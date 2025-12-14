Mit dem Sky Sport Austria Adventkalender können Sky-Userinnen und -User bis Weihnachten täglich tolle Preise gewinnen. Am heutigen Tag gibt es großartige Preise von Bundesligist TSV Hartberg zu gewinnen!

Alle Fans des TSV Hartberg aufgepasst: An Tag 15 des Sky Sport Austria Adventkalenders könnt ihr ein signiertes Trikot oder einen signierten Derbystar-Bundesligaball der Hartberger gewinnen. Um an der Verlosung teilzunehmen, müssen alle Fragen zu den Steirern im Quiz unten beantwortet werden!

Mit dem Sky Sport Austria Adventkalender können Sky-Userinnen und -User vom 1. bis zum 24. Dezember tolle Preise gewinnen. Jede Teilnahme am Quiz nimmt am Gewinnspiel teil, vorausgesetzt die persönlichen Daten in der Eingabemaske werden vollständig und richtig abgeschickt. Die Verlosung erfolgt per Zufallsprinzip.

Der Sky Sport Austria Adventkalender – Tag 15: TSV Hartberg

Wenn du am Gewinnspiel teilnehmen möchtest, beantworte die Fragen im Quiz und gib nach der letzten Frage deinen Vor- und Nachnamen, sowie deine E-Mailadresse an und stimme den Teilnahmebedingungen zu. Viel Glück!

Das Gewinnspiel läuft bis Dienstag, den 16. Dezember 2025, 0:00 Uhr. Die Gewinner werden von uns per E-Mail benachrichtigt. Die Teilnahme- und Nutzungsbedingungen zum Gewinnspiel findet ihr hier.