Der Sonntag in der ADMIRAL Bundesliga mit Austria Wien gegen Red Bull Salzburg heute live bei Sky

Am Sonntag ab 13:30 Uhr SK Sturm – WAC und SCR Altach – TSV Hartberg live & exklusiv als Einzeloption oder in der Konferenz

Im Anschluss der Hit Austria Wien – Salzburg live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Sky-Experte am Sonntag: Peter Stöger

Der Bundesliga-Sonntag mit dem Topspiel Austria Wien – Salzburg live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Der Sonntag in der ADMIRAL Bundesliga startet um 13:30 Uhr. Der SK Sturm konnte zuletzt mit vier Siegen in vier Spielen bis auf zwei Punkte an Spitzenreiter Salzburg herankommen. Kann der WAC die Serie der Steirer stoppen? Das Spiel wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 übertragen. In Vorarlberg kommt es zum Duell Elfter gegen Zehnter. Die Altacher mussten sich zuletzt Salzburg geschlagen geben und sind nun wieder punktegleich mit dem Tabellenletzten Ried. Die Hartberger hingegen kommen mit dem Selbstvertrauen eines 3:0 Auswärtserfolgs gegen den LASK ins Ländle und wollen dort den Vorsprung auf das Team von Miroslav Klose auf fünf Punkte ausbauen. Ob dies gelingt, sehen Sky Zuserher:innen live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3. Darüber hinaus werden die Partien auch in der Original Sky Konferenz übertragen.

Den Abschluss der Runde bildet das Topspiel Austria Wien gegen Red Bull Salzburg. Die Veilchen gehen nach dem Sieg im Derby mit breiter Brust in die Partie. Die Bullen konnten zuletzt in einem schweren Spiel gegen Altach gewinnen und damit die Tabellenführung behaupten. Der Hit kann live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 verfolgt werden.

Die 12. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky:

Sonntag, 16. Oktober 2022

13:30 Uhr:

SK Puntigamer Sturm Graz – RZ Pellets WAC, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

CASHPOINT SCR Altach – TSV Egger Glas Hartberg, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

16:30 Uhr:

FK Austria Wien – FC Red Bull Salzburg, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Michael Ganhör

Sky Experte: Peter Stöger

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Bild: GEPA