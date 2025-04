Der Titelkampf spitzt sich zu: Die 28. Runde der ADMIRAL Bundesliga live bei Sky Sport Austria

Der Kracher Sturm Graz gegen Austria Wien am Sonntag ab 16:30 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

Joachim Standfest kommentiert das Spitzenspiel an der Seite von Martin Konrad

Zuvor in der Meistergruppe: SK Rapid – Blau-Weiß Linz und WAC – Red Bull Salzburg live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Die Spiele in der Qualifikationsgruppe: TSV Hartberg – GAK am Freitag, LASK – Austria Klagenfurt und SCR Altach – WSG Tirol am Samstag live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Im Anschluss an das Abendspiel am Sonntag zeigt Sky ab 19:35 Uhr das Duell in der ADMIRAL Frauen Bundesliga zwischen dem SK Sturm Graz und dem FK Austria Wien mit Irene Fuhrmann als Expertin & Co-Kommentatorin live aus der Merkur Arena

Die Experten am Wochenende: Mario Sonnleitner am Freitag, Sky Experte Thomas Silberberger am Samstag sowie am Sonntag Sky Experte Hans Krankl im Stadion in Hütteldorf und Andreas Herzog im Studio

Die ADMIRAL Bundesliga mit Sky X live streamen

Das Rennen um die Meisterschaft geht in die heiße Phase und die Austria könnte am Sonntag mit einem Sieg in Graz den ersten Tabellenplatz übernehmen. Rapid hingegen befindet sich auf sportlicher Talfahrt und möchte diese nach dem Trainerwechsel mit einem Sieg gegen Blau-Weiß Linz stoppen. Mit Sky sind Fans wie gewohnt bei allen Spielen der 28. Runde live dabei, wenn sich Österreichs beste Teams gegenüberstehen.

Das Duell an der Tabellenspitze Sturm Graz gegen Austria Wien mit Joachim Standfest als Co-Kommentator am Sonntag live bei Sky

Nur vier Tage nach der Niederlage in Wien-Favoriten trifft Sturm Graz erneut auf die Austria, diesmal in Graz. In der Tabelle trennen die beiden Teams nur noch drei Punkte. Mit einem erneuten Sieg könnte die Austria den ersten Platz erobern. In der laufenden Saison mussten die Blackies allerdings erst eine Heimniederlage hinnehmen. Gelingt den Veilchen der Doppelschlag oder kann Sturm sie auf Abstand halten? Die Antwort auf diese Frage gibt es live auf Sky Sport Austria 1. Joachim Standfest kommentiert das Spiel als Co-Kommentator an der Seite von Martin Konrad.

Zuvor empfängt Rapid den FC Blau-Weiß Linz in Hütteldorf. Nachdem die Wiener auch das zweite Auswärtsspiel der Saison im Hofmann Personal Stadion verloren haben, trennt sie nur noch ein Punkt von den Linzern und dem letzten Platz in der Meistergruppe. Schaffen die Hütteldorfer nach der Trennung von Robert Klauß unter Interimstrainer Stefan Kulovits den Weg zurück auf die Siegerstraße? Fans sehen diese Partie live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2.

Zur selben Zeit reisen die Bullen aus Salzburg nach Kärnten zum WAC. Nach dem Unentschieden am vergangenen Spieltag mussten die Mozartstädter den zweiten Platz wieder abgeben. Mit einer Niederlage gegen die Lavanttaler könnten sie sogar auf den vierten Tabellenplatz abrutschen. Dieses Spiel ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 zu sehen.

Ab 14:00 Uhr starten Moderator Marko Stankovic und Sky Experte Andreas Herzogam Sonntag mit der Vorberichterstattung für die Partien der Meistergruppe. Die Einzelvorläufe für die Spiele starten jeweils zehn Minuten vor Anpfiff auf den Einzelfeeds. Der Vorlauf für die Partie Sturm Graz gegen Austria Wien startet ab 16:30 Uhr auf Sky Sport Austria 1.

Die Qualifikationsgruppe am Freitag und Samstag live & exklusiv bei Sky

Am Freitag reist Aufsteiger GAK nach Hartberg. Die Grazer befinden sich mitten im Abstiegskampf und brauchen jeden Punkt. Für die Hartberger geht es darum, den zweiten Tabellenplatz zu festigen. Dieses Spiel gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1. Ab 19:00 Uhr empfängt Moderatorin Kimberly Budinsky die Zuschauer:innen gemeinsam mit Experte Mario Sonnleitner aus Hartberg.

Am Samstag kommt es in der Qualifikationsgruppe zum erneuten Aufeinandertreffen zwischen dem LASK und Austria Klagenfurt. Die Linzer konnten auch das erste Spiel nach der Trennung von Markus Schopp für sich entscheiden und haben somit weiterhin keine Punkte liegengelassen. Allerdings mussten sie das erste Gegentor im Finaldurchgang hinnehmen. Gelingt Peter Pacult und seinem Team eine Überraschung? Dieses Match ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 zu sehen.

Zeitgleich empfängt Altach im Kampf gegen den Abstieg die WSG Tirol. Die Vorarlberger liegen nach wie vor auf dem letzten Tabellenplatz. Ein voller Erfolg wäre im Abstiegskampf von großer Bedeutung. Die Tiroler möchten sich mit einem weiteren Sieg absichern. Diese Partie gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3.

Am Samstag begrüßen Moderator Michael Ganhör und Sky Experte Thomas Silberberger die Zuschauer:innen ab 16:30 Uhr mit der Vorberichterstattung für die Spiele der Qualifikationsgruppe. Die Einzelvorläufe für die Spiele starten jeweils zehn Minuten vor Anpfiff auf den Einzelfeeds. Fans dürfen sich außerdem auf die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 freuen.

Der Schlager in der ADMIRAL Frauen Bundesliga zwischen Sturm Graz und Austria Wien am Sonntag live bei Sky

Im Anschluss an das Herrenspiel zeigt Sky ab 19:35 Uhr mit der Begegnung zwischen Sturm Graz und Austria Wien in der ADMIRAL Frauen Bundesliga ein weiteres Spiel aus der Merkur Arena. Moderatorin Lisa Perstaller begrüßt Ex-ÖFB-Teamchefin Irene Fuhrmann als Expertin, die auch als Co-Kommentatorin an der Seite von Benjamin Vollmann im Einsatz sein wird. Die zweitplatzierten Wienerinnen wollen mit einem Sieg in Graz das Rennen um die Meisterschaft spannend halten. Zu sehen ist die Partie live auf Sky Sport Austria 2.

Zwei Wochen später, am 11. Mai, zeigt Sky außerdem das Duell in der ADMIRAL Frauen Bundesliga zwischen Austria Wien und der First Vienna live.

Die Sky Live-Spiele der ADMIRAL Bundesliga und ADMIRAL Frauen Bundesliga am Wochenende:

Freitag, 25. April 2025

19:00 Uhr

TSV Egger Glas Hartberg – Grazer AK 1902 live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Kimberly Budinsky

Experte: Mario Sonnleitner

Samstag, 26. April 2025

16:30 Uhr

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

16:50 Uhr

LASK – SK Austria Klagenfurt live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

CASHPOINT SCR Altach – WSG Tirol live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Michael Ganhör

Sky Experte: Thomas Silberberger

Sonntag, 27. April 2025

14:00 Uhr

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

14:20 Uhr

SK Rapid – FC Blau-Weiß Linz live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

RZ Pellets WAC – FC Red Bull Salzburg live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

16:30 Uhr

SK Puntigamer Sturm Graz – FK Austria Wien live auf Sky Sport Austria 1

Kommentator: Martin Konrad

Co-Kommentator: Joachim Standfest

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Marko Stankovic

Sky Experte (Stadion Rapid): Hans Krankl

Sky Experte: Andreas Herzog

19:35 Uhr

ADMIRAL Frauen Bundesliga: SK Sturm Graz – FK Austria Wien live auf Sky Sport Austria 2

Moderation: Lisa Perstaller

Expertin & Co-Kommentatorin: Irene Fuhrmann

Kommentator: Benjamin Vollmann

Artikelbild: GEPA