Der Startschuss für eine packende Saison 2022/23! Die 1. Runde der ADMIRAL Bundesliga mit dem Auftakt-Hit Salzburg – Austria Wien ab Freitag live bei Sky

Der Auftakt-Schlager Salzburg – Austria Wien am Freitag ab 19:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

Andreas Herzog feiert am Freitag beim Bundesliga-Start in Salzburg sein Comeback als Sky Experte

Marc Janko ist zudem als Co-Kommentator vor Ort im Einsatz

Spektakuläre Live-Bilder beim Eröffnungsmatch: Spezialkamera „First Person View“ Drohne zoomt die Fans auf Sky Sport Austria mitten ins Geschehen

Am Samstag ab 16:15 Uhr LASK – Austria Klagenfurt und anschließend WAC – SK Sturm exklusiv

Am Sonntag ab 16:00 Uhr SK Rapid – Ried, Lustenau – WSG Tirol und Hartberg – Altach exklusiv als Einzeloption oder in der Konferenz

Walter Kogler ist am Samstag und Alfred Tatar am Sonntag als Sky Experte im Studio

Bei Sky gibt es alle 195 Matches der ADMIRAL Bundesliga live

Sky zeigt in Österreich in der neuen Saison über 1400 Live-Spiele darunter alle 420 Spiele der UEFA Klubwettbewerbe, die Premier League, die Deutsche Bundesliga, die 2. Deutsche Bundesliga sowie den DFB-Pokal

Das Warten hat endlich ein Ende! Fußball-Fans erwartet ab Freitag die ADMIRAL Bundesliga-Saison 2022/23. Sky zeigt inklusive der Saison 2025/26 alle 195 Matches der ADMIRAL Bundesliga live. Anhänger:innen der 12 Bundesliga-Teams verpassen auf Sky Sport Austria keine Minute ihres Lieblingsklubs.

Anchor Constanze Weiss und die Sky Experten Andreas Herzog & Marc Janko sind vor Ort und begleiten den Saisonauftakt

Die ADMIRAL Bundesliga-Saison startet mit einem Hit: Titelvertediger und Serienmeister Salzburg empfängt die Wiener Austria. Können Manfred Schmids Veilchen gleich zum Auftakt überraschen? Die Antwort gibt es ab 19:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1. Am Freitagabend begrüßen Constanze Weiss und Sky Experte Andreas Herzog die Sky Seher:innen aus der Red Bull Arena. Kommentiert wird die Partie von Gerfried Pröll und Co-Kommentator Marc Janko.

Spezialdrohne zoomt die Fans beim Eröffnungsmatch mitten ins Geschehen

Gleich zum Start der Saison 2022/2023 erwartet die Fans auf Sky Sport Austria ein neues Seherlebnis in der Bundesliga-Übertragung. Die Spezialkamera „First Person View“ Drohne begleitet die Stars ab dem Weg auf das Spielfeld und liefert gestochen scharfe Live-Bilder aus einer völlig neuen Perspektive aus dem Stadion in die Wohnzimmer der Sky Seher:innen. Die innovative Übertragungstechnik, die bereits in den USA beim American Football für einzigartige Live-Bilder sorgte, wird am Freitag zum ersten Mal auf Sky Sport Austria eingesetzt.

Sky Experte Walter Kogler und Moderator Michael Ganhör führen durch den Samstag

Am Samstag warten die nächsten zwei Spiele auf die Fans. Der LASK startet mit einem Heimspiel gegen Peter Pacults Austria Klagenfurt in die Meisterschaft. Ob die Linzer zum Auftakt drei Punkte holen, ist ab 16:15 live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 zu sehen. Anschließend tritt Vizemeister SK Sturm auswärts beim WAC im Lavanttal an. Das Spiel wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 ausgestrahlt.

Das Duo Jörg Künne & Sky Experte Alfred Tatar sorgen für den Schlussakkord

Den Schlusspunkt der ersten Runde setzen drei Spiele am Sonntagnachmittag. Für den SK Rapid wartet zum Auftakt ein Heimspiel gegen die SV Ried, in dem die Grün-Weißen mit einem Sieg in die neue Spielzeit starten wollen. Die Partie wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 übertragen. Parallel startet Aufsteiger Lustenau in einem West-Derby gegen die WSG Tirol in die Bundesliga-Saison. Das Spiel ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 zu sehen. Außerdem trifft Klaus Schmidt mit Hartberg beim mit Spannung erwarteten Trainer-Debüt von Miroslav Klose auf Altach. Die Partie wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4 ausgestrahlt. Die drei Spiele werden zudem in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 angeboten.

Die 1. Runde der ADMIRAL Bundesliga live bei Sky:

Freitag, 22. Juli 2022

19:00 Uhr:

FC Red Bull Salzburg – FK Austria Wien, live auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Constanze Weiss

Sky Experte: Andreas Herzog

Co-Kommentator: Marc Janko

Samstag, 23. Juli 2022

16:15 Uhr:

LASK – SK Austria Klagenfurt, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

19:00 Uhr

RZ Pellets WAC – SK Puntigamer Sturm Graz, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

21:30 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Michael Ganhör

Sky Experte: Walter Kogler

Sonntag, 24. Juli 2022

16:00 Uhr:

SK Rapid Wien – SV Guuntamatic Ried, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

SC Austria Lustenau – WSG Tirol, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

TSV Egger Glas Hartberg – Cashpoint SCR Altach, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Jörg Künne

Sky Experte: Alfred Tatar

Bild: GEPA