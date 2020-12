Der Showdown zwischen Salzburg und Atletico Madrid am Mittwoch mit dem Dreamteam Krankl, Janko, Herzog sowie Ortlechner live & exklusiv bei Sky

Das Entscheidungsspiel gegen Atletico Madrid am Mittwoch ab 20:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

In der UEFA Champions League steht die Woche der Entscheidung an. Die Blicke der österreichischen Fußballfans richten sich am Mittwoch gebannt nach Salzburg, wo das Team von Jesse Marsch sich mit Atletico Madrid ein direktes Duell um den Aufstieg ins Achtelfinale der Königsklasse liefert. Sky überträgt das Spiel exklusiv und in voller Länge. Einen Tag zuvor könnten die beiden Mega-Stars Lionel Messi und Cristiano Ronaldo zum ersten Mal seit dem CR7-Wechsel nach Italien aufeinandertreffen. Das Topspiel FC Barcelona gegen Juventus ist exklusiv und in voller Länge bei Sky zu sehen. Zusätzlich zeigt nur Sky alle Spiele und Tore der sechsten Runde in der Original Sky Konferenz.

Am Mittwoch kommt es zum Showdown zwischen Salzburg und Atletico Madrid! Ein Sieg gegen den spanischen Tabellenführer um Luis Suarez und Salzburg steht zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte im Achtelfinale der Königsklasse. Es wäre zugleich ein unglaubliches Comeback des österreichischen Serienmeisters. Nach den ersten vier Spieltagen hatte man erst einen Punkt auf dem Konto. Mit dem fulminanten Sieg in Moskau steht die Tür zum Achtelfinale offen. Gelingt den Salzburgern im letzten Gruppenspiel der ganz große Wurf? Die Antwort gibt es am Mittwoch ab 20:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1.

Der Sky Line-Up ist genau auf den Mega-Hit mit Endspiel-Charakter zugeschnitten. Sky Anchor Woman Constanze Weiss moderiert das Super-Duell aus dem Sky Studio. Unterstützt wird sie dabei von den beiden Sky Experten Hans Krankl und Marc Janko. Der “Goleador” ist ein Kenner des spanischen Fußballs und traf als Torjäger des FC Barcelona sowie als Spieler des SK Rapid im Europapokal der Pokalsieger insgesamt dreimal auf Atletico Madrid. Zudem liefert der ehemalige Salzburg-Stürmer Marc Janko spannende Insides. Manuel Ortlechner, der 2013 die Austria als Kapitän in der Königsklasse aufs Feld führte, zeigt den Zusehern die taktischen Finessen der beiden Teams. Thomas Trukesitz kommentiert zusammen mit dem österreichischen Rekordnationalspieler Andreas Herzog den Kracher. Der ehemalige Bundesliga-Profi Marko Stankovic geht in Salzburg als Field Reporter auf Stimmenfang.

Am morgigen Dienstag könnten sich die beiden Lichtgestalten des Fußballs endlich wieder gegenüberstehen. Seitdem Ronaldo die Madrilenen verlassen hat, war die Fußball-Welt um ein Spektakel ärmer. Doch morgen könnte es wieder so weit sein. Messis Barcelona empfängt Ronaldos Juventus zum Duell um den Gruppensieg. Im ersten Aufeinandertreffen musste sich die alte Dame mit 0:2 gegen die Katalanen geschlagen geben – allerdings ohne CR7. Der Kracher ist ab 20:45 Uhr live & exklusiv bei Sky Sport Austria 1 zu sehen.

Alle weiteren Partien des 6. Spieltags, darunter neben der Begegnung RB Leipzig – Manchester United unter anderem auch FC Bayern München – Lok Moskau, Real Madrid – Borussia Mönchengladbach und Zenit St. Petersburg – Borussia Dortmund überträgt Sky an beiden Abenden in der exklusiven Original Sky Konferenz mit jeweils zwei Partien zur frühen Anstoßzeit um 18.55 Uhr und sechs Paarungen ab 21.00 Uhr.

Dienstag, 8. Dezember

18:30 Uhr

Lazio – Club Brügge, live in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 2

Zenit St. Petersburg – Borussia Dortmund, live in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 2



20:45 Uhr

FC Barcelona – Juventus Turin live und exklusiv als Einzelspiel auf Sky Sport Austria 1 sowie in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 2

20:55 Uhr

Stade Rennes – FC Sevilla, live in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 2

Chelsea – FC Krasnodar, live in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 2

Dynamo Kiew – Ferencvaros Budapest, live in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 2

Paris Saint-Germain – Basaksehir Istanbul, live in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 2

RB Leipzig – Manchester United, live in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 2



Mittwoch, 9. Dezember

18:30 Uhr

Ajax Amsterdam – Atalanta Bergamo, live in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 2

FC Midtjylland -FC Liverpool, live in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 2

20:00 Uhr

FC Salzburg – Atletico Madrid live und exklusiv als Einzelspiel auf Sky Sport Austria 1 sowie in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 2

20:55 Uhr

FC Bayern München – Lok Moskau, live in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 2

Inter Mailand – Schachtar Donezk, live in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 2

Real Madrid – Borussia Mönchengladbach, live in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 2

Olympiakos Piräus – FC Porto, live in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 2

Manchester City – Olympique Marseille, live in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 2

Sky zeigt auf Sky Sport Austria 2 an jedem Abend sowohl um 18.55 Uhr als auch um 21.00 Uhr im Rahmen der Original Sky Konferenz alle Spiele und alle Tore des Wettbewerbs live. Dazu ein Topspiel des jeweiligen UEFA Champions League Abends exklusiv und in voller Länge.

Ausführliche Informationen zur UEFA Champions League bei Sky sind unter sky.at/ucl abrufbar.