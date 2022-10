Der UEFA Super Donnerstag mit Sturm Graz und Austria Wien HEUTE LIVE auf Sky

Austria Wien empfängt Lech Posen ab 18:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2

Direkt im Anschluss auf Sky Sport Austria 2: SK Sturm gegen Feyenoord Rotterdam

Sky zeigt ausgewählte Top-Hits des Abends wie PSV Eindhoven gegen FC Arsenal oder Manchester United gegen Sheriff Tiraspol live linear

Sky Kund:innen können zudem alle Begegnungen ohne österreichischer Beteiligung live auf skysportaustria.at/streaming/ verfolgen

Johannes Brandl moderiert den UEFA Super Donnerstag und Sky Experte Alfred Tatar sorgt für fundierte Analysen

Sky zeigt alle Spiele der UEFA Europa League sowie der UEFA Europa Conference League live

Am Donnerstag steht der vorletzte Spieltag in der UEFA Europa League sowie der UEFA Europa Conference League an. Während der SK Sturm in einem engen Rennen um den Aufstieg in die K.o.-Phase kämpft, geht es für die Austria weiterhin um den ersten Dreier in der Gruppenphase. Auch in der fünften Runde sind Sky Seher:innen bei allen Spielen des UEFA Super Donnerstag live dabei.

Austria Wien, SK Sturm und die weiteren Spiele des 5. Spieltags live bei Sky Sport Austria

Sky Anchor Johannes Brandl stimmt am Donnerstag ab 18:00 Uhr die Seher:innen auf einen fulminanten Fußball-Abend ein. Kult Sky Experte Alfred Tatar versorgt die Fußballfans mit fundierten Analysen. Im Fokus der Berichterstattung zum fünften Spieltag der UEFA Europa League & UEFA Europa Conference League stehen die beiden österreichischen Teilnehmer.

Für die Austria läuft die UEFA Europa Conference League Gruppenphase alles andere als nach Plan. Nach vier Spielen warten die Veilchen immer noch auf einen Sieg. Nun kommt mit Lech Posen jener Gegner nach Wien-Favoriten, gegen den die Veilchen im Hinspiel mit 1:4 verloren haben. Die Polen stehen im Moment mit fünf Punkten auf dem begehrten zweiten Rang hinter Villarreal. Kann sich die Schmid-Elf für die Auswärtspleite revanchieren? Die Antwort gibt es ab 18:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2.

In der Gruppe F der UEFA Europa League könnte es spannender nicht sein. Alle Gruppenteilnehmer halten bei fünf Punkten. Am Donnerstag kommt Feyenoord Rotterdam mit ÖFB-Teamspieler Gernot Trauner nach Graz. Gegen die Niederländer verlor der SK Sturm im Hinspiel klar mit 0:6. Die „Blackies“ sinnen auf Wiedergutmachung und wollen sich vor dem letzten Spieltag in eine gute Ausgangssituation bringen, um auch im Frühjahr in der Europa League zu spielen. Die Partie ist live auf Sky Sport Austria 2 zu sehen.

Der 5. Spieltag der UEFA Europa League & UEFA Europa Conference League live bei Sky Sport Austria



Der UEFA Super Donnerstag

Die Original Sky Konferenz mit umfassender Vorberichterstattung ab 18:00 Uhr live auf Sky Sport Austria

Austria Wien – Lech Posen ab 18:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2

PSV Eindhoven – FC Arsenal um 18:45 live auf Sky Sport Austria 3

FC Slovacko – 1. FC Köln um 18:45 live auf Sky Sport Austria 4

Union Berlin – SC Braga um 18:45 live auf Sky Sport Austria 5

Lazio Rom – FC Midtjylland um 18:45 live auf Sky Sport Austria 6

Sturm Graz – Feyenoord Rotterdam um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2

SC Freiburg – Olympiakos Piräus um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 3

Manchester United – Sheriff Tiraspol um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 4

Roter Stern Belgrad – AS Trabzonspor um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 5

HJK Helsinki – AS Roma um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 6

Moderation: Johannes Brandl

Sky Experte: Alfred Tatar

Alle weiteren Begegnungen des 5. Spieltags sind für Sky Kund:innen im Live-Stream auf skysportaustria.at/streaming/ zu sehen.



Bild: GEPA