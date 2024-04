Der Samstag der Deutschen Bundesliga mit Union vs. Bayern live und exklusiv bei Sky

Didi Hamann und Britta Hofmann melden sich am Samstag ab 14:00 Uhr mit dem „tipico Countdown“ und den Nachmittagsspielen der Deutschen Bundesliga

Das „tipico Topspiel der Woche“ in Berlin im Anschluss ab 17:30 Uhr mit Tabea Kemme, Lothar Matthäus und Sebastian Hellmann

Exklusiv mit Sky Q: Köln – Darmstadt, Union – Bayern und HSV – Kiel in UHD/HDR, das Topspiel der Deutschen Bundesliga zusätzlich in Dolby-Atmos®

Wien, 17. April 2024 – Mit dem Gewinn der ersten Meisterschaft von Bayer Leverkusen ist auch die erste Entscheidung der Saison 2023/24 gefallen. An diesem Wochenende könnte mit dem SV Darmstadt 98 auch der erste Absteiger besiegelt werden. Zwischen ganz oben und ganz unten bleibt es im Kampf um die internationalen Plätze sowie gegen den Abstieg weiterhin spannend.

Sky Sport überträgt am Samstag die fünf Begegnungen der Deutschen Bundesliga, wahlweise als Einzelspiele und in der Original Sky Konferenz. Von den Begegnungen am Freitagabend und am Sonntag zeigt Sky Sport ausführliche Zusammenfassungen direkt nach Spielende. Außerdem präsentiert Sky Sport von Freitag bis Sonntag alle Partien der 2. Deutschen Bundesliga live.

Ab 14:00 Uhr stimmen Sky Experte Didi Hamann und Moderatorin Britta Hofmann die Zuschauer:innen auf den Bundesliga-Samstag ein. Im Tabellenkeller stehen dann richtungsweisende Duelle auf dem Programm. Der 1. FC Köln muss gegen den SV Darmstadt gewinnen, um den Anschluss an den Relegationsplatz nicht zu verlieren. Für die Hessen würde eine Niederlage praktisch den Abstieg bedeuten, den dann ein Punktgewinn des 1. FSV Mainz am Folgetag auch theoretisch besiegeln würde. Parallel empfängt der VfL Wolfsburg den VfL Bochum. Beide Mannschaften liegen nur zwei bzw. einen Punkt vor Platz 16 und könnten sich mit drei Punkten Luft verschaffen.

Komplettiert wird der Bundesliga-Nachmittag von den Begegnungen zwischen dem 1. FC Heidenheim und RB Leipzig sowie 1899 Hoffenheim und Borussia Mönchengladbach.

Union gegen Bayern am Samstagabend

Ab 17:30 Uhr begrüßen Sky Expertin Tabea Kemme, Sky Experte Lothar Matthäus, Moderator Sebastian Hellmann und Kommentator Wolff-Christoph Fuss die Zuschauer zum „tipico Topspiel der Woche“ in Berlin, wo der 1. FC Union den FC Bayern empfängt. Nach nur zwei Toren und vier Punkten aus den vergangenen sechs Spielen liegen die Berliner plötzlich nur noch drei Punkte vor der Abstiegszone. Die Gäste aus München wollen nach dem Ende ihrer Titelserie zumindest die letzten wichtigen Punkte zur erneuten Qualifikation für die Königsklasse einfahren.

Neben der Live-Übertragung auf Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Bundesliga UHD bietet Sky die Partie auch im Tactical Feed auf Sky Sport Bundesliga 3 an.

Alles rund um den Spieltag bei Sky Sport

Eröffnet wird der Bundesliga-Samstag um 9:00 Uhr von „Guten Morgen Fans!“, dem Frühstücksfernsehen für Sportfans auf Sky Sport News.

Auch an den übrigen Tagen des Spieltags sowie davor und danach präsentiert Sky Sport das volle Bundesliga-Programm. Los geht es am Donnerstagnachmittag um 15:30 Uhr mit „Erste 11 – so könnten sie spielen“ auf Sky Sport News. Ab 20:00 Uhr blickt Moderator Jan Henkel in der Taktik-Challenge „Matchplan“ mit Franco Foda und Peter Stöger genauer auf die Partie zwischen Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen. Am Freitag meldet sich ab 22:00 Uhr „Deine Vorschau“, in deren Anschluss ab 22:30 Uhr eine ausführliche Zusammenfassung der Partie zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Augsburg gezeigt wird.

Yannick Erkenbrecher und Mirko Slomka führen ab 16:30 Uhr durch „Dein Fußball Sonntag – Die Show“. Im Verlauf der Sendung werden in „Highlights XXL“ direkt nach Abpfiff ausführliche Zusammenfassungen der Bundesliga-Sonntagsspiele gezeigt, ab 17:30 Uhr die der Partie zwischen Werder Bremen und dem VfB Stuttgart, ab 19:30 Uhr die von Borussia Dortmund gegen Bayer Leverkusen und ab 21:30 Uhr die des Spiels des SC Freiburg gegen den 1. FSV Mainz.

Um 18:00 Uhr begrüßt Moderator Patrick Wasserziehr die Zuschauer:innen zur Fußballdebatte „Sky90“, in der dieses Mal unter anderem Sky Experte Lothar Matthäus zu Gast ist. Komplettiert wird der Bundesliga-Spieltag bei Sky Sport am Montagabend ab 18:30 Uhr von „Glanzparade – Die Show mit Buschmann, Fuss und Wagner“ sowie der täglichen Berichterstattung auf dem Sportnachrichtensender Sky Sport News.

Die 2. Bundesliga mit HSV – Kiel und Hannover – St. Pauli

Von Freitag bis Sonntag überträgt Sky Sport auch alle neun Partien des 30. Spieltags live, acht davon exklusiv. Am Samstagnachmittag treffen unter anderem Fortuna Düsseldorf und Greuther Fürth sowie der 1. FC Kaiserslautern und der SV Wehen Wiesbaden aufeinander, am Abend kommt es zum Spitzenspiel zwischen dem HSV und Tabellenführer Holstein Kiel. Tags darauf ist der FC St. Pauli bei Hannover 96 zu Gast.

Das Wochenende der Deutschen Bundesliga bei Sky:

Donnerstag:

15:30 Uhr: „Erste 11 – so könnten sie spielen“ auf Sky Sport News

18:00 Uhr: „Triple – der Schüttflix Fußballtalk“ auf Sky Sport News

20:00 Uhr: „Matchplan“ zu Borussia Dortmund – Bayer 04 Leverkusen auf Sky Sport News

Freitag:

18:00 Uhr: 2. Bundesliga live: Konferenz und Einzelspiele auf Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Bundesliga 1 bis 3

21:30 Uhr: „Meine Geschichte – das Leben von Justin Njinmah“ auf Sky Sport Bundesliga

22:00 Uhr: „Deine Vorschau“ auf Sky Sport News und Sky Sport Bundesliga

22:30 Uhr: „Highlights XXL“ mit Eintracht Frankfurt – FC Augsburg auf Sky Sport Bundesliga

Samstag:

9:00 Uhr: „Guten Morgen Fans!“ auf Sky Sport News und Sky Sport Bundesliga

12:30 Uhr: 2. Bundesliga live: Konferenz und Einzelspiele auf Sky Sport Bundesliga 2 bis 5

14:00 Uhr: „tipico Countdown“ + die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Bundesliga

15:15 Uhr: 1. FC Köln – SV Darmstadt 98 auf Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga UHD

15:15 Uhr: VfL Wolfsburg – VfL Bochum auf Sky Sport Bundesliga 3

15:15 Uhr: 1. FC Heidenheim – RB Leipzig auf Sky Sport Bundesliga 4

15:15 Uhr: TSG 1899 Hoffenheim – Borussia Mönchengladbach auf Sky Sport Bundesliga 5

17:30 Uhr: „Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Bundesliga 2

17:30 Uhr: „tipico Topspiel der Woche“ 1. FC Union Berlin – FC Bayern München auf Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Bundesliga UHD und im Tactical Feed auf Sky Sport Bundesliga 3

20:00 Uhr: 2. Bundesliga live mit dem Topspiel Hamburger SV – Holstein Kiel auf Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga UHD

21:15 Uhr: „Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Bundesliga

Sonntag:

9:00 Uhr: „Guten Morgen Fans!“ auf Sky Sport News

13:00 Uhr: 2. Bundesliga live: Konferenz und Einzelspiele auf Sky Sport Bundesliga 1 bis 4

16:30 – 20:15 Uhr: „Dein Fußball Sonntag – Die Show“ auf Sky Sport Bundesliga

16:45 – 17:15 Uhr: „100% Fußball“ auf Sky Sport Bundesliga

17:30 – 18:00 Uhr: „Highlights XXL“ mit SV Werder Bremen – VfB Stuttgart auf Sky Sport Bundesliga

18:00 – 19:30 Uhr: „Sky90 – die Fußballdebatte“ auf Sky Sport Bundesliga

19:30 – 20:00 Uhr: „Highlights XXL“ mit Borussia Dortmund – Bayer 04 Leverkusen auf Sky Sport Bundesliga

21:30 – 22:00 Uhr: „Highlights XXL“ mit SC Freiburg – 1. FSV Mainz 05 auf Sky Sport Bundesliga

23:00 Uhr: „Bundesliga kompakt“ auf Sky Sport Bundesliga

Montag:

18:30 Uhr: „Glanzparade – die Show mit Buschmann, Fuss und Wagner“ auf Sky Sport Bundesliga

