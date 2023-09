Der Super-Sport-September live bei Sky Sport Austria

Der Hit in der ADMIRAL Bundesliga: Salzburg – SK Rapid am Sonntag (3.9.) ab 16:00 Uhr live bei Sky Sport Austria

Außerdem im Super-Sport-September: Vizemeister gegen Meister bei SK Sturm – Salzburg am 16.9. und SK Rapid – SK Sturm am 24.9. live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Der Auftakt zur UEFA Champions League mit Salzburgs erstem Gruppenspiel sowie allen weiteren Partien der ersten Runde am 19. & 20.9. live bei Sky Sport Austria

Der Startschuss zur UEFA Europa League mit dem SK Sturm und dem LASK und zur UEFA Europa Conference League am 21.9. live

Der Kracher in der Deutschen Bundesliga: RB Leipzig gegen den FC Bayern am 30.9. live & exklusiv

Ein Topspiel nach dem anderen in der Premier League: Arsenal – Manchester United, Arsenal – Tottenham sowie Tottenham – Liverpool live & exklusiv

Sky läutet in den kommenden Tagen den Super-Sport-September ein, in dem ein Highlight das nächste jagt. Der Kracher in der ADMIRAL Bundesliga Salzburg gegen SK Rapid am Sonntag ist das erste von zahlreichen Highlights in den packenden Sportwochen bei Sky Sport Austria.

Die Hits der ADMIRAL Bundesliga

Sky Seher:innen müssen nicht lange auf den Auftakt-Hit im September warten: Schon am 3.9. empfängt Salzburg den SK Rapid zum „Klassiker“. Für die Mozartstädter geht es Schlag auf Schlag weiter, denn am 16.9. muss der Meister zum Vizemeister, wenn der SK Sturm zum Gastspiel lädt. Die Grazer treffen außerdem am 24.9. im Traditionsduell in Wien-Hütteldorf auf den SK Rapid. Alle Spiele der ADMIRAL Bundesliga gibt es nur bei Sky Sport Austria live.

Alle Spiele des ersten Spieltags der UEFA Champions League

Nach der Auslosung der UEFA Champions League Gruppen dürfen sich Fußball-Fans auf eine Vielzahl von Hammer-Duellen schon in der Gruppenphase freuen. Für die Salzburger geht es in Gruppe D gegen Benfica Lissabon, Inter Mailand und Real Sociedad. Alle Spiele des ersten Spieltags der UEFA Champions League sind am 19. & 20. September live bei Sky Sport Austria zu sehen.

Auftakt zur UEFA Europa League und UEFA Europa Conference League

Einen Tag nach der UEFA Champions League starten auch die UEFA Europa League und die UEFA Europa Conference League in die neue Saison. Österreichs Vertreter SK Sturm und LASK sind erstmals am 21. September im Einsatz. Alle Spiele der UEFA Europa League und UEFA Conference League sind nur bei Sky Sport Austria live zu sehen.

Der Kracher in der Deutschen Bundesliga

Der Saisonstart der Deutschen Bundesliga verspricht schon nach den ersten Wochen Spannung im Titelkampf, im Rennen um die internationalen Startplätze, sowie im Abstiegskampf. Als absolutes Highlight trifft am Samstag, 30.9., RB Leipzig mit Xaver Schlager, Nicolas Seiwald und Christoph Baumgartner auf den FC Bayern mit Konrad Laimer. Der Kracher der Deutschen Bundesliga ist live & exklusiv bei Sky zu sehen.

Ein Topspiel nach dem anderen in der Premier League

Auch die Premier League bietet im September Woche für Woche Spektakel. Unter anderem kommt es zu den Hits zwischen Arsenal und Manchester United am Sonntag, 3.9., dem Nord-London-Derby Arsenal gegen Tottenham am Sonntag, 24.9., und dem Duell zwischen Tottenham und Jürgen Klopps Liverpool am Samstag, 30.9. Die Premier League ist live & exklusiv bei Sky zu sehen.

