Der Samstag in der Deutschen Bundesliga live & exklusiv bei Sky

Die Deutsche Bundesliga am Samstag live & exklusiv bei Sky

Sky-Experte Didi Hamann und Britta Hofmann melden sich am Samstag ab 14:00 Uhr mit dem „Tipico Countdown“ und den Nachmittagsspielen

Sky-Expertin Tabea Kemme, Sky-Experte Lothar Matthäus, Sebastian Hellmann und Wolff-Christoph Fuss berichten im Anschluss vom „Tipico Topspiel der Woche“ in Leipzig

2. Deutsche Bundesliga: Nürnberg – Kaiserslautern, das Spitzenspiel in Düsseldorf, das Kellerduell auf Schalke sowie alle weiteren Partien des 12. Spieltags live

Streame die Deutsche Bundesliga mit dem Sky X-Traumpass

Mit dem 10. Spieltag bzw. 12. Spieltag verabschieden sich die Deutsche Bundesliga und 2. Deutsche Bundesliga am Wochenende in die letzte Länderspielpause des Jahres. Sky Sport überträgt die fünf Samstagsspiele der Deutschen Bundesliga live und exklusiv. Wahlweise als Einzelspiele und in der Original Sky Konferenz. Ab 14:00 Uhr stimmen Sky Experte Didi Hamann und Moderatorin Britta Hofmann die Zuschauer:innen im „Tipico Countdown“ auf den Bundesliga-Samstag ein.

Intensiver Bundesliga-Nachmittag am Samstag live

Von den Begegnungen am Freitagabend und am Sonntag zeigt Sky Sport ausführliche Zusammenfassungen direkt nach Spielende. Außerdem präsentiert Sky Sport von Freitag bis Sonntag alle Partien der 2. Deutschen Bundesliga live.

Insbesondere der Samstagnachmittag hat es dieses Mal in sich, wenn Bayern München, Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund parallel spielen. Alle drei müssen nach den Auftritten in der Königsklasse unter der Woche in der Bundesliga auswärts ran. Der Rekordmeister spielt erstmals seit über 13 Jahren wieder am Millerntor beim FC St. Pauli. Ganz anders erging es dem VfL Bochum, der die vergangenen beiden Spiele mit 0:5 und 2:7 verlor und noch immer auf den ersten Saisonsieg wartet. Im Spiel gegen den Titelverteidiger aus Leverkusen feiert Dieter Hecking seine Premiere als VfL-Trainer und die Rückkehr in die Deutsche Bundesliga. Der BVB muss nach den erlösenden Siegen gegen RB Leipzig und Sturm Graz nach Mainz, wo die Schwarz-Gelben den ersten Auswärtsdreier der Saison einfahren wollen. Komplettiert wird der Samstagnachmittag vom Nordduell zwischen Werder Bremen und Holstein Kiel.

Bundesliga-Topspiel Leipzig gegen Mönchengladbach am Samstagabend live



Im Anschluss an die Nachmittagsspiele treffen im „Tipico Topspiel der Woche“ RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach aufeinander. Ab 17:30 Uhr begrüßen Sky Expertin Tabea Kemme, Sky Experte Lothar Matthäus, Moderator Sebastian Hellmann und Kommentator Wolff-Christoph Fuss die Zuschauer:innen zur Begegnung in Leipzig, die neben der Live-Übertragung auf Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Bundesliga UHD auch im Tactical Feed auf Sky Sport Bundesliga 3 angeboten wird.

Die Leipziger kassierten am vergangenen Wochenende in Dortmund ihre erste Saisonniederlage und rangieren drei Punkte hinter dem FC Bayern auf Platz zwei. Gladbach konnte mit dem 4:1 gegen Bremen und sieben Punkten aus den vergangenen drei Spielen wieder in die erste Tabellenhälfte klettern.

„Sky90“ mit David Raum und Lothar Matthäus

Am Sonntag ab 18:00 Uhr begrüßt Moderator Patrick Wasserziehr die Zuschauer:innen zur Fußballdebatte „Sky90“. Zu Gast ist dieses Mal David Raum. Der Verteidiger spielt in seiner dritten Saison für RB Leipzig und fällt derzeit bereits seit mehreren Wochen verletzungsbedingt aus. An seiner Seite wird Sky Experte Lothar Matthäus über die aktuellen Fußballthemen diskutieren. Die weiteren Gäste sind der Autor, Kolumnist und Podcaster Tobias Holtkamp sowie Reporter Philipp Hinze von Sky Sport News.

Bundesliga live: Alles rund um den Spieltag bei Sky Sport

„Guten Morgen Fans!“, das Frühstücksfernsehen für Sportfans auf Sky Sport News, eröffnet den Bundesliga-Samstag um 9:00 Uhr.

Auch an den übrigen Tagen des Spieltags sowie davor und danach präsentiert Sky Sport das volle Bundesliga-Programm. Am Donnerstag ab 20:00 Uhr blickt Moderator Jan Henkel in der Taktik-Challenge „Matchplan“ auf die Partie zwischen dem VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt. Am Freitag meldet sich ab 22:00 Uhr „Deine Vorschau“, in deren Anschluss ab 22:30 Uhr eine ausführliche Zusammenfassung der Partie zwischen Union Berlin und dem SC Freiburg gezeigt wird.

Michael Leopold und Patrick Helmes führen ab 16:30 Uhr durch „Dein Fußball Sonntag – Die Show“. Im Verlauf der Sendung werden in „Highlights XXL“ direkt nach Abpfiff ausführliche Zusammenfassungen der Deutschen Bundesliga-Sonntagsspiele gezeigt. Ab 17:30 Uhr die der Partie zwischen dem FC Augsburg und 1899 Hoffenheim. Ab 19:30 Uhr die von VfB Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt. Und ab 21:30 Uhr die der Begegnung zwischen dem 1. FC Heidenheim und dem VfL Wolfsburg.

Komplettiert wird der Bundesliga-Spieltag bei Sky Sport am Montagabend ab 18:30 Uhr von „Glanzparade – Die Show mit Buschmann, Fuss und Wagner“ sowie der täglichen Berichterstattung auf dem Sportnachrichtensender Sky Sport News.

Die 2. Deutsche Bundesliga mit Nürnberg – Kaiserslautern, dem Spitzenspiel in Düsseldorf und dem Kellerduell auf Schalke

Von Freitag bis Sonntag überträgt Sky Sport auch alle neun Partien des 12. Spieltags der 2. Deutschen Bundesliga live, acht davon exklusiv. Unter anderem treffen am Freitagabend der 1. FC Nürnberg und der 1. FC Kaiserslautern aufeinander. Parallel dazu Eintracht Braunschweig und der HSV. Am Samstag kommt es im „Tipico Topspiel der Woche“ zum Spitzenduell zwischen dem Tabellendritten aus Düsseldorf und dem Zweiten aus Paderborn,

Das Wochenende in der Deutschen Bundesliga live bei Sky Sport

Donnerstag:

18:00 Uhr: „Triple – der Schüttflix Fußballtalk“ auf Sky Sport News

20:00 Uhr: „Matchplan“ mit VfB Stuttgart – Eintracht Frankfurt auf Sky Sport Bundesliga

Freitag:

18:00 Uhr: 2. Deutsche Bundesliga live: Konferenz und Einzelspiele auf Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga 1 bis 3

21:00 Uhr: „Meine Geschichte – das Leben von Robert Hartmann“ auf Sky Sport Bundesliga

22:00 Uhr: „Bundesliga – Deine Vorschau“ und ab 22:30 Uhr: „Highlights XXL“ mit 1. FC Union Berlin – SC Freiburg auf Sky Sport Bundesliga

Samstag:

12:30 Uhr: 2. Deutsche Bundesliga live: Konferenz und Einzelspiele auf Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga 2 bis 5

14:00 Uhr: „Tipico Countdown“ + die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Bundesliga

ab 15:15 Uhr: FC St. Pauli – FC Bayern München auf Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga UHD

ab 15:15 Uhr: 1. FSV Mainz 05 – Borussia Dortmund auf Sky Sport Bundesliga 3

15:15 Uhr: VfL Bochum – Bayer 04 Leverkusen auf Sky Sport Bundesliga 4

15:15 Uhr: SV Werder Bremen – Holstein Kiel auf Sky Sport Bundesliga 5

17:30 Uhr: Alle Spiele, alle Tore – Die Winamax Highlightshow“ auf Sky Sport Bundesliga 2

17:30 Uhr: „Tipico Topspiel der Woche“ RB Leipzig – Borussia Mönchengladbach auf Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Bundesliga UHD und im Tactical Feed auf Sky Sport Bundesliga 3

20:00 Uhr: 2. Deutsche Bundesliga „Tipico Topspiel der Woche“ Fortuna Düsseldorf – SC Paderborn auf Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga UHD

21:15 Uhr: Alle Spiele, alle Tore – Die Winamax Highlightshow“ auf Sky Sport Bundesliga

Sonntag:

13:00 Uhr: 2. DeutscheBundesliga live: Konferenz und Einzelspiele auf Sky Sport Bundesliga 1 bis 4

16:30 – 20:15 Uhr: „Dein Fußball Sonntag – Die Show“ auf Sky Sport Bundesliga

16:45 – 17:15 Uhr: „100% Fußball“

17:30 – 18:00 Uhr: „Highlights XXL“ mit FC Augsburg – TSG 1899 Hoffenheim

18:00 – 19:30 Uhr: „Sky90 – die Fußballdebatte“

19:30 – 20:00 Uhr: „Highlights XXL“ mit VfB Stuttgart – Eintracht Frankfurt

21:30 – 22:00 Uhr: „Highlights XXL“ mit 1. FC Heidenheim – VfL Wolfsburg

Montag:

18:30 Uhr: „Glanzparade – die Show mit Buschmann, Fuss und Wagner“ auf Sky Sport Bundesliga

