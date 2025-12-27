Die Sky-Experten Marc Janko und Andreas Herzog blicken auf die Herbstsaison in der ADMIRAL Bundesliga zurück. Heute nehmen sie das Liga-Trio WSG Tirol, GAK und Blau-Weiß Linz genauer unter die Lupe.

Teil 4 von 5

WSG Tirol

Marc Janko: Die WSG würde ich ähnlich wie Altach einschätzen. Sie spielen mit den Möglichkeiten, die man dort vorfindet, eine absolut gute Saison. Trainer Philipp Semlic macht, genauso wie Altach-Coach Ingolitsch, sehr gute Arbeit mit der Mannschaft. Sie spielen für ihre Möglichkeiten teilweise einen erfrischenden Fußball. Das gefällt mir sehr und ich glaube, auch dort ist man sehr zufrieden.

Mit 21 Punkten in die Winterpause zu gehen und zehn Punkte Vorsprung auf den letzten Platz zu haben, ist sehr, sehr gut. Wenn sie so weiterspielen, werden sie mit dem Abstieg nichts zu tun haben.

Andi Herzog: Die WSG ist auch so eine Mannschaft mit Höhen und Tiefen. Wobei man sagen muss, eigentlich mehr Höhen. Valentino Müller hat acht Tore erzielt und war lange Zeit führend in der Torschützenliste. Dazu kommen Auswärtssiege in Salzburg und bei Sturm Graz, das ist natürlich eine richtig gute Geschichte.

Es hat phasenweise richtig gut ausgesehen, dann hat es aber auch zwei, drei Spiele gegeben, wie zuletzt in Hartberg oder das Heimspiel gegen Altach, die verloren gegangen sind. Dadurch haben sie eine noch bessere Platzierung zum Schluss liegen gelassen.

Insgesamt finde ich es aber interessant, weil sie mit Matthäus Taferner und Kapitän Müller eine relativ spielstarke Mannschaft haben und mich die WSG im Herbst eigentlich positiv beeindruckt hat.

GAK

Marc Janko: Sie sind wahnsinnig schlecht in die Saison gestartet, haben sich aber gegen Ende der Herbstrunde wieder ein bisschen verbessert. Auch da hat man den bereits angezählten Trainer Ferdinand Feldhofer weiter gestärkt und ihm das Vertrauen ausgesprochen. Er hat es dann geschafft, das zumindest ein Stück weit zurückzuzahlen. Zum Ende der Herbstrunde waren doch ein paar ordentliche Leistungen dabei.

Zu Saisonbeginn habe ich mir gedacht, das wird relativ bald in einem Abstieg enden. Momentan haben sie aber auch das Glück, dass sie mit Blau-Weiß einen Konkurrenten haben, der aktuell noch größere Probleme hat. Sowohl am Platz als auch im Umfeld. Dadurch haben sie selbst ein bisschen mehr Stabilität bekommen.

Nichtsdestotrotz ist es ein schwieriges Jahr für den Verein, und ich glaube, sie werden sich wahrscheinlich mit Blau-Weiß ausmachen, wer am Ende den Weg in die zweite Liga gehen wird.

Andi Herzog: Der GAK im letzten Monat wichtige Punkte geholt und ist dadurch vom letzten Platz weggekommen. Das ist schon wichtig für eine Mannschaft, einmal zwei Spiele zu gewinnen und zu wissen, dass man auch in der Liga gewinnen kann.

Der Auswärtssieg bei Rapid war dabei besonders wichtig. Sie haben die rote Laterne an Blau-Weiß Linz abgegeben und sich bereits ein paar Punkte Vorsprung erarbeitet. Ich glaube, das Ende der Herbstsaison hat ihnen insgesamt ganz gutgetan.

Blau-Weiß Linz

Marc Janko: Die Fußstapfen vom früheren Trainer Gerald Scheiblehner waren einfach zu groß für Mitja Mörec, der neue Impulse setzen wollte.

Mit Shon Weissmann hat man jemanden dazubekommen, bei dem man zu Beginn geglaubt hat, dass er gut mit Ronivaldo harmoniert. Im ersten Spiel haben sie gleich für Furore gesorgt und richtig gut zusammengespielt. Aber im Verlauf der Herbstrunde hat das nach vorne hin einfach nicht mehr so gut ausgesehen.

Dazu kommt, dass man in der Liga gemeinsam mit dem GAK die meisten Gegentore bekommen hat. Dementsprechend war das eine absolut unbefriedigende Herbstrunde für Blau-Weiß. Sie werden sich strecken müssen. Über die Winterpause müssen sie sich sammeln und vielleicht mit dem einen oder anderen Neuzugang versuchen, neue Impulse zu setzen. Ansonsten wird es darauf hinauslaufen, dass man sich mit dem GAK um den Abstieg matcht.

Andi Herzog: Blau-Weiß Linz hat zum Ende der Herbstsaison sieben Niederlagen am Stück kassiert und dann noch das Unentschieden gegen Rapid geholt. Wenigstens ist man mit einem kleinen Erfolgserlebnis in die Winterpause gegangen.

Die Mannschaft war letztes Jahr Sechster, also steckt da sicher mehr drin. Sie haben aber auch ein, zwei wichtige Spieler mit langen Verletzungen. Etwa Anderson mit einem Kreuzbandriss als rechter Außenverteidiger, der ihnen natürlich abgeht. Nichtsdestotrotz haben sie mit Ronivaldo und Shon Weissmann zwei Torjäger, die zwar nicht unbedingt perfekt miteinander harmonieren, aber trotzdem zwei Spieler sind, die aus wenig viel machen können.

Das muss ihnen eigentlich auch Vertrauen für das Frühjahr geben, dass sie vom letzten Platz wieder wegkommen können. Es ist noch lange nichts passiert. In diesem Jahr könnte die Punktehalbierung nicht wie in den letzten Jahren vor allem Altach helfen, sondern speziell Blau-Weiß Linz und vielleicht auch dem GAK richtig gut tun.

