Der Super-Hit um Platz eins zwischen Sturm und Salzburg mit dem Schiedsrichter-Experten Oliver Drachta am Sonntag live & exklusiv bei Sky

Das Osterwochenende wartet mit einem Super-Duell auf Sky auf: SK Sturm empfängt Tabellenführer Salzburg zum Spiel um Platz eins.

Am Sonntag kommt es zum Spiel um die Tabellenspitze zwischen Sturm und Salzburg. Die bisherigen Begegnungen endeten beide Male mit einem Unentschieden. Wer sich im dritten Duell der Saison durchsetzen kann und als Tabellenführer in die neue Woche startet, ist ab 16:30 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 zu sehen. Der ehemalige Bundesliga- und FIFA-Schiedsrichter Oliver Drachta wird den kompletten Sonntag als Schiedsrichter-Experte bei Sky im Einsatz sein und strittige Spielszenen für die Zuseher:innen einordnen.

In Hartberg ist vor dem Spitzenspiel der SK Rapid zu Gast. Die Hütteldorfer konnten in dieser Saison noch kein Spiel gegen eine Mannschaft aus der Meistergruppe gewinnen. Ob die Wiener diese Serie brechen können oder Hartberg für eine Überraschung sorgt, ist ab 13:45 Uhr live auf Sky Sport Austria 2 zu sehen. Zeitgleich spielt Austria Klagenfurt in Linz beim LASK. Die Oberösterreicher sind seit bereits fünf Spielen ohne eigenen Torerfolg und benötigen im Fernduell um Platz 3 dringend Punkte. Ob die Linzer ihre Torflaute beenden können, sehen Sky Zuseher:innen ab 13:45 Uhr live auf Sky Sport Austria 3. Die Nachmittagsspiele werden zudem in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 gezeigt.

Die Qualifikationsgruppe am Freitag und Samstag live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Die 24. Runde der ADMIRAL Bundesliga wird am Freitag mit der Partie Austria Wien gegen Blau-Weiß Linz eröffnet. Beide Mannschaften starteten mit einem Unentschieden in die entscheidende Saisonphase. Ob die Wiener im Kampf um Platz 1 der Qualifikationsgruppe wichtige Punkte holen können, sehen Sky Zuseher:innen ab 19:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1. Robert Ibertsberger ist als Experte im Einsatz und analysiert die Partie.

Am Samstag kommt es zu einem ersten Höhepunkt im Abstiegskampf, wenn es zum direkten Duell Letzter gegen Vorletzter zwischen Austria Lustenau und der WSG Tirol kommt. Beide Vereine konnten zum Auftakt der Qualifikationsgruppe punkten und sind nur zwei Zähler voneinander getrennt. Ob die Vorarlberger die rote Laterne abgeben können, ist ab 16:15 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 zu sehen. Zeitgleich trifft der WAC im eigenen Stadion auf Altach. Die Wolfsberger möchten den Druck im Kampf um die Spitze der Qualifikationsgruppe aufrechterhalten. Die Partie ist ab 16:15 live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 zu sehen. Die beiden Spiele werden zudem in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 gezeigt.

Die 24. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky:

Freitag, 29. März 2024

19:00 Uhr

FK Austria Wien – FC Blau-Weiß Linz, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Kimberly Budinsky

Experte: Robert Ibertsberger

Samstag, 30. März 2024

16:15 Uhr

RZ Pellets WAC – CASHPOINT SCR Altach, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

SC Austria Lustenau – WSG Tirol, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Johannes Brandl

Sky Experte: Marko Stankovic

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Sonntag, 31. März 2024

13:45 Uhr

TSV Hartberg – SK Rapid, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

LASK – SK Austria Klagenfurt, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

16:30 Uhr

SK Puntigamer Sturm Graz – FC Red Bull Salzburg, live auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Constanze Weiss

Sky Experte: Peter Stöger

Sky Analyse-Experte: Marko Stankovic

Schiedsrichter-Experte: Oliver Drachta

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

