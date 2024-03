Der Saisonauftakt der MotoGP in Katar am Wochenende live bei Sky

Von Freitag bis Sonntag berichtet Sky Sport live aus Katar und überträgt alle Rennen, Qualifyings und Trainings der MotoGP, Moto2™ und Moto3™ live

Zum Auftakt werden alle Live-Übertragungen deutsch kommentiert: Eddie Mielke die MotoGP, Lukas Gajewski die Moto2 und Moto3, Sky Experte Lukas Tulovic jeweils als Co-Kommentator

Lisa Hofmann moderiert die Sendung im Studio, Sandra Baumgartner berichtet live aus Katar

Wien, 7. März 2024 – An diesem Freitag startet die Titeljagd in der MotoGP, Moto2 und Moto3. Vor allem in der Königsklasse dürfen die Fans auf ein ähnlich spannendes und spektakuläres Titelrennen wie in der abgelaufenen Saison hoffen. Bis zum letzten Rennen in Valencia lieferten sich Weltmeister Francesco Bagnaia und Jorge Martín ein enges Duell, das der Italiener am Ende für sich entscheiden konnte. In den Kreis der Topfavoriten auf die Krone kehrt in diesem Jahr auch der Spanier Marc Márquez zurück. Für den sechsfachen MotoGP-Weltmeister, der 2013, 2014 und zwischen 2016 und 2019 jeweils den Titel holte, beginnt nach vier durchwachsenen Saisons mit dem Wechsel zu Ducati eine neue Ära in seiner Karriere, in der er wieder ganz vorne angreifen will.

Sky Sport berichtet von Freitag bis Sonntag live vom ersten Grand-Prix-Wochenende der Saison in Katar. Alle Trainings, alle Qualifyings, der Tissot Sprint und die Grand-Prix-Rennen werden live auf Sky Sport Mix übertragen. An allen drei Tagen wird Eddie Mielke die MotoGP live kommentieren, Lukas Gajewski kommentiert die Moto2 und Moto3. Beide werden von Sky Experte Lukas Tulovic als Co-Kommentator unterstützt. Als Moderatorin führt Lisa Hofmann die Zuschauer:innen durch das erste MotoGP-Wochenende bei Sky Sport, Sandra Baumgartner berichtet live von der Rennstrecke aus Katar.

Bereits bevor die Motoren im Wüstenemirat aufheulen, stimmt Sky Sport News die Fans am Donnerstagabend ab 21:30 Uhr mit einer Vorschau auf die neue Saison ein.

Alle 21 Grand-Prix-Wochenenden live bei Sky

Sky Sport wird an allen 21 Rennwochenenden alle Sessions der MotoGP, Moto2 und Moto3 live übertragen – alle Trainings und Qualifyings sowie alle Tissot Sprints und Grand-Prix-Rennen. An acht Wochenenden zeigt Sky Sport auch das Qualifying und Rennen der FIM Enel MotoE™ World Championship live. Außerdem wird Sky Sport auch die zwölf Rennen der sechs Veranstaltungen der FIM Women’s Circuit Racing World Championship übertragen.

Neben spektakulären Rennbildern dürfen sich die Zuschauer:innen während der Live-Übertragungen auch auf Kompetenz und Erfahrung am Mikrofon freuen. Edgar „Eddie“ Mielke und Lukas Gajewski sind Fans des Motorradrennsports schon seit Langem bekannt und werden als Kommentatoren für Sky Sport im Einsatz sein. An ihrer Seite werden die aktiven Fahrer Lukas Tulovic (MotoE) und Florian Alt (amtierender Meister IDM Superbike) als Sky Experten und Co-Kommentatoren das Geschehen begleiten. Ihr Arbeitsplatz wird der Kommandostand im neuen MotoGP-Studio von Sky Sport in Unterföhring sein. Durch die Sendungen führen Lisa Hofmann und Sandra Baumgartner.

Das MotoGP-Wochenende in Katar bei Sky Sport:

Donnerstag:

21:30 Uhr: „Saisonvorschau 2024“ auf Sky Sport News

Freitag:

11:15 Uhr: Pressekonferenz der Fahrer auf Sky Sport Mix

11:45 Uhr: Moto3: Freies Training auf Sky Sport Mix

12:40 Uhr: Moto2: Freies Training auf Sky Sport Mix

13:35 Uhr: MotoGP: 1. Freies Training auf Sky Sport Mix

16:00 Uhr: Moto3: 1. Training auf Sky Sport Mix

16:55 Uhr: Moto2: 1. Training auf Sky Sport Mix

17:50 Uhr: MotoGP: Training auf Sky Sport Mix

Samstag:

10:15 Uhr: Moto3: 2. Training auf Sky Sport Mix

11:05 Uhr: Moto2: 2. Training auf Sky Sport Mix

11:50 Uhr: MotoGP: 2. Freies Training auf Sky Sport Mix

12:30 Uhr: MotoGP: Qualifying auf Sky Sport Mix

14:35 Uhr: Moto3: Qualifying auf Sky Sport Mix

15:35 Uhr: Moto2: Qualifying auf Sky Sport Mix

16:30 Uhr: MotoGP: Sprint auf Sky Sport Mix

Sonntag:

14:45 Uhr: Moto3: Rennen auf Sky Sport Mix

16:00 Uhr: Moto2: Rennen auf Sky Sport Mix

17:30 Uhr: MotoGP: Rennen auf Sky Sport Mix