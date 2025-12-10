Mit dem Sky Sport Austria Adventkalender können Sky-Userinnen und -User bis Weihnachten täglich tolle Preise gewinnen. Am heutigen Tag gibt es ein signiertes ÖFB-Trikot von Marko Arnautovic zu gewinnen!

Alle Arnautovic-Fans aufgepasst: An Tag 11 des Sky Sport Austria Adventkalenders könnt anlässlich des Sturm-Spiels gegen Roter Stern Belgrad mit Marko Arnautovic ein signiertes Trikot des ÖFB-Rekordtorschützen gewinnen. Um an der Verlosung teilzunehmen, müsst ihr euren Tipp für das Spiel abgeben!

Mit dem Sky Sport Austria Adventkalender können Sky-Userinnen und -User vom 1. bis zum 24. Dezember tolle Preise gewinnen. Jede Teilnahme am Quiz nimmt am Gewinnspiel teil, vorausgesetzt die persönlichen Daten in der Eingabemaske werden vollständig und richtig abgeschickt. Die Verlosung erfolgt per Zufallsprinzip.

Der Sky Sport Austria Adventkalender – Tag 11: Tippe Sturm Graz vs. Roter Stern

Wenn du am Gewinnspiel teilnehmen möchtest, tippe das heutige Spiel und gib deinen Vor- und Nachnamen, sowie deine E-Mailadresse an und stimme den Teilnahmebedingungen zu. Viel Glück!

Das Gewinnspiel läuft bis Freitag, den 12. Dezember 2025, 0:00 Uhr. Die Gewinner werden von uns per E-Mail benachrichtigt. Die Teilnahme- und Nutzungsbedingungen zum Gewinnspiel findet ihr hier.