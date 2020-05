Der torgefährlichste Abwehrspieler Europas: Hinteregger stellt Ligarekord auf

Eintracht Frankfurts Martin Hinteregger hat durch seinen Doppelpack in der Partie gegen den FC Bayern einen neuen Rekord in der Deutschen Bundesliga aufgestellt. Der Österreicher erzielte all seine acht Treffer in dieser Saison nach einer Ecke.

Seit Beginn der detaillierten Datenerfassung 1992/93 hat in der obersten deutschen Spielklasse noch nie ein Spieler diese Marke geknackt.

Zudem avancierte Hinteregger dank seiner Saisontore sieben und acht zum torgefährlichsten Abwehrspieler in Europas Top-5-Ligen. Hinter dem Kärntner folgen Philipp Max (FC Augsburg), Robin Gosens (Atalanta Bergamo), Domenico Criscito (CFC Genua) mit jeweils sieben Treffern.

Artikelbild: GEPA