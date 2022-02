Der Super Samstag der Deutschen Bundesliga: 1. FC Köln gegen Oliver Glasners Eintracht Frankfurt im „tipico Topspiel der Woche“ live und exklusiv bei Sky

Das Kölner Überraschungsteam trifft im „tipico Topspiel der Woche“ am Samstagabend auf die Frankfurter Eintracht.

Ab 17:30 Uhr begrüßen Sky Experte Lothar Matthäus, Moderator Sebastian Hellmann und Kommentator Wolff-Christoph Fuss die Zuschauer:innen aus dem Rheinenergiestadion. Neben der Live-Übertragung auf Sky Sport Bundesliga 1 und bietet Sky die Partie auch im Tactical Feed auf Sky Sport Bundesliga 3 an.

Sky Zuschauer:innen können sich auf eine spannende Bundesliga-Partie freuen. Lediglich einen Zähler trennen die achtplatzierten Kölner und die sich auf Rang zehn befindende SGE. Am vergangenen Wochenende mussten beide Teams jedoch eine Niederlage hinnehmen. Während der FC in Leipzig den Kürzeren zog, verloren die Frankfurter vor heimischer Kulisse gegen den abstiegsbedrohten VfL Wolfsburg. Die internationalen Plätze bleiben dennoch unweit entfernt. Somit wäre ein Sieg für beide Mannschaften immens wichtig, um den Anschluss an Hoffenheim, Freiburg und Union nicht zu verlieren.

Original Sky Konferenz mit Arminia Bielefeld – 1. FC Union Berlin am Samstagnachmittag

Union Berlin gastiert bereits am Nachmittag um 15:30 Uhr bei Arminia Bielefeld. Die Partie ist einzeln sowie in der Original Sky Konferenz zu sehen. Zeitgleich spielen außerdem der VfB Stuttgart gegen den VfL Bochum, der VfL Wolfsburg gegen 1899 Hoffenheim und der FC Augsburg gegen den SC Freiburg.

Sky überträgt ab 14:00 Uhr den kompletten Samstag der Deutschen Bundesliga live und exklusiv. Moderatorin Britta Hofmann begrüßt gemeinsam mit Sky Experte Didi Hamann die Zuschauer:innen zum „tipico Countdown“ und stimmt sie auf die Spiele des Nachmittags ein.

Bereits am Donnerstagabend widmet sich um 20:00 Uhr „Matchplan“ dem Duell zwischen dem 1. FC Köln und Eintracht Frankfurt. In der Taktik-Challenge bei Moderator Jan Henkel vertritt Dirk Schuster den FC, während Inka Grings ihren Plan aus Sicht der SGE präsentiert.

2. Deutsche Bundesliga am frühen Freitagabend mit Schalke gegen Paderborn und Samstagabend mit Nürnberg gegen Regensburg

Nach dem Topspiel in der Deutschen Bundesliga folgt am Samstagabend das Zweitliga-Duell zwischen dem 1. FC Nürnberg und Jahn Regensburg. Beide Teams haben zuletzt den Anschluss an die Tabellenspitze verloren. Um tatsächlich nochmals oben anzugreifen, muss aus beider Sicht die Partie unbedingt gewonnen werden, zumal gleich sechs weitere Mannschaften ihren Blick nach der Bundesliga richten. Mit dabei ist auch der FC Schalke 04, der bereits am Freitagabend den SC Paderborn empfängt. Die Königsblauen verloren am vergangenen Wochenende ausgerechnet gegen die Fortuna aus Düsseldorf, die in der Rückrunde zuvor vier Spiele ohne Treffer blieb. Der Rückstand auf den Relegationsplatz, den der HSV derzeit innehat, beträgt allerdings nur drei Punkte. Die Hamburger müssen am Samstagmittag beim SV Sandhausen ran, ebenso der Zweitplatzierte Werder Bremen, der den FC Ingolstadt empfängt. Tabellenführer St. Pauli trifft sonntags auf Hannover 96.

„Bundesliga – Deine Vorschau“ am Freitag mit den Highlights des Freitagabendspiels

Eingeläutet wird das Bundesliga-Wochenende bei Sky am Freitagabend ab 21:30 Uhr in „Bundesliga – Deine Vorschau“, in der Moderatorin Nele Schenker mit Manuel Baum den anstehenden Bundesliga-Spieltag bespricht. Im Anschluss zeigt Sky ab 22:30 Uhr direkt nach Spielende eine ausführliche Zusammenfassung des Freitagabendspiels zwischen dem 1. FSV Mainz 05 und Bayer 04 Leverkusen.

„Sky90“ und „Dein Fußball Sonntag – Die Bundesliga Show“ mit den Highlights der Sonntagsspiele

Die Spiele des Samstags, insbesondere das Topspiel am Abend, stehen auch am Morgen danach bei „Sky90“ im Fokus. Am Sonntag ab 11:30 Uhr begrüßt Moderator Patrick Wasserziehr dieses Mal den Ex-Nationalspieler Gerald Asamoah, den Sky Reporter Dirk große Schlarmann sowie Sky Experte Lothar Matthäus.

Nach den Live-Übertragungen der Sonntagsspiele der 2. Deutschen Bundesliga beginnt um 16:30 Uhr „Dein Fußball Sonntag – Die Show“ mit Nele Schenker und Michael Leopold, in deren Verlauf in „Highlights XXL“ direkt nach Abpfiff ausführliche Spielzusammenfassungen der drei Bundesliga-Sonntagsspiele von knapp einer Viertelstunde Länge gezeigt werden – schneller nach Spielende und ausführlicher als Highlights irgendwo sonst zu sehen sind. Um 17:30 Uhr gibt es die Highlights von FC Bayern gegen Greuther Fürth, um 19:30 Uhr die Zusammenfassung der Partie zwischen Borussia Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach und um 21:30 Uhr die Highlights von Hertha BSC gegen RB Leipzig.

Darüber hinaus werden am Bundesliga-Nachmittag die Ereignisse des Wochenendes ausführlich analysiert und diskutiert, unter anderem in den neuen Formaten „100% Meijer“ und „Lothar Matthäus spricht – Klartext“, in denen die bewährten Sky Experten zu Wort kommen. In „2. Liga – 1. Sahne“ wird auch der Spieltag der 2. Bundesliga nochmals analysiert und abgerundet.

Der 23. Spieltag der Deutschen Bundesliga bei Sky

Donnerstag:

19:30 Uhr: „2. Bundesliga – Deine Vorschau“ auf Sky Sport News

20:00 Uhr: „Matchplan“ mit 1. FC Köln (Dirk Schuster) – Eintracht Frankfurt (Inka Grings) auf Sky Sport Bundesliga 1

Freitag:

15:30 Uhr: „Wer wird MVP?“ auf Sky Sport Bundesliga 1

18:00 Uhr: 2. Bundesliga live: Konferenz und Einzelspiele auf Sky Sport Bundesliga 1 bis 3

21:00 Uhr: „Meine Geschichte – das Leben von Andreas Luthe“ auf Sky Sport Bundesliga 1

21:30 Uhr: „Bundesliga – Deine Vorschau“ auf Sky Sport Bundesliga 1

22:30 Uhr: „Highlights XXL“ mit 1. FSV Mainz 05 – Bayer 04 Leverkusen auf Sky Sport Bundesliga 1

Super Samstag:

13:00 Uhr: 2. Bundesliga live: Konferenz und Einzelspiele auf Sky Sport Bundesliga 3 bis 6 (und 7 bis 10)

14:00 Uhr: „tipico Countdown“ + die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1

15:15 Uhr: Arminia Bielefeld – 1. FC Union Berlin auf Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga UHD

15:25 Uhr: VfB Stuttgart – VfL Bochum auf Sky Sport Bundesliga 3

15:25 Uhr: VfL Wolfsburg – 1899 Hoffenheim auf Sky Sport Bundesliga 4

15:25 Uhr: FC Augsburg – SC Freiburg auf Sky Sport Bundesliga 5

17:30 Uhr: „Alle Spiele, alle Tore: Die Interwetten Highlight-Show“ auf Sky Sport Bundesliga 2

17:30 Uhr: „tipico Topspiel der Woche“ 1. FC Köln – Eintracht Frankfurt auf Sky Sport Bundesliga 1, Sky Sport Bundesliga UHD und im Tactical Feed auf Sky Sport Bundesliga 3

20:00 Uhr: 2. Bundesliga live mit dem Topspiel 1. FC Nürnberg – Jahn Regensburg auf Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga UHD

21:15 Uhr: „Alle Spiele, alle Tore: Die Interwetten Highlight-Show“ auf Sky Sport Bundesliga 1

Super Sonntag:

11:30 Uhr: „Sky90 – die Fußballdebatte“ auf Sky Sport Bundesliga 1

13:00 Uhr: 2. Bundesliga live: Konferenz und Einzelspiele auf Sky Sport Bundesliga 1 bis 6

16:30 – 22:00 Uhr: „Dein Fußball Sonntag – Die Bundesliga Show“ auf Sky Sport Bundesliga 1

16:45 – 17:15 Uhr: „100% Meijer“ auf Sky Sport Bundesliga 1

17:30 – 18:00 Uhr: „Highlights XXL“ mit FC Bayern – SpVgg Greuther Fürth auf Sky Sport Bundesliga 1

18:00 – 18:30 Uhr: 2. Liga – „1. Sahne: Dein Rückblick“ auf Sky Sport Bundesliga 1

19:00 – 19:15 Uhr: „Lothar Matthäus spricht – Klartext“ auf Sky Sport Bundesliga 1

19:30 – 20:00 Uhr: „Highlights XXL“ mit Borussia Dortmund – Borussia Mönchengladbach auf Sky Sport Bundesliga 1

21:30 – 22:00 Uhr: „Highlights XXL“ mit Hertha BSC – RB Leipzig auf Sky Sport Bundesliga 1

23:00 Uhr: „Bundesliga kompakt“ auf Sky Sport Bundesliga 1

Montag:

18:30 Uhr: „Glanzparade – die Show mit Buschmann und Fuss“ auf Sky Sport Bundesliga 1

