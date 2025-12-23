Mit dem Sky Sport Austria Adventkalender können Sky-Userinnen und -User bis Weihnachten täglich tolle Preise gewinnen. Am heutigen Tag gibt es im Abschluss-Quiz ein iPhone zu gewinnen.



Heute ist es endlich soweit: Heiligabend steht vor der Tür und wir blicken auf ein intensives Sportjahr 2024 zurück. An Tag 24 des Sky Sport Austria Adventkalenders ein Apple iPhone 17 (256 GB) zu gewinnen. Um an der Verlosung teilzunehmen, müssen alle Fragen im Quiz unten beantwortet werden!

Mit dem Sky Sport Austria Adventkalender können Sky-Userinnen und -User vom 1. bis zum 24. Dezember tolle Preise gewinnen. Jede Teilnahme am Quiz nimmt am Gewinnspiel teil, vorausgesetzt die persönlichen Daten in der Eingabemaske werden vollständig und richtig abgeschickt. Die Verlosung erfolgt per Zufallsprinzip.

Der Sky Sport Austria Adventkalender – Tag 24: Das große Weihnachts-Gewinnspiel

Wenn du am Gewinnspiel teilnehmen möchtest, beantworte die Fragen im Quiz und gib nach der letzten Frage deinen Vor- und Nachnamen, sowie deine E-Mailadresse an und stimme den Teilnahmebedingungen zu. Viel Glück!

Das Gewinnspiel läuft bis Samstag, den 27. Dezember 2024, 0:00 Uhr. Die Gewinner werden von uns per E-Mail benachrichtigt. Die Teilnahme- und Nutzungsbedingungen zum Gewinnspiel findet ihr hier.