Der Super Samstag der Deutschen Bundesliga mit dem FC Bayern in Freiburg und Dortmund gegen Leipzig live und exklusiv bei Sky

Mit Britta Hofmann und Sky Experte Didi Hamann ab 14:00 Uhr am Samstagnachmittag

Sky Experte Lothar Matthäus, Sebastian Hellmann und Wolff-Christoph Fuss berichten im Anschluss vom „tipico Topspiel der Woche“ aus dem Signal Iduna Park

Der Sonntag unter anderem mit Heribert Bruchhagen, Dennis Aogo sowie Sky Experte Lothar Matthäus bei „Sky90“ und allem rund um die Sonntagsspiele in „Dein Fußball Sonntag – Die Bundesliga Show“ mit den „Highlights XXL“

Nachholspiel FC Augsburg – 1. FSV Mainz 05 am Mittwoch ab 18:15 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1

Das beste TV-Erlebnis: SC Freiburg gegen FC Bayern, Borussia Dortmund gegen RB Leipzig und Hansa Rostock gegen FC St. Pauli jeweils in UHD und HDR, innovative Features wie „Meine Konferenz“ und die „Was hab‘ ich verpasst?“-Funktion auf Sky Q

Wien, 31. März 2022 – Die Deutsche Bundesliga ist nach der Länderspielpause zurück und hat am Samstag viele spannende Duelle parat. Unter anderem empfängt am Nachmittag der fünftplatzierte SC Freiburg den Spitzenreiter FC Bayern München. Auch wenn der letzte Freiburger Sieg über die Bayern rund sieben Jahre zurückliegt, rechnet sich die Streich-Elf vor heimischer Kulisse durchaus Chancen aus, sind die Breisgauer schließlich seit sieben Pflichtspielen ungeschlagen. Beim FCB hingegen schielt man mit einem Auge bereits auf das Viertelfinal-Hinspiel in der UEFA Champions League gegen Villareal – live bei Sky Sport Austria.





Sky überträgt ab 14:00 Uhr den kompletten Bundesliga-Samstag live und exklusiv. Moderatorin Britta Hofmann begrüßt gemeinsam mit Sky Experte Didi Hamann die Zuschauer:innen zum „tipico Countdown“ und stimmt sie auf die Spiele des Nachmittags ein. Unter anderem trifft Bayer Leverkusen auf Hertha BSC und Felix Magath, der nach überstandener Corona-Infektion nun endlich sein Debüt auf der Hertha-Trainerbank feiern darf. Außerdem empfängt Arminia Bielefeld im direkten Abstiegsduell den VfB Stuttgart.



Alle fünf Spiele des Nachmittags überträgt Sky wahlweise als Einzelspiele und in der Original Sky Konferenz.



Zur Einstimmung auf den Samstag widmet sich bereits am Donnerstagabend um 20:00 Uhr „Matchplan“ dem Duell zwischen dem SC Freiburg und dem FC Bayern. In der Taktik-Challenge bei Moderator Jan Henkel vertritt Achim Beierlorzer den SC Freiburg, während Manuel Baum seinen Plan aus Sicht des FC Bayern präsentiert.



Borussia Dortmund gegen RB Leipzig im „tipico Topspiel der Woche“

Nach dem 1:1 beim 1. FC Köln machte sich beim BVB Ernüchterung breit. Die Distanz auf den Tabellenersten FC Bayern beträgt nun wieder sechs Punkte und die Borussia konnte zuletzt spielerisch nicht überzeugen. Da hilft es wenig, dass Stürmerstar Erling Haaland nach der Länderspielpause angeschlagen aus Norwegen zurückkehrte. Sein Einsatz ist derzeit noch fraglich. Der 21-Jährige wäre für die Dortmunder Offensive im Topspiel gegen RB Leipzig jedoch von großer Bedeutung, nachdem sie das Hinspiel bereits ohne Haaland bestreiten mussten und in Leipzig 1:2 verloren.



Ab 17:30 Uhr begrüßen Sky Experte Lothar Matthäus, Moderator Sebastian Hellmann und Kommentator Wolff-Christoph Fuss die Zuschauer:innen aus dem Signal Iduna Park. Neben der Live-Übertragung auf Sky Sport Bundesliga 1 bietet Sky die Partie auch im Tactical Feed auf Sky Sport Bundesliga 3 an.





2. Deutsche Bundesliga: Hansa Rostock – FC St. Pauli am Samstagabend live

Nach dem Topspiel in der Bundesliga folgt um 20:30 Uhr die Partie zwischen den Traditionsklubs Hansa Rostock und FC St. Pauli. St. Pauli, derzeit auf Rang eins, will seinen Platz unbedingt vor den punktgleichen Bremern verteidigen, die tags darauf in Sandhausen ranmüssen. Stefan Hempel und Sky Experte Torsten Mattuschka kommentieren live aus dem Ostseestadion.



„Bundesliga – Deine Vorschau“ am Freitag mit den Highlights des Freitagabendspiels

Eingeläutet wird das Wochenende der Deutschen Bundesliga bei Sky am Freitagabend ab 21:30 Uhr in „Bundesliga – Deine Vorschau“, in der Moderator Yannick Erkenbrecher mit Dennis Aogo den anstehenden Bundesliga-Spieltag bespricht. Im Anschluss zeigt Sky ab 22:30 Uhr direkt nach Spielende eine ausführliche Zusammenfassung des Freitagabendspiels zwischen dem 1. FC Union Berlin und dem 1. FC Köln.



„Sky90“ und „Dein Fußball Sonntag – Die Bundesliga Show“ mit den Highlights der Sonntagsspiele

Die Spiele des Samstags, insbesondere das Topspiel am Abend, stehen auch am Morgen danach bei „Sky90“ im Fokus. Am Sonntag ab 11:30 Uhr begrüßt Moderator Patrick Wasserziehr dieses Mal u.a. Heribert Bruchhagen, Dennis Aogo sowie Sky Experte Lothar Matthäus.



Nach den Live-Übertragungen der Sonntagsspiele der 2. Deutschen Bundesliga beginnt um 16:30 Uhr „Dein Fußball Sonntag – Die Show“ mit Nele Schenker und Michael Leopold, in deren Verlauf in „Highlights XXL“ direkt nach Abpfiff ausführliche Spielzusammenfassungen der beiden Bundesliga-Sonntagsspiele von knapp einer Viertelstunde Länge gezeigt werden – schneller nach Spielende und ausführlicher als Highlights irgendwo sonst zu sehen sind. Um 17:30 Uhr gibt es die Highlights von FC Augsburg gegen VfL Wolfsburg und um 19:30 Uhr die Zusammenfassung der Partie Borussia Mönchengladbach gegen 1. FSV Mainz 05.



Darüber hinaus werden am Bundesliga-Nachmittag die Ereignisse des Wochenendes ausführlich analysiert und diskutiert, unter anderem in den neuen Formaten „100% Meijer“ und „Lothar Matthäus spricht – Klartext“, in denen die bewährten Sky Experten zu Wort kommen. In „2. Liga – 1. Sahne“ wird auch der Spieltag der 2. Bundesliga nochmals analysiert und abgerundet.





Der 28. Spieltag der Deutschen Buindesliga bei Sky



Donnerstag:

19:30 Uhr: „2. Bundesliga – Deine Vorschau“ auf Sky Sport News



20:00 Uhr: „Matchplan“ mit SC Freiburg (Achim Beierlorzer) – FC Bayern (Manuel Baum) auf Sky Sport Bundesliga 1



Freitag:

15:30 Uhr: „Wer wird MVP?“ auf Sky Sport Bundesliga 1



18:00 Uhr: 2. Bundesliga live: Konferenz und Einzelspiele auf Sky Sport Bundesliga 1 bis 3



21:00 Uhr: „Meine Geschichte – das Leben von Jannes Horn“ auf Sky Sport Bundesliga 1



21:30 Uhr: „Bundesliga – Deine Vorschau“ auf Sky Sport Bundesliga 1

22:30 Uhr: „Highlights XXL“ mit 1. FC Union Berlin – 1. FC Köln auf Sky Sport Bundesliga 1



Super Samstag:

13:00 Uhr: 2. Bundesliga live: Konferenz und Einzelspiele auf Sky Sport Bundesliga 3 bis 6 (und 7 bis 10)

14:00 Uhr: „tipico Countdown“ + die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1



15:15 Uhr: SC Freiburg – FC Bayern auf Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga UHD

15:25 Uhr: Bayer Leverkusen – Hertha BSC auf Sky Sport Bundesliga 3

15:25 Uhr: Eintracht Frankfurt – SpVgg Greuther Fürth auf Sky Sport Bundesliga 4

15:25 Uhr: Arminia Bielefeld – VfB Stuttgart auf Sky Sport Bundesliga 5

15:25 Uhr: 1899 Hoffenheim – VfL Bochum auf Sky Sport Bundesliga 6



17:30 Uhr: „Alle Spiele, alle Tore: Die Interwetten Highlight-Show“ auf Sky Sport Bundesliga 2



17:30 Uhr: „tipico Topspiel der Woche“ Borussia Dortmund – RB Leipzig auf Sky Sport Bundesliga 1, Sky Sport Bundesliga UHD und im Tactical Feed auf Sky Sport Bundesliga 3

20:00 Uhr: 2. Bundesliga live mit dem Topspiel Hansa Rostock – FC St. Pauli auf Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga UHD

21:15 Uhr: „Alle Spiele, alle Tore: Die Interwetten Highlight-Show“ auf Sky Sport Bundesliga 1



Super Sonntag:

11:30 Uhr: „Sky90 – die Fußballdebatte“ auf Sky Sport Bundesliga 1



13:00 Uhr: 2. Bundesliga live: Konferenz und Einzelspiele auf Sky Sport Bundesliga 1 bis 6

16:30 – 22:00 Uhr: „Dein Fußball Sonntag – Die Bundesliga Show“ auf Sky Sport Bundesliga 1

16:45 – 17:15 Uhr: „100% Meijer“ auf Sky Sport Bundesliga 1



17:30 – 18:00 Uhr: „Highlights XXL“ mit FC Augsburg – VfL Wolfsburg auf Sky Sport Bundesliga 1



18:00 – 18:30 Uhr: 2. Liga – „1. Sahne: Dein Rückblick“ auf Sky Sport Bundesliga 1

19:00 – 19:15 Uhr: „Lothar Matthäus spricht – Klartext“ auf Sky Sport Bundesliga 1



19:30 – 20:00 Uhr: „Highlights XXL“ mit Borussia Mönchengladbach – 1. FSV Mainz 05auf Sky Sport Bundesliga 1



23:00 Uhr: „Bundesliga kompakt“ auf Sky Sport Bundesliga 1



Montag:

18:30 Uhr: „Glanzparade – die Show mit Buschmann und Fuss“ auf Sky Sport Bundesliga 1



Mittwoch:

18:15 Uhr: FC Augsburg – 1. FSV Mainz 05 auf Sky Sport Bundesliga 1 (Nachholspiel vom 26. Spieltag)

