Der Startschuss für eine packende Saison 2021/22! Die 1. Runde der ADMIRAL Bundesliga mit dem Auftakt-Hit SK Sturm – Salzburg ab Freitag live & exklusiv bei Sky

Der Auftakt-Schlager SK Sturm – Salzburg am Freitag ab 19:15 Uhr live & frei empfangbar auf Sky Sport Austria 1 und im Livestream auf skysportaustria.at

Marc Janko ist am Freitag in Graz & Alfred Tatar am Sonntag als Sky Experte im Einsatz

Martin Stranzl feiert am Samstag sein Debüt als Sky Experte

Am Samstag ab 16:00 Uhr SK Rapid – TSV Hartberg, SCR Altach – LASK und WSG Tirol – Admira exklusiv als Einzeloption oder in der Konferenz

Am Sonntag ab 16:00 Uhr Austria Klagenfurt – WAC, Ried – Austria Wien exklusiv als Einzeloption oder in der Konferenz

Das Warten hat endlich ein Ende! Fußball-Fans erwartet ab Freitag die ADMIRAL Bundesliga-Saison 2021/22. Dank der am Montag verkündeten neuen Vereinbarung zeigt Sky inklusive der Saison 2025/26 alle 195 Matches der ADMIRAL Bundesliga live und exklusiv. Anhänger:innen der 12 Bundesliga-Teams verpassen auf Sky Sport Austria keine Minute ihres Lieblingsklubs.

Anchor Constanze Weiss und Sky Experte Marc Janko begleiten den Saisonauftakt

Die ADMIRAL Bundesliga-Saison startet mit einem Knalleffekt: Sturm Graz empfängt den Serienmeister aus Salzburg mit dem neuen Cheftrainer Matthias Jaissle. Am Freitagabend begrüßen Constanze Weiss und Marc Janko ab 19:15 Uhr die Sky Seher:innen auf Sky Sport Austria 1.

Martin Stranzls Debüt als Sky Experte am Samstag

Am Samstag warten die nächsten drei Spiele auf die Fans. Der SK Rapid startet mit einem Heimspiel gegen den TSV Hartberg in die Meisterschaft. Ob die Hütteldorfer zum Auftakt drei Punkte holen, ist ab 16:00 live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 zu sehen. Zeitgleich tritt der LASK auswärts in Vorarlberg gegen den SCR Altach an. Das Spiel wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 ausgestrahlt. Außerdem ist das Bundesliga-Debüt von Andreas Herzog als Admira Trainer beim Gastspiel bei der WSG Tirol live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4 zu sehen. Die drei Spiele werden überdies in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 gezeigt. Bei den Übertragungen feiert der 56-fache Teamverteidiger Martin Stranzl an der Seite von Moderator Jörg Künne sein Debüt als Sky Experte.

Das Duo Michael Ganhör & Sky Experte Alfred Tatar sorgen für den Schlussakkord

Den Schlusspunkt der ersten Runde setzen zwei Spiele am Sonntagnachmittag. Beim Kärntner Derby zwischen Austria Klagenfurt und dem WAC kehrt Peter Pacult als Trainer in Österreichs höchste Spielklasse zurück. Die Partie wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 übertragen. Parallel startet auch die neu aufgestellte Wiener Austria auswärts gegen Ried in die neue Saison. Das Spiel ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 zu sehen. Beide Spiele werden außerdem in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 angeboten.



Die 1. Runde der Admiral Bundesliga live & exklusiv bei Sky:

Freitag, 23. Juli 2021

19:15 Uhr:

SK Puntigamer Sturm Graz – FC Red Bull Salzburg, live & frei empfangbar auf Sky Sport Austria 1 und im Livestream auf skysportaustria.at

Moderation: Constanze Weiss

Sky Experten: Marc Janko



Samstag, 24. Juli 2021

16:00 Uhr:

SK Rapid Wien – TSV Egger Glas Hartberg, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

Cashpoint SCR Altach – LASK, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

WSG Tirol – FC Flyeralarm Admira, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

19:00 Uhr

“Alle Spiele, alle Tore” auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Jörg Künne

Sky Experten: Martin Stranzl

Sonntag, 25. Juli 2021

16:00 Uhr:

SK Austria Klagenfurt – RZ Pellets WAC, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

SV Guntamatic Ried – FK Austria Wien, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

19:00 Uhr

“Alle Spiele, alle Tore” auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Michael Ganhör

Sky Experten: Alfred Tatar