Der Super Samstag der Deutschen Bundesliga live und exklusiv bei Sky: Adi Hütter & Borussia Mönchengladbach im Rheinderby beim 1. FC Köln, sowie Dortmund in Wolfsburg und Bayern gegen Bielefeld

Mit Michael Leopold und Sky Experte Didi Hamann ab 14:00 Uhr am Samstagnachmittag

Sky Experte Lothar Matthäus, Sebastian Hellmann und Wolff-Christoph Fuss berichten im Anschluss vom „tipico Topspiel der Woche“ aus der Allianz Arena in München

Der Sonntag unter anderem mit Rene Adler und Philipp Nagel sowie Lothar Matthäus bei „Sky90“ und allem rund um die Sonntagsspiele in „Dein Fußball Sonntag – Die Bundesliga Show“ mit den „Highlights XXL“

Die 2. Deutsche Bundesliga live: alle Partien des 15. Spieltags am Wochenende live, unter anderem FC Schalke 04 – SV Sandhausen und Holstein Kiel – Werder Bremen am Samstag sowie Hamburger SV – SV Ingolstadt und 1. FC Nürnberg – FC St. Pauli am Sonntag exklusiv

Das beste TV-Erlebnis: 1. FC Köln gegen Borussia Mönchengladbach, FC Bayern gegen Arminia Bielefeld und Holstein Kiel gegen Werder Bremen jeweils in UHD und HDR, innovative Features wie „Meine Konferenz“ und die „Was hab‘ ich verpasst?“-Funktion auf Sky Q

Derby am Rhein! Der 1. FC Köln empfängt am Samstagnachmittag Adi Hütter & Borussia Mönchengladbach und hofft auf den Einsatz seines Topstürmers Anthony Modeste. Der 33-jährige Franzose erlitt am vergangenen Spieltag beim 1:1 in Mainz eine Hüftprellung und musste verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Dennoch ist das Team um Trainer Steffen Baumgart optimistisch, dass es für Modeste, der in dieser Saison bereits achtmal traf, bis zum Anstoß um 15:30 Uhr reicht.

Parallel zum Rheinderby duellieren sich der VfL Wolfsburg und Borussia Dortmund, die beide am gestrigen Abend eine bittere Niederlage in der UEFA Champions League hinnehmen mussten. Während der VfL Wolfsburg in der Salzburg-Gruppe nach dem 0:2 in Sevilla jedoch weiterhin die Chance auf ein Weiterkommen hat, ist der BVB aufgrund der 1:3-Niederlage in Lissabon bereits ausgeschieden. Um so mehr will Schwarz-Gelb nun eine Reaktion in der Liga zeigen, damit der Rückstand auf die Bayern vor dem direkten Duell nächste Woche nicht größer wird.

Sky überträgt ab 14:00 Uhr den kompletten Samstag der Deutschen Bundesliga live und exklusiv. Moderator Michael Leopold begrüßt gemeinsam mit Sky Experte Didi Hamann die Zuschauer:innen zum „tipico Countdown“ und stimmt sie auf die Spiele des Nachmittags ein. Unter anderem empfängt der VfL Bochum den SC Freiburg und Hertha BSC den FC Augsburg.

Alle fünf Spiele des Nachmittags überträgt Sky wahlweise als Einzelspiele und in der Original Sky Konferenz.

„tipico Topspiel der Woche“ FC Bayern – Arminia Bielefeld

Direkt im Anschluss stehen sich im „tipico Topspiel der Woche“ der FC Bayern und Arminia Bielefeld gegenüber. Aufgrund von Corona-Infektionen und Quarantäne-Anordnungen steht dem Tabellenführer aktuell nur ein Rumpfkader zur Verfügung, der jedoch dennoch unbedingt drei Punkte gegen die Ostwestfalen einfahren soll, ehe der FCB zum Klassiker nach Dortmund reist.

Ab 17:30 Uhr begrüßen Sky Experte Lothar Matthäus, Moderator Sebastian Hellmann und Kommentator Wolff-Christoph Fuss die Zuschauer:innen zum Spiel aus der Allianz Arena. Neben der Live-Übertragung auf Sky Sport Bundesliga 1 und bietet Sky die Partie auch im Tactical Feed auf Sky Sport Bundesliga 3 an.

Zur Einstimmung auf den Samstagnachmittag widmet sich bereits am Donnerstagabend um 20:00 Uhr „Matchplan“ dem Duell zwischen dem 1. FC Köln und Adi Hütters Borussia Mönchengladbachern. In der Taktik-Challenge bei Moderator Jan Henkel vertritt Hannes Wolf den 1. FC Köln, während Mirko Slomka seinen Plan aus Sicht Mönchengladbachs präsentiert.

2. Deutsche Bundesliga am Samstagabend mit Holstein Kiel – Werder Bremen um 20:30 Uhr

Abgerundet wird der Samstagabend mit dem Nordduell zwischen Holstein Kiel und Werder Bremen. Die Hausherren stehen derzeit auf Rang 16 und wollen mit einem Sieg unbedingt die Abstiegsränge verlassen. Im Gegensatz dazu will Werder nach dem glücklichen 1:1 gegen Schalke den Anschluss nach oben nicht komplett verlieren.

2. Liga – 1. Sahne: Terodde Spezial am Samstag um 12:30 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 3

Simon Terodde hat mit seinem Treffer gegen Werder Bremen Dieter Schatzschneider als alleinigen Zweitliga-Rekordtorjäger abgelöst. Der 33-Jährige kann nun insgesamt 154 Treffer in 267 Zweitligaspielen vorweisen. Anlässlich dieses Rekords zeigt Sky am Samstag um 12:30 Uhr ein „2. Liga – 1. Sahne: Terodde Spezial“ auf Sky Sport Bundesliga 3.

„Bundesliga – Deine Vorschau“ am Freitag mit den Highlights des Freitagabendspiels

Eingeläutet wird das Wochenende der Deutschen Bundesliga bei Sky am Freitagabend ab 21:30 Uhr in „Bundesliga – Deine Vorschau“, in der Moderatorin Britta Hofmann mit Manuel Baum den anstehenden Bundesliga-Spieltag bespricht. Im Anschluss zeigt Sky ab 22:30 Uhr direkt nach Spielende eine ausführliche Zusammenfassung des Freitagabendspiels zwischen dem VfB Stuttgart und dem 1. FSV Mainz 05.

„Sky90“ und „Dein Fußball Sonntag – Die Bundesliga Show“ mit den Highlights der Sonntagsspiele

Die Spiele des Samstags, insbesondere das Topspiel am Abend, stehen auch am Morgen danach bei „Sky90“ im Fokus. Am Sonntag ab 11:30 Uhr begrüßt Moderator Patrick Wasserziehr dieses Mal u.a. Rene Adler und Philipp Nagel sowie Sky Experte Lothar Matthäus.

Nach den Live-Übertragungen der Sonntagsspiele der 2. Deutschen Bundesliga beginnt um 16:30 Uhr „Dein Fußball Sonntag – Die Show“ mit Britta Hofmann und Yannick Erkenbrecher, in deren Verlauf in „Highlights XXL“ direkt nach Abpfiff ausführliche Spielzusammenfassungen der beiden Bundesliga-Sonntagsspiele von knapp einer Viertelstunde Länge gezeigt werden – schneller nach Spielende und ausführlicher als Highlights irgendwo sonst zu sehen sind. Um 17:30 Uhr gibt es die Highlights von Oliver Glasners Eintracht Frankfurt gegen Union Berlin und um 19:30 Uhr die Zusammenfassung der Partie zwischen RB Leipzig und Bayer 04 Leverkusen.

Darüber hinaus werden am Bundesliga-Nachmittag die Ereignisse des Wochenendes ausführlich analysiert und diskutiert, unter anderem in den neuen Formaten „100% Meijer“ und „Lothar Matthäus spricht – Klartext“, in denen die bewährten Sky Experten zu Wort kommen werden. In „2. Liga – 1. Sahne“ wird auch der Spieltag der 2. Deutschen Bundesliga nochmals analysiert und abgerundet.

Der 12. Spieltag der Deutschen Bundesliga bei Sky



Donnerstag:

19:30 Uhr: „2. Bundesliga – Deine Vorschau“ auf Sky Sport News

20:00 Uhr: „Matchplan“ mit 1. FC Köln (Hannes Wolf) – Borussia Mönchengladbach (Mirko Slomka) auf Sky Sport Bundesliga 1

Freitag:

15:30 Uhr: „Wer wird MVP?“ auf Sky Sport Bundesliga 1

18:00 Uhr: 2. Bundesliga live: Konferenz und Einzelspiele auf Sky Sport Bundesliga 1 bis 3

21:00 Uhr: „Meine Geschichte – das Leben von Julian Görges“ auf Sky Sport Bundesliga 1

21:30 Uhr: „Bundesliga – Deine Vorschau“ auf Sky Sport Bundesliga 1

22:30 Uhr: „Highlights XXL“ mit VfB Stuttgart – 1. FSV Mainz 05 auf Sky Sport Bundesliga 1

Super Samstag:

12:30 Uhr: „2. Liga – 1. Sahne: Terodde Spezial“ auf Sky Sport Bundesliga 3

13:00 Uhr: 2. Bundesliga live: Konferenz und Einzelspiele auf Sky Sport Bundesliga 3 bis 6 (und 7 bis 10)

14:00 Uhr: „tipico Countdown“ + die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1

15:15 Uhr: 1. FC Köln – Borussia Mönchengladbach auf Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga UHD

15:25 Uhr: VfL Wolfsburg – Borussia Dortmund auf Sky Sport Bundesliga 3

15:25 Uhr: Hertha BSC – FC Augsburg auf Sky Sport Bundesliga 4

15:25 Uhr: VfL Bochum – SC Freiburg auf Sky Sport Bundesliga 5

15:25 Uhr: SpVgg Greuther Fürth – TSG 1899 Hoffenheim auf Sky Sport Bundesliga 6

17:30 Uhr: „Alle Spiele, alle Tore: Die Interwetten Highlight-Show“ auf Sky Sport Bundesliga 2

17:30 Uhr: „tipico Topspiel der Woche“ FC Bayern – Arminia Bielefeld auf Sky Sport Bundesliga 1, Sky Sport Bundesliga UHD und im Tactical Feed auf Sky Sport Bundesliga 3

20:00 Uhr: 2. Bundesliga live mit dem Topspiel Holstein Kiel – Werder Bremen auf Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga UHD

21:15 Uhr: „Alle Spiele, alle Tore: Die Interwetten Highlight-Show“ auf Sky Sport Bundesliga 1

Super Sonntag:

11:30 Uhr: „Sky90 – die Fußballdebatte“ auf Sky Sport Bundesliga 1

13:00 Uhr: 2. Bundesliga live: Konferenz und Einzelspiele auf Sky Sport Bundesliga 1 bis 6

16:30 – 22:00 Uhr: „Dein Fußball Sonntag – Die Bundesliga Show“ auf Sky Sport Bundesliga 1

16:45 – 17:15 Uhr: „100% Meijer“ auf Sky Sport Bundesliga 1

17:30 – 18:00 Uhr: „Highlights XXL“ mit Eintracht Frankfurt – 1. FC Union Berlin auf Sky Sport Bundesliga 1

18:00 – 18:30 Uhr: 2. Liga – „1. Sahne: Dein Rückblick“ auf Sky Sport Bundesliga 1

19:00 – 19:15 Uhr: „Lothar Matthäus spricht – Klartext“ auf Sky Sport Bundesliga 1

19:30 – 20:00 Uhr: „Highlights XXL“ mit RB Leipzig – Bayer 04 Leverkusen auf Sky Sport Bundesliga 1

23:00 Uhr: „Bundesliga kompakt“ auf Sky Sport Bundesliga 1

Montag:

18:30 Uhr: „Glanzparade – die Show mit Buschmann und Fuss“ auf Sky Sport Bundesliga 1

Beitragsbild: Imago