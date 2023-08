Der UEFA Super Cup zwischen Man City und Sevilla heute live auf Sky Sport Austria

Das Duell des UEFA Champions League Siegers gegen den UEFA Europa League-Sieger heute ab 20:45 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

Im Duell des UEFA Champions League Siegers gegen den Gewinner der UEFA Europa League kommt es am heutigen Mittwoch zum Aufeinandertreffen von Manchester City mit dem FC Sevilla. Sky Sport Austria überträgt den UEFA Super Cup, der in diesem Jahr in Piräus stattfindet, live.

Nach dem Erfolg in der UEFA Champions League hat Manchester City nun die nächste Titelchance. Im UEFA Super Cup treffen Erling Haaland und Co. auf den FC Sevilla und damit auf den Rekordsieger der UEFA Europa League. Wer holt sich den ersten internationalen Titel der Saison? Die Antwort gibt es am Mittwoch ab 20:45 Uhr auf Sky Sport Austria 1.

Der UEFA Super Cup live bei Sky Sport Austria:

Mittwoch, 16. August 2023

20:45 Uhr

Manchester City – FC Sevilla, live auf Sky Sport Austria 1

Kommentator: Otto Rosenauer

