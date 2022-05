Der Start der Diamond League mit drei Meetings im Mai live und exklusiv bei Sky: Lukas Weißhaidinger gegen die Diskuswurf-Weltelite am 21. Mai in Birmingham

Sky berichtet vom ersten Meeting der Saison aus Doha am Freitag ab 17:45 Uhr live auf Sky Sport 1 und Sky Sport 3

Auch in dieser Saison zeigt Sky die Wanda Diamond League, in der die besten Leichtathletinnen und Leichtathleten der Welt gegeneinander antreten, live und wird alle 13 Meetings der Leichtathletik-Serie exklusiv übertragen.

Der Auftakt findet bereits am Freitag in Doha statt, ehe es eine Woche darauf ins britische Birmingham geht. Das dritte Meeting ist ebenfalls noch im Mai platziert – dann reist die Weltspitze in die USA nach Eugene.

Sky berichtet am Freitag ab 17:45 Uhr live auf Sky Sport 1, Karsten Petrzika und Dennis Baier kommentieren die Disziplinen.

Aus österreichischer Sicht darf man sich beim zweiten Meeting der Diamond League in Birmingham auf den ersten Auftritt von Diskuswerfer Lukas Weißhaidinger freuen. Der Bronzemedaillengewinner bei den Olympischen Spielen in Tokio 2021 tritt mit der Diskuswurf-Weltelite am 21. Mai in Großbritannien an. Sky berichtet ab 14:45 Uhr live & exklusiv vom zweiten Meeting in Birmingham.

Zur Einstimmung zeigt Sky morgen um 22:55 Uhr den Jahresrückblick Diamond League 2021 auf Sky Sport 1.

