Der UEFA Super Donnerstag mit Frankfurt gegen West Ham heute live auf Sky

via

via Sky Sport Austria

Wer zieht ins Finale der UEFA Europa League und der UEFA Europa Conference League ein? Nach den spektakulären Hinspielen stehen am Donnerstag die Entscheidungen in den vier Halbfinal-Duellen an. Alle Spiele können live auf Sky Sport Austria verfolgt werden. Der UEFA Super Donnerstag startet um 20:00 Uhr mit einer ausführlichen Vorberichterstattung.

Alle Halbfinal-Entscheidungen der UEFA Europa League & UEFA Europa Conference League live bei Sky Sport Austria

Der UEFA Super Donnerstag

Die Original Sky Konferenz mit umfassender Vorberichterstattung ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

20:00 Uhr: Eintracht Frankfurt – West Ham United live auf Sky Sport Austria 2

20:00 Uhr: Glasgow Rangers – RB Leipzig live auf Sky Sport Austria 3

20:00 Uhr: Olympique Marseille – Feyenoord Rotterdam live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

20:00 Uhr: AS Roma – Leicester City live & exklusiv auf Sky Sport Austria 5

Moderation: Johannes Brandl

Sky Experte: Alfred Tatar

Bild: Imago