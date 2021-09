Der „Super-Samstag“ mit Bayern gegen Bochum sowie Köln gegen Leipzig in der Deutschen Bundesliga sowie dem Nordderby Werder gegen HSV in der 2. Deutschen Bundesliga live auf Sky

Der „Super Samstag“ mit Michael Leopold und Sky Experte Didi Hamann mit Bayern München gegen VfL Bochum am Nachmittag

Sebastian Hellmann und Sky Experte Lothar Matthäus beim Topspiel 1. FC Köln gegen RB Leipzig

Die lang ersehnte Rückkehr des Nordderbys Werder Bremen gegen Hamburger SV am Samstagabend ab 20:00 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 2

„Sky90“ am Sonntag mit Armin Veh, Felix Magath und Lothar Matthäus

„Matchplan“ zu Bayern gegen Bochum mit Hannes Wolf und Daniel Thioune am Donnerstag, „Wer wird MVP?“ und „Meine Geschichte – das Leben von „Yannik Vestergaard“ am Freitagabend, alles rund um die Sonntagsspiele in „Dein Fußball Sonntag – Die Bundesliga Show“

Das beste TV-Erlebnis: Bayern gegen Bochum, Köln gegen Leipzig und Bremen gegen Hamburg jeweils in UHD und HDR, innovative Features wie „Meine Konferenz“ und die „Was hab‘ ich verpasst?“-Funktion auf Sky Q

In der Deutschen Bundesliga steht der fünfte Spieltag auf dem Programm. Zunächst treffen am Samstagnachmittag Bayern München und der VfL Bochum aufeinander. Der Rekordmeister präsentierte sich bei den deutlichen Erfolgen gegen RB Leipzig und FC Barcelona in der UEFA Champions League in starker Frühform und geht als haushoher Favorit ins Heimspiel gegen den Aufsteiger. Zur Einstimmung auf das Spiel widmet sich bereits am Donnerstagabend um 20:00 Uhr „Matchplan“ dem Duell. In der Taktik-Challenge bei Moderator Jan Henkel schlüpft Hannes Wolf in die Rolle des Bayern-Trainers und Daniel Thioune präsentiert ihre Herangehensweise aus Sicht des VfL Bochum.

Sky überträgt ab 14:00 Uhr den kompletten Bundesliga-Samstag live und exklusiv. Gemeinsam mit dem Sky Experten Didi Hamann begrüßt Moderator Michael Leopold die Zuschauer zum „tipico Countdown“ und stimmt sie auf die Spiele des Nachmittags ein. Außer Bayern gegen Bochum stehen noch die Partien Augsburg gegen Gladbach, Mainz gegen Freiburg und Bielefeld gegen Hoffenheim auf dem Programm.

Alle Spiele des Nachmittags überträgt Sky live und exklusiv, wahlweise als Einzelspiele und in der Original Sky Konferenz

Direkt im Anschluss an den Bundesliga-Nachmittag treffen im „tipico Topspiel der Woche“ der 1. FC Köln und RB Leipzig aufeinander. Während die Domstädter solide mit sieben Punkten in die neue Saison gestartet sind, stehen die Leipziger nach bereits drei Niederlagen und nur drei Punkten vor der Partie schon unter Druck. Ab 17:30 Uhr begrüßen Sky Experte Lothar Matthäus, Moderator Sebastian Hellmann und Kommentator Wolff-Christoph Fuss die Zuschauer zum Spiel in Köln. Neben der Live-Übertragung auf Sky Sport Bundesliga 1 bietet Sky die Partie auch im Tactical Feed auf Sky Sport Bundesliga 3 an.

Das Nordderby Werder Bremen gegen den HSV am Samstag live bei Sky

Dreieinhalb Jahre mussten die Fußballfans warten, am Samstag kommt es in der 2. Deutschen Bundesliga wieder zum traditionsreichen und brisanten Duell zwischen Werder Bremen und dem Hamburger SV. Das 137. Nordderby ist das erste in der 2. Deutschen Bundesliga. Beide Teams erhoffen sich eine Rückkehr in die Deutsche Bundesliga und da würde ein Erfolg gegen den Rivalen erheblich Rückenwind bringen.

Sky überträgt das Topspiel der 2. Deutschen Bundesliga am Samstagabend live ab 20:00 Uhr. Stefan Hempel und Torsten Mattuschka kommentieren die Begegnung. Sky zeigt das Spiel zudem in bester UHD/HDR-Qualität.

„Sky90“, „100% Meijer“ und „Lothar Matthäus spricht – Klartext“ am Sonntag

Neben den umfassenden Live-Übertragungen aus der Deutschen Bundesliga und 2. Deutschen Bundesliga dürfen sich Sky Kunden auf zahlreiche neue und bewährte Formate freuen – und das an jedem Tag der Woche. Nach dem neuen „Super Samstag“ eröffnet die Fußballdebatte „Sky90“, die ab sofort wieder exklusiv auf Sky Sport Bundesliga zu sehen sein wird, den neuen „Super Sonntag“. Zu Gast sind die Ex-Bundesligatrainer Felix Magath und Armin Veh sowie der Sky Experte Lothar Matthäus.

Nach den Live-Übertragungen der Sonntagsspiele der 2. Bundesliga beginnt um 16:30 Uhr „Dein Fußball Sonntag – Die Show“ mit Michael Leopold und Nele Schenker, in deren Verlauf in „Highlights XXL“ direkt nach Abpfiff ausführliche Spielzusammenfassungen der drei Bundesliga-Sonntagsspiele von knapp einer Viertelstunde Länge gezeigt werden – schneller nach Spielende und ausführlicher als Highlights irgendwo sonst zu sehen sind. Um 17:30 Uhr gibt es die Highlights von VfB Stuttgart gegen Bayer 04 Leverkusen, um 19.30 Uhr die Zusammenfassung der Partie zwischen Borussia Dortmund und Union Berlin sowie um 21:30 Uhr die Highlights von VfL Wolfsburg gegen Eintracht Frankfurt.

Darüber hinaus werden am Bundesliga-Nachmittag die Ereignisse des Wochenendes ausführlich analysiert und diskutiert, unter anderem in den neuen Formaten „100% Meijer“ und „Lothar Matthäus spricht – Klartext“, in denen die bewährten Sky Experten zu Wort kommen werden. In „2. Liga – 1. Sahne“ wird auch der Spieltag der 2. Deutschen Bundesliga nochmal analysiert und abgerundet.

Das beste TV-Erlebnis mit Sky Q: „Meine Konferenz“, über 100 Spiele in UHD-HDR, „Was hab‘ ich verpasst?“ und zahlreiche Inhalte auf Abruf

An jedem Spieltag dürfen sich Sky Q Kunden auf spezielle Features freuen, mit denen sie die Bundesliga-Spiele am „Super Samstag“ auf besondere Art und Weise erleben können. Mit der „Meine Konferenz“-Funktion können die Zuschauer eine Live-Konferenz ganz nach ihren Wünschen zusammenstellen. Zudem bietet die „Was hab‘ ich verpasst?“-Funktion die Möglichkeit, Schlüsselmomente wie Tore, Elfmeter und Platzverweise während der Live-Übertragung jederzeit auf Knopfdruck abzurufen, ohne dabei das laufende Spiel verlassen zu müssen. Darüber hinaus stehen auf Sky Q die meisten Formate, Highlight-Sendungen und viele weitere Inhalte auch auf Abruf zur Verfügung.

Sky Q Kunden mit UHD-Option können die Begegnung Bayern gegen Bochum, das Topspiel Köln gegen Leipzig und das Nordderby Werder gegen SV auch in Ultra HD und HDR auf Sky Sport Bundesliga UHD genießen.

Der 5. Spieltag der Deutschen Bundesliga und der 7. Spieltag der 2. Deutschen Bundesliga bei Sky:

Donnerstag:

20:00 Uhr: „Matchplan“ mit Bayern München – VfL Bochum auf Sky Sport Bundesliga 1

Gäste: Hannes Wolf und Daniel Thioune

Freitag:

15:30 Uhr: „Wer wird MVP?“ auf Sky Sport Bundesliga 1

18:00 Uhr: 2. Bundesliga live auf Sky Sport Bundesliga 1 bis 3

Moderator: Hartmut von Kameke

21:00 Uhr: „Meine Geschichte – das Leben von Yannik Vestergaard“ auf Sky Sport Bundesliga 1

21:30 Uhr: „Bundesliga – Deine Vorschau“ auf Sky Sport Bundesliga 1

Moderation: Britta Hofmann

Experte: Mirko Slomka

22:30 Uhr: „Highlights XXL“ mit Hertha BSC – SpVgg. Greuther Fürth auf Sky Sport Bundesliga 1

Super Samstag:

13:00 Uhr: 2. Bundesliga live auf Sky Sport Bundesliga 3 bis 6 (und 7 bis 10)

Moderation: Peter Hardenacke

14:00 Uhr: „tipico Countdown“ + die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1

Moderation: Michael Leopold

Experte: Didi Hamann

15:15 Uhr: Bayern München – VfL Bochum auf Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga UHD

15:25 Uhr: FC Augsburg – Borussia Mönchengladbach auf Sky Sport Bundesliga 3

15:25 Uhr: 1. FSV Mainz 05 – SC Freiburg auf Sky Sport Bundesliga 4

15:25 Uhr: Arminia Bielefeld – TSG 1899 Hoffenheim auf Sky Sport Bundesliga 5

17:30 Uhr: „Alle Spiele, alle Tore: Die Interwetten Highlight-Show“ auf Sky Sport Bundesliga 2

17:30 Uhr: „tipico Topspiel der Woche“ 1. FC Köln – RB Leipzig auf Sky Sport Bundesliga 1, Sky Sport Bundesliga UHD und im Tactical Feed auf Sky Sport Bundesliga 3

Moderator: Sebastian Hellmann

Experte: Lothar Matthäus

Kommentator: Wolff-Christoph Fuss

20:00 Uhr: 2. Bundesliga live mit dem Topspiel Werder Bremen – Hamburger SV auf Sky Sport Bundesliga 2

Moderator/Kommentar: Stefan Hempel

Experte/Co-Kommentator: Torsten Mattuschka

21:15 Uhr: „Alle Spiele, alle Tore: Die Interwetten Highlight-Show“ auf Sky Sport Bundesliga 1

Super Sonntag:

11:30 Uhr: „Sky90 – die Fußballdebatte“ auf Sky Sport Bundesliga 1

Moderator: Patrick Wasserziehr

Gäste: Armin Veh, Felix Magath und Lothar Matthäus

13:00 Uhr: 2. Bundesliga live auf Sky Sport Bundesliga 1 bis 4

Moderation: Nele Schenker

Experte: Torsten Mattuschka

16:30 – 20:15 Uhr: „Dein Fußball Sonntag – Die Bundesliga Show“ auf Sky Sport Bundesliga 1

Moderation: Britta Hofmann und Yannick Erkenbrecher

16:45 – 17:15 Uhr: „100% Meijer“ auf Sky Sport Bundesliga 1

17:30 – 18:00 Uhr: „Highlights XXL“ mit VfB Stuttgart – Bayer 04 Leverkusen auf Sky Sport Bundesliga 1

18:30 – 19:00 Uhr: Fußball 360 Grad auf Sky Sport Bundesliga 1

19:00 – 19:15 Uhr: „Lothar Matthäus spricht – Klartext“ auf Sky Sport Bundesliga 1

19:30 – 20:00 Uhr: „Highlights XXL“ mit Borussia Dortmund – Union Berlin auf Sky Sport Bundesliga 1

21:30 – 22:00 Uhr: „Highlights XXL“ mit VfL Wolfsburg – Eintracht Frankfurt auf Sky Sport Bundesliga 1

23:00 Uhr: „Bundesliga kompakt“ auf Sky Sport Bundesliga 1