Der UEFA Super Cup PSG gegen Tottenham heute live auf Sky

Der UEFA Super Cup heute live auf Sky

Paris Saint-Germain – Tottenham Hotspur am Mittwoch ab 20:50 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

Tom Ole Mink kommentiert die Partie

Das Duell der Champions! Paris Saint-Germain und Tottenham Hotspur treffen in Udine im UEFA Super Cup aufeinander. Die Pariser, die das Champions League Finale eindrucksvoll mit 5:0 gegen Inter Mailand gewannen, sind heiß auf den nächsten internationalen Titel. Aber auch die Londoner, die in der Europa League gegen Manchester United triumphierten, wollen ihr Trophäenkabinett weiter füllen.

Die Partie ist ab 20:50 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 zu sehen. Tom Ole Mink kommentiert das Match.

Der UEFA Super Cup heute live bei Sky Sport Austria

Mittwoch

20:50 Uhr: Paris Saint-Germain – Tottenham Hotspur live auf Sky Sport Austria 1

