Der Traum vom Triple – Barca „nicht mehr zu stoppen“?

Dieses besondere Licht in der Stadt, der Torre de Belém, die leckeren Petiscos, der Tejo – Hansi Flick liebt Lissabon. Spätestens seit er den FC Bayern 2020 im Estadio da Luz zum Triumph in der Champions League geführt hat, schwärmt Flick von der Perle Portugals. Und nun könnte Lissabon wieder Teil von etwas ganz Großem im seinem Leben werden.

„Wir kämpfen um jeden Titel“, sagte Flick vor dem Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League seines FC Barcelona bei Benfica Lissabon am Mittwoch (ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria – mit dem Sky X-Traumpass das Spiel live streamen): „Das hätte uns zu Beginn der Saison vielleicht nicht jeder zugetraut.“ Doch der ehemalige Bundestrainer hat Barca als Nachfolger von Xavi wieder wachgeküsst, die Fans träumen vom Triple. Und Flick sagt, dass es „in der Liga, im Pokal und in der Champions League“ noch ein „weiter Weg“ sei, aber „wir sind in der Situation, dass noch alles drin ist, und wir wollen bis zum Ende der Saison um alle Titel mitspielen.“

Lissabon soll auf dem Weg nur eine Zwischenstation sein. Barcelona hat eine zwischenzeitliche Schwächephase längst wieder abgeschüttelt, die Katalanen reisen mit jeder Menge Selbstbewusstsein nach Lissabon. Die Liga führen Stürmerstar Robert Lewandowski und Co. mittlerweile wieder an, im Halbfinale der Copa del Rey kommt es Anfang April zum Rückspiel bei Atletico Madrid, in der Champions League haben sie eine starke Ligaphase hinter sich – die Flick-Elf zeigte spektakulären Fußball und schoss mit Abstand die meistern Tore (28).

Barca im Aufwind

Seit der Weihnachtspause sei Barca „praktisch nicht mehr zu stoppen“, jubelte die Tageszeitung Mundo Deportivo und erinnerte alle Leser noch einmal an die Ungeschlagen-Serie im Jahr 2025 (zwölf Siege aus 15 Spielen, drei Remis). Angetrieben vom Mittelfeld-Strategen Pedri werde die Mannschaft „immer besser“, schrieb das Blatt: „Barca ist im Aufwind.“

Und das gilt auch wieder für Lewandowski. Der mittlerweile 36-Jährige erlebt quasi seinen dritten Frühling, nachdem er im Vorjahr eine mittelmäßige Quote hatte. Doch unter Flick dreht der Pole nun wieder auf. Mit wettbewerbsübergreifend 34 Treffern spielt Lewandowski schon jetzt seine beste Saison im Barca-Trikot – und hat wie Flick nur gute Erinnerungen an Lissabon. Schließlich hielten sie damals gemeinsam den Henkelpott in den Händen.

(SID) / Bild: IMAGO