Mit dem Sky Sport Austria Adventkalender können Sky-Userinnen und -User bis Weihnachten täglich tolle Preise gewinnen! Heute geht es anlässlich der anstehenden Weltmeisterschaft um den Dartssport.

Alle Darts-Fans aufgepasst: Am zehnten Tag des Adventkalenders könnt ihr eine Dartsscheibe sowie ein Set an Darts-Pfeilen gewinnen! Um an der Verlosung teilzunehmen, müssen alle Quiz-Fragen beantwortet werden.

Jede Teilnahme am Quiz nimmt am Gewinnspiel teil, vorausgesetzt die persönlichen Daten in der Eingabemaske werden vollständig und richtig abgeschickt. Die Verlosung erfolgt per Zufallsprinzip.

Der Sky Sport Austria Adventkalender – Tag 10: Darts-WM

Wenn du am Gewinnspiel teilnehmen möchtest, beantworte die Fragen im Quiz und gib nach der letzten Frage deinen Vor- und Nachnamen, sowie deine E-Mailadresse an und stimme den Teilnahmebedingungen zu. Viel Glück!

Das Gewinnspiel läuft bis Donnerstag, den 11. Dezember 2025, 0:00 Uhr. Die Gewinner werden von uns per E-Mail benachrichtigt. Die Teilnahme- und Nutzungsbedingungen zum Gewinnspiel findet ihr hier.