfängt.



Sky überträgt ab 14:00 Uhr den kompletten Bundesliga-Samstag live und exklusiv. Moderatorin Britta Hofmann begrüßt gemeinsam mit Sky Experte Didi Hamann die Zuschauer:innen im „tipico Countdown“ und stimmt sie auf die Spiele des Nachmittags ein. Unter anderem empfängt der SC Freiburg die Arminia aus Bielefeld.



Alle fünf Spiele des Nachmittags überträgt Sky wahlweise als Einzelspiele und in der Original Sky Konferenz.



„Bundesliga – Deine Vorschau“ am Freitag mit den Highlights des Freitagabendspiels

Eingeläutet wird das Bundesliga-Wochenende bei Sky am Freitagabend ab 21:30 Uhr in „Bundesliga – Deine Vorschau“, in der Moderator Yannick Erkenbrecher mit Mirko Slomka den anstehenden Bundesliga-Spieltag bespricht. Im Anschluss zeigt Sky ab 22:30 Uhr direkt nach Spielende eine ausführliche Zusammenfassung des Freitagabendspiels zwischen dem FC Bayern und Borussia Mönchengladbach.



„Sky90“ und „Dein Fußball Sonntag – Die Bundesliga Show“ mit den Highlights der Sonntagsspiele

Die Spiele des Samstags, insbesondere das Topspiel am Abend, stehen auch am Morgen danach bei „Sky90“ im Fokus. Am Sonntag ab 11:30 Uhr begrüßt Moderator Patrick Wasserziehr dieses Mal u.a. Martin Harnik sowie Sky Experte Didi Hamann.



Um 16:30 Uhr beginnt „Dein Fußball Sonntag – Die Show“ mit Nele Schenker und Michael Leopold, in deren Verlauf in „Highlights XXL“ direkt nach Abpfiff ausführliche Spielzusammenfassungen der beiden Bundesliga-Sonntagsspiele von knapp einer Viertelstunde Länge gezeigt werden – schneller nach Spielende und ausführlicher als Highlights irgendwo sonst zu sehen sind. Um 17:30 Uhr gibt es die Highlights von Hertha BSC gegen den 1. FC Köln und um 19:30 Uhr die Zusammenfassung der Partie zwischen dem VfL Bochum und dem VfL Wolfsburg.



Darüber hinaus werden am Bundesliga-Nachmittag die Ereignisse des Wochenendes ausführlich analysiert und diskutiert, unter anderem in den neuen Formaten „100% Meijer“ und „Didi Hamann spricht – Klartext“, in denen die bewährten Sky Experten zu Wort kommen werden.





Soundoption als attraktive Alternative zur „Original-Stadionatmosphäre“

Zum Rückrundenstart der Deutschen Bundesliga wird Sky die zusätzliche Audio-Option erneut anbieten. Bei allen Partien der Deutschen Bundesliga, die Sky live überträgt, steht die frei wählbare Audio-Option zur Verfügung. Dort können Sky Kunden:innen, die die Deutsche Bundesliga über den Sky Q oder den Sky+ Receiver verfolgen, neben der Grundeinstellung „Original“ auch eine alternative Tonspur anwählen, auf der neben dem Live-Kommentator auch zum Spielgeschehen passende Publikumsatmosphäre eingespielt wird.



Das beste TV-Erlebnis mit Sky Q: „Meine Konferenz“, ausgewählte Spiele in UHD-HDR, „Was hab‘ ich verpasst?“ und zahlreiche Inhalte auf Abruf

An jedem Spieltag dürfen sich Sky Q Kund:innen auf spezielle Features freuen, mit denen sie die Bundesliga-Spiele am „Super Samstag“ auf besondere Art und Weise erleben können. Mit der „Meine Konferenz“-Funktion können die Zuschauer:innen eine Live-Konferenz ganz nach ihren Wünschen zusammenstellen. Zudem bietet die „Was hab‘ ich verpasst?“-Funktion die Möglichkeit, Schlüsselmomente wie Tore, Elfmeter und Platzverweise während der Live-Übertragung jederzeit auf Knopfdruck abzurufen, ohne dabei das laufende Spiel verlassen zu müssen. Darüber hinaus stehen auf Sky Q die meisten Formate, Highlight-Sendungen und viele weitere Inhalte auch auf Abruf zur Verfügung.



Sky Q Kund:innen mit UHD-Option können die Begegnung Bayer 04 Leverkusen gegen 1. FC Union Berlin sowie das Topspiel Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund auch in Ultra HD und HDR auf Sky Sport Bundesliga UHD genießen.



Der 18. Spieltag der Deutschen Bundesliga bei Sky



Donnerstag:

20:00 Uhr: „Matchplan“ mit Eintracht Frankfurt (Achim Beierlorzer) – Borussia Dortmund (Andre Schubert) auf Sky Sport Bundesliga 1



Freitag:

15:30 Uhr: „Wer wird MVP?“ auf Sky Sport Bundesliga 1



21:00 Uhr: „Meine Geschichte – das Leben von Jens Lehmann“ auf Sky Sport Bundesliga 1



21:30 Uhr: „Bundesliga – Deine Vorschau“ auf Sky Sport Bundesliga 1

22:30 Uhr: „Highlights XXL“ mit FC Bayern – Borussia Mönchengladbach auf Sky Sport Bundesliga 1



Super Samstag:

14:00 Uhr: „tipico Countdown“ + die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1



15:15 Uhr: Bayer Leverkusen – 1. FC Union Berlin auf Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga UHD

15:15 Uhr: RB Leipzig – 1. FSV Mainz 05 auf Sky Sport Bundesliga 3

15:15 Uhr: SC Freiburg – Arminia Bielefeld auf Sky Sport Bundesliga 4

15:15 Uhr: 1899 Hoffenheim – FC Augsburg auf Sky Sport Bundesliga 5

15:15 Uhr: SpVgg Greuther Fürth – VfB Stuttgart auf Sky Sport Bundesliga 6



17:30 Uhr: „Alle Spiele, alle Tore: Die Interwetten Highlight-Show“ auf Sky Sport Bundesliga 2



17:30 Uhr: „tipico Topspiel der Woche“ Eintracht Frankfurt – Borussia Dortmund auf Sky Sport Bundesliga 1, Sky Sport Bundesliga UHD und im Tactical Feed auf Sky Sport Bundesliga 3

21:15 Uhr: „Alle Spiele, alle Tore: Die Interwetten Highlight-Show“ auf Sky Sport Bundesliga 1



Super Sonntag:

11:30 Uhr: „Sky90 – die Fußballdebatte“ auf Sky Sport Bundesliga 1

16:30 – 22:00 Uhr: „Dein Fußball Sonntag – Die Bundesliga Show“ auf Sky Sport Bundesliga 1

16:45 – 17:15 Uhr: „100% Meijer“ auf Sky Sport Bundesliga 1



17:30 – 18:00 Uhr: „Highlights XXL“ mit Hertha BSC – 1. FC Köln auf Sky Sport Bundesliga 1

19:00 – 19:15 Uhr: „Didi Hamann spricht – Klartext“ auf Sky Sport Bundesliga 1



19:30 – 20:00 Uhr: „Highlights XXL“ mit VfL Bochum – VfL Wolfsburg auf Sky Sport Bundesliga 1



23:00 Uhr: „Bundesliga kompakt“ auf Sky Sport Bundesliga 1



Montag:

18:30 Uhr: „Glanzparade – die Show mit Buschmann und Fuss“ auf Sky Sport Bundesliga 1

Bild: Imago