Der Super-Fußball-Oktober live bei Sky: Salzburg – Chelsea, Dortmund – Bayern, Rapid – Austria, Liverpool – Manchester City und viele weitere Top-Hits

Derby-Time in der Premier League: Das North London Derby FC Arsenal – Tottenham Hotspur am 1. Oktober und das Manchester Derby City – United live bei Sky

Auch die ADMIRAL Bundesliga geht mit einem Topspiel in den Oktober: Leader Salzburg gegen den ersten Verfolger LASK am 1. Oktober live & exklusiv bei Sky

Der Klassiker in Deutschland: Borussia Dortmund – Bayern München am 8. Oktober live & exklusiv bei Sky

Das erste Wiener Derby der Saison Rapid – FK Austria am 9. Oktober live bei Sky

Das Duell der besten Teams in der Premier League: FC Liverpool – Manchester City am 16. Oktober live & exklusiv bei Sky

UEFA Champions League: Beide Spiele der Salzburger gegen Zagreb sowie der Superhit gegen FC Chelsea am 25. Oktober live bei Sky Sport Austria

Ein Topspiel jagt im Oktober das nächste! Nur bei Sky sehen die Kund:innen alle Spiele der UEFA Champions League, UEFA Europa League und UEFA Europa Conference League live, dazu die ADMIRAL Bundesliga, die Deutsche Bundesliga sowie die Premier League!





Der Super-Fußball-Oktober startet am Monatsersten mit dem Spitzenspiel der ADMIRAL Bundesliga! Tabellenführer Salzburg empfängt den LASK zum Duell Erster gegen Zweiter. Können die Oberösterreicher den Abstand auf die Bullen auf einen Punkt verkürzen? Das Spitzenspiel wird live & exklusiv bei Sky übertragen.



Auch auf der Insel geht es zur Sache: Am Samstag (1. Oktober) empfängt Leader Arsenal daheim den Lokalrivalen Tottenham Hotspur zum North London Derby. Können die Spurs die Gunners von der Tabellenspitze stoßen? Am Sonntag (2. Oktober) kommt es gleich zum nächsten prestigeträchtigen Derby im Mutterland des Fußballs: Manchester City trifft auf den Stadtrivalen Manchester United! Beide Derbys zeigt Sky live & exklusiv.



Am darauffolgenden Wochenende blickt die Fußballwelt nach Dortmund: Der deutsche „Klassiker“ steht an! Der BVB wartet seit August 2019 auf einen Pflichtspiel-Sieg gegen den großen Rivalen aus dem Süden, den FC Bayern München. Sky zeigt den Hit am Samstag, den 8. Oktober, live & exklusiv. Ein besonderes Highlight hat sich Sky für die jüngsten Fans überlegt: Erstmals wird bei Sky eine eigens für Kinder ausgerichtete Fußball-Live-Übertragung auf Sky Q und Sky X empfangbar sein.

Sport & Live TV mit dem Traumpass streamen – bereits ab 15 Euro pro Monat!



Es geht weiter Schlag auf Schlag im europäischen Spitzenfußball: Am 9. Oktober empfängt der FC Arsenal den FC Liverpool! Ob sich die Mannschaft von Klublegende Mikel Arteta gegen Jürgen Klopps Mannschaft durchsetzen kann, wird live auf Sky Sport Premier League übertragen. Am selben Tag trifft in Wien Rapid auf die Austria! Während es in Hütteldorf seit der Blamage in der UEFA Europa Conference League gegen Vaduz gewaltig rumort, konnte die Austria mit guten Leistungen in der Liga aufzeigen – das 337. große Wiener Derby, am 9. Oktober live auf Sky Sport Austria!



Am 16. Oktober steht in der Premier League ein absolutes Highlight an. Die besten Mannschaften, die sich seit Jahren den Meistertitel untereinander ausmachen, treffen aufeinander: FC Liverpool gegen Manchester City. Klopp gegen Guardiola. Van Dijk gegen Haaland. Nur bei Sky sehen Fans dieses Spiel live.



Auch die drei UEFA-Klubwettbewerben laufen im Oktober auf Hochtouren: Drei Spieltage stehen an und alle Spiele sind live bei Sky zu sehen. Vor allem der FC Salzburg sorgt für Highlight-Spiele. Am 5. Oktober geht es daheim gegen Dinamo Zagreb, bevor es eine Woche später in der kroatischen Hauptstadt zum erneuten Duell kommt. Diese beiden Partien werden richtungsweisend für die Bullen. Am fünften Spieltag empfängt der österreichische Meister dann den englischen Spitzenklub FC Chelsea. Können die Salzburger erneut gegen die Blues punkten? Die Antwort gibt es am 25. Oktober live auf Sky Sport Austria.





Auch alle weiteren Partien der Königsklasse, wie Inter Mailand – Barcelona (04.10., 12.10.), Chelsea – Milan (5.10., 11.10.), Dortmund – City (25.10.) oder Barcelona – Bayern (26.10.) sehen Kund:innen live bei Sky.



Der Super-Fußball-Oktober bei Sky im Überblick:



Samstag, 1. Oktober:

FC Arsenal – Tottenham Hotspur um 13:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 und auf Sky Sport Premier League

FC Red Bull Salzburg – LASK um 17:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1



Sonntag, 2. Oktober:

Manchester City – Manchester United um 15:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Premier League



Dienstag, 4. Oktober:

Inter Mailand – FC Barcelona um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 3



Mittwoch, 5. Oktober:

FC Salzburg – Dinamo Zagreb um 18:45 Uhr live auf Sky Sport Austria 2

FC Chelsea – AC Milan um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2



Samstag, 8. Oktober:

Borussia Dortmund – FC Bayern München um 18:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Bundesliga 1



Sonntag, 9. Oktober:

SK Rapid Wien – Austria Wien um 17:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2

FC Arsenal – FC Liverpool um 17:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Premier League



Dienstag, 11. Oktober:

Dinamo Zagreb – FC Salzburg um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2

AC Milan – FC Chelsea um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 3



Mittwoch, 12. Oktober:

FC Barcelona – Inter Mailand um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 3



Sonntag, 16. Oktober:

FC Liverpool – Manchester City um 17:30 live & exklusiv auf Sky Sport Premier League



Dienstag, 25. Oktober:

FC Salzburg – FC Chelsea um 18:45 Uhr live auf Sky Sport Austria 2

Borussia Dortmund – Manchester City um 21:00 Uhr live bei Sky Sport Austria 3



Mittwoch, 26. Oktober:

FC Barcelona – Bayern München um 21:00 Uhr live bei Sky Sport Austria 2

Bild: GEPA